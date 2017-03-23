«Трейд коммодіті» скуповується у фірми, яку поліція підозрює у «бодяжництві»

ТОВ «Трейд коммодіті» закуповує паливо у ТОВ «Укр Петрол», яке поліція підозрює у підробці нафтопродуктів. Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

До середини 2015 р. «Укр Петрол» взагалі не мав жодного стосунку до палива, фірма називалася ТОВ «Строй-Ресурс 7», торгувала будматеріалами й сантехнікою. Влітку 2015 року «Строй-Ресурс 7» в один день змінило назву, директора і власника, згодом КВЕДи – і почала займатись паливом. За даними програми, «Трейд коммодіті» мало справи з «Укр петролом» на мільярдні суми на рік.

Нетривалий час співвласником «Укр Петролу» значився Сергій Євтягін, екс-власник ТОВ «Нафтахімтрейд», директором у якого був нинішній засновник і директор «Трейд коммодіті» Вадим Майко. Наразі «Укр Петрол» оформлений на дніпровця Олександра Єрохіна, єдиним бізнесом котрого до палива була турфірма ТОВ «Сайраз Тревел».

«Укр Петрол» сьогодні є фігурантом кримінального провадження № 42015000000000717 за підозрою в незаконному виготовленні та введення в обіг небезпечної продукції. Головне слідче управління Нацполіції встановило, що у 2015-2016 роках група осіб розпочала протиправне виготовлення і збут палива без отримання відповідних дозволів та сплати податків та акцизів. Під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива ділки продавали «суміші нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини».

У переліку фірм, задіяних у схемі, крім «Укр Петрол» вказані ще три постачальника палива для «Трейд коммодіті» – ТОВ «Елемент Нафта», ТОВ «Західна нафтогазова компанія» і ТОВ «Алекспром».

В рамках цього провадження досліджується також шахрайство і зловживання службовим становищем співробітників ДП «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця» та «Львівська залізниця».

Окрім того, «Трейд коммодіті» закуповувало паливо у ТОВ «Дніпробудтранс» і ТОВ «Дніпробізнес-Ойл», які фігурують у кримінальному провадженні як учасники схеми «конвертаційного центру». Нещодавно обидві компанії було перереєстровано в Полтаву, на одного й того ж власника Івана Євстаф’єва (приписаний в окупованій Горлівці), та ліквідовано з різницею в кілька днів одним ліквідатором.

В судовому реєстрі також можна знайти низку кримінальних проваджень, де фігурує саме «Трейд коммодіті». Справи стосуються ухилення від сплати податків, використання конвертаційних центрів , закупівля нелегально виготовленого пального.

Наприклад, за даними слідства у 2014-2016 рр. на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» (ПХЗ) розгорнули незаконний нафтопереробний цех. Низькоякісне паливо за готівку продавали низці підприємств, серед яких окремо зазначено ТОВ «Трейд Комодіті» «які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам».

Наразі провадження розслідує Військова прокуратура Південного регіону, поки що про підозру повідомили директору «ПХЗ» (зловживання владою або службовим становищем, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В «Трейд коммодіті» всі звинувачення заперечують, півроку тому в офісі фірми було проведено обшук, але ніяких доказів знайдено не було.

ТОВ «Трейд коммодіті», яка в останні два роки виграло паливних тендерів на 7,1 млрд. На переговорах фірми з Держрезервом з питання поставки неякісного палива її представляв бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського. Останній називає Адамовського колишнім бізнес-партнером, та відхрещується від зв’язків з «Трейд коммодіті». В лютому Грановський відкрив кредитну лінію в банку «Південний», реальним власником якого вважають Адамовського. У цьому ж банку кредитується «Трейд коммодіті».



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