Керівник Держрезерву підтвердив, що партнер Грановського пов’язаний з «Трейд коммодіті»

Керівник Держрезерву Вадим Мосійчук повідомив, що бізнесмен Андрій Адамовський особисто вів з ним перемовини від імені ТОВ «Трейд коммодіті» у ході конфлікту з поставкою неякісного палива. Про це він розповів в інтерв’ю сайту «OilNews».

«Так, пан Адамовський був у мене в кабінеті два рази. Ми обговорювали ситуацію, пов’язану з торішнім тендером «Трейд Коммодити» на поставку бензину А-80. Вони дійсно виграли на прозорому публічному аукціоні. І навіть знизили ціни на кілька мільйонів гривень, уклали додаткову угоду про постачання і практично з кінця травня-початку червня почалися поставки. Але по факту виявилося, що через два тижні паливо почало розшаровуватися в наших резервуарах», – розповів голова Держрезерву.

«Пан Адамовський приходив, переконував мене в тому, що вони налаштовані на конструктив, і забезпечать якісне постачання. Але після цього він зник. Ми запрошували його ще раз на зустріч, щоб обговорити ситуацію, він не прийшов», – каже Мосійчук.

Після виходу інтерв’ю у «Трейд коммодіті» спростували звинувачення щодо якості їхнього палива для Держрезерву. Однак не заперечували факт того, що Адамовський представляв інтереси компанії у цій ситуації.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що «Трейд коммодіті» пов’язане з Андрієм Адамовським«який є бізнес-партнером [народного депутата від БПП Олександра] Грановського – головного смотрящего за СБУ, за прокуратурою і за судами в Україні».

Лещенко тоді не розкрив джерело своєї інформації.

ТОВ «Трейд коммодіті» на початку лютого виграло аукціони «Укрзалізниці» на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн. і наразі очікує остаточного підписання угоди. За підрахунками «Наших грошей», менш ніж за два роки участі у державних тендерах компанії вдалось виграти підряди вже на 7,11 млрд грн., що є одним з найбільших здобутків серед усіх приватних фірм країни.

Фірма зі статутним капіталом 7 400 гривень записана на Вадима Майка з Кам’янского (раніше Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. Компанія раніше фігурувала у двох кримінальних провадженнях за ухиляння від сплати акцизу та формування податкового кредиту через фіктивні фірми.

«Трейд коммодіті» почало вигравати значні державні підряди через кілька місяців після того, як Олександр Грановський отримав мандат народного депутата від БПП в кінці 2014 року,

Олександр Грановський і Андрій Адамовський є партнерами по історії з віджимом торгового центру Skymall (Київ) у естонського бізнесмена Хілара Тедера. Також Адамовський вів бізнес з Ігорем Філіпенком (одним з впливових партнерів Юри Єнакіївського), Миколою Присяжнюком та Василем Джарти (міністрами АПК та екології за часів президентства Януковича). З Філіпенком Адамовський були співвласниками мережі АЗС «Вік-оіл», а її директором був Микола Гавриленко, якого у 2015 році призначили директором державної «Укртранснафти».

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