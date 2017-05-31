Третину мільярда за грецький гас для армії отримає нова «прокладка» з групи Адамовського

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Міністерство оборони України 29 травня за результатами тендеру уклало чотири угоди з ТОВ «Газтрейд» про постачання авіаційного гасу на загальну суму 397,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня поставлять 21 тис т реактивного палива Джет А-1 у середньому по 19 тис грн./т. Зокрема 6 100 т коштуватимуть по 19 053 грн., 4 600 т – по 19 014 грн., 6 100 т – по 18 981 грн. і 4 200 т – по 18 684 грн.

Відповідно до гарантійного листа і сертифікатів переможця, виробниками пропонованого українській армії палива є «Motor Oil (Hellas), Corinth Refineries S.A.» (Греція).

Раніше у травні Міноборони замовило паливо Джет А-1 у ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» по 19 966-21 000 грн./т і в ТОВ «ЄФГ Трейдинг» по 19 833-20 000 грн./т. Це до 12% дорожче від цін нинішнього тендеру.

Сума угод на 16% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 472,50 млн грн.

У торгах також брали участь ПП «Окко Контракт» Віталія Антонова і луцьке ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» на чолі з Олександром Горобцем, яким через вірґінський офшор «Буллбар Менеджмент Лтд» володіє Сергій Аніщенко з Чернігівщини.

Фірма «Окко Контракт» скаржилась в АМКУ, не вважаючи пропоноване «Газтрейдом» паливо Джет А-1 аналогічним необхідному паливу ТС-1. На засіданні замовник сказав, що вони є еквівалентними і можуть змішуватись, тож адмінколегія не задовольнила скаргу.

Крім того, «Газтрейд» скаржився на недопущення банківських гарантій від банків ІІІ групи – із приватним капіталом. Однак Міноборони самостійно прибрало це обмеження.

Дніпровський «Газтрейд» Дмитра Львова з Кам’янського зі статутним капіталом 1 тис грн. створений у листопаді 2016 року під назвою «Рапторія». У квітні Міноборони замовило йому дизельного палива виробництва ТОВ «Август Пром» на 497,39 млн грн., причому це був перший отриманий ним держпідряд. А нещодавно фірма за 65,88 млн грн. продала армії бензин виробництва ТОВ «Трейд Коммодіті».

Покровителем «Трейд Коммодіті», прописаної за однією адресою з «Август Пром», є бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

У 2013-2014 роках Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

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