Банк «Південний» пов’язав Грановського та фаворита паливних тендерів «Трейд коммодіті»

ТОВ «Трейд коммодіті» на початку 2016 року оформило великі кредиит в банку «Південний» на загальну суму понад чверть мільярда гривень. В цьому ж банку кредитується і нардеп Олександр Грановський, який спростовує свою причетність до бензотрейдера.

Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової в програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Минулого року «Трейд коммодіті» оформило в «Південному» кредити на $7,5 млн та 81 млн грн. Офіційно ця фірма заснована Вадимом Майком з Кам’янського (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. Він мешкає у звичайному багатоквартирному будинку в Кам’янському і не має машини.

Банк «Південний» належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають бізнесмена Андрія Адамовського. Голова Держрезерву нещодавно назвав його також пов’язаним з фірмою «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

На обслуговування в банк «Південний» нещодавно перейшов і народний депутат Олександр Грановський (Блок Петра Порошенка), якого називають «головним «смотрящим за СБУ, прокуратурою і за судами в Україні».

Грановський в лютому взяв кредит в «Південному» на 800 тис грн. Депутат стверджує, що це звичайна кредитна лінія для побутових потреб, а на обслуговування в «Південний» перейшов з «Юнікредиті» та «Приватбанку» після того, як першу фінустанову викупила російська група «Альфа», а друга була націоналізована.

Грановський стверджує, що не має ніякого відношення до «Трейд коммодіті», а з Адамовським не має ділових стосунків з 2014 року.

Раніше банк «Південний» фігурував у конфлікті інвесторів ТРЦ «Sky Mall», участь у якому брали Адамовський та Грановський.

ТОВ «Трейд Коммодіті за останні два роки після обрання Грановського нардепом виграло паливні тендери на 7,11 млрд грн. До того фірма тендерів не вигравала.



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