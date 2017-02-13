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«За цією компанією стоїть Адамовський – партнер Грановського»

13 Лютого 2017

«За цією компанією стоїть Адамовський, який є бізнес-партнером Грановського – головного смотрящего за СБУ, за прокуратурою і за судами в Україні», – заявив днями народний депутат від БПП Сергій Лещенко в ефірі каналу «112».

Мова йде ТОВ «Трейд коммодіті», яке минулого тижня виграло аукціони «Укрзалізниці» на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн. і наразі очікує остаточного підписання угоди. Цей куш стане найжирнішим, але логічним у тендерній історії фірми, яка налічує вже 7,11 млрд грн.  менше ніж за два роки.

До того ж «Трейд коммодіті» у перший же рік свого тендерного життя вдалось проникнути на найсмачніші паливні підряди країни – у Міністерства оборони і «Укрзалізниці», де поставки менше 100 мільйонів гривень вважаються ледь не роздрібними.

У нашій країні це означає лише одне: державні тендерники бачили над фірмою крила янгола-охоронця. Яким, за словами Лещенка, і є Грановський.

Олександр Грановський і Андрій Адамовський є безпосередніми партнерами по історії з віджимом торгового центру Skymall (Київ) у естонського бізнесмена Хілара Тедера. Також Адамовський вів бізнес з Ігорем Філіпенком (одним з впливових партнерів Юри Єнакіївського), Миколою Присяжнюком та Василем Джарти (міністрами АПК та екології за часів президентства Януковича). З Філіпенком Адамовський були співвласниками мережі АЗС “Вік-оіл”, а її директором був Микола Гавриленко, якого у 2015 році призначили директором державної “Укртранснафти”.

Сам Грановський на сторінці FB оприлюднив несерйозний коментар з цього приводу. Мовляв, він має до «Трейд коммодіті» такий самий стосунок, як і Лещенко, а значить вони володіють рівними 50-відсотковими частками у фірмі.

Звісно, де-юре до цієї фірми немає жодних ниточок ні від Адамовського, ні Грановського, ні від Кононенка з Порошенком.

ТОВ «Трейд коммодіті» зі статутним капіталом 7 400 гривень записано на Вадима Майка з Кам’янского (раніше Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області . Компанія мала приблизно однаковий для українських імпортерів бек-граунд – пару кримінальних проваджень за ухиляння від сплати акцизу та формування податкового кредиту через фірми-«фіктарі».

Однак все змінилось на початку 2015 року, через кілька місяців по тому, як Олександр Грановський отримав мандат нардепа від Блоку Петра Порошенка і почав обростати демонічною славою найкрутішого юриста-«рєшали» у групі Ігоря Кононенка, який у свою чергу уособив провідника бізнес-інтересів президента Порошенка. Особливо вплив «першої кінної» проявився в енергосекторі і знайшов своє відображення у переліку замовників, у яких вигравало тендери «Трейд коммодіті».

Фірма з тим самим засновником і тим самим мізерним «статутником» почала вигравати тендери спочатку на десятки мільйонів, потім – на сотні, а тепер і на мільярди гривень. І у дуже непростих замовників. Наприклад, «Трейд коммодіті» зимою 2015/16 років почала поставляти паливо на десятки мільйонів енергокомпаніям Ахметова. Саме тоді в надрах «рошенівської» НКРЕКП розроблявся проект формули «Роттердам+», а ICU скуповувало для когось дешеві євробонди ДТЕКу.

Замовники палива «Трейд коммодіті» у 2015-2017 рр.

Замовник Сума, грн.
Міністерство оборони України («Трейд коммодіті» + «Август пром», тут дані про зв’язок фірм) 2 002 659 281

407 238 731
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (укладені угоди + на стадії підписання) 1 062 149 154

2 910 000 000
ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 100 660 110
Державне агентство резерву України 73 492 860
ДП «НАЕК «Енергоатом» 61 360 648
ДП «Адміністрація морських портів України» 31 060 027
КП «Київпастранс» 30 207 600
Спецавіаційний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій 29 989 600
ДП «Красноармійськвугілля» 22 126 500
ПАТ  «Центренерго» («Трейд коммодіті» + «Август пром») 19 766 685

224 739 500
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 18 980 386
ДП «Маріупольський морський торговельний порт» 17 100 000
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 16 157 716
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 838 370
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 14 665 142
КП «Кривбасводоканал» 13 698 693
Центральна база ПММ Національної гвардії України 9 886 067
Військова частина 9935 9 590 900
ТОВ «ДТЕК Східенерго» 8 626 190
ДП «Морський торговельний порт «Южний» 5 199 990
КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міськради 4 877 000
ДП «Смоли» 1 835 500
ДП «Бердянський морський торговельний порт» 1 644 500
Всього 7 112 551 150

«Трейд коммодіті» знаходило паливо, де тільки могло. Імпортувало (навіть з боснійського заводу росіян), збирало з вітчизняних мініНПЗ (навіть тих, що діють на межі законності).

На тендерах використовувало звичайні для України методи. Наприклад, півроку тому на тендері залізниці оскаржила в АМКУ заявку «Сокару» через те, що азербайджанці в «Прозорро» наклали цифровий підпис на всю свою пропозицію, а не на кожен файл окремо. Такої бюрократичної дрібниці вистачило, аби винести з тендеру дилера азербайджанської державної компанії. А «Трейд коммодіті», вигравши торги, у подальшому скористалось традиційною лазівкою нашого тендерного закону, який дозволяє підіймати закупівельну ціну на 10%, якщо коливається ринкова ціна. І хоч «Трейд коммодіті» піднімало ціну не так хвацько, як «ВОГівці». Але загальна схема очевидна – виграти торги з будь-якою ціною, а потім вже тет-а-тет домовлятись з замовником про більш пристойні грошові потоки. Наприклад, за даними директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, Міністерство оборони торік замовило цій фірмі палива на 1,24 млрд грн., а потім саме завдяки оцім 10-відсотковим добавкам переплатило зайві 100 млн грн.

Звісно, що такі агресивні методи проникнення на ринок не могли робитись абсолютно чистими руками у сферичному вакуумі. За словами Лещенка, паливо у «Трейд коммодіті» виявилось не найкращим.

Цей скандал розгоряється у Держрезерві. «Трейд коммодіті» цілилось у підрядники агентства давно через той самий АМКУ. «ВОГу» вдавалось через суди тримати новачка на «крихітних» підрядах десятках мільйонів, забираючи собі сотні мільйонів. І ось нібито виявилось, що «Трейд коммодіті» постачав у Держрезерв неякісне паливо по ціні якісного дорогого. Сподіваємось, що керівник Держрезерву Вадим Мосійчук (раніше працював у міжнародних банках) найближчим часом розповість про цю історію та роль янголів-охоронців фірми. А доки продовжимо рахувати мільярди і чекатимемо на нову інформацію.

Юрій Ніколов,  «Наші гроші»

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