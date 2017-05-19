Армія за чверть мільярда замовила азербайджанцям трохи дорожче авіапаливо, ніж раднику Добкіна

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19 Травня 2017

Міністерство оборони України 16 травня за результатами тендерів уклало чотири угоди з ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» про закупівлю авіаційного гасу на загальну суму 246,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня поставлять 11 900 т авіаційного палива Джет А-1, з яких 2 900 т коштуватимуть 19 966 грн., а решта – 21 000 грн. за тонну.

Виробниками пропонованого українській армії палива є «Motor Oil (Hellas), Corinth Refineries S.A.» (Греція) та «Sarlux S.R.L.» (Італія). Остання є дочірнім підприємством італійської «Saras Group», частку в якій до січня цього року мала державна «Роснєфть».

Днем раніше Міноборони замовило ТОВ «ЄФГ Трейдинг» італійське і болгарське паливо Джет А-1 по 19 833-20 000 грн./т, тобто на 1-6% дешевше.

У березні ДАП «Україна» замовило меншу партію авіапалива РТ, ТС-1 або Джет А-1 по 23 тис грн./т, а ДП «Антонов» у лютому – по 22 818 грн./т.

Сума нинішніх угод на три відсотка нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі, яка становила 254,66 млн грн.

«Торговий дім Сокар Україна» належить Державній нафтовій компанії Азербайджанської Республіки.

На торгах за трьома з чотирьох лотів його єдиним конкурентом було ТОВ «Військсервіс-Волонтер» Сергія Вітра, причому ніхто не знижував ціни. У квітні воно виграло єдині три маленькі харчові підряди Нацгвардії на 388 тис грн., а в лютому оскаржувало армійські закупівлі харчування, не беручи в них участі. Крім того, фірма скаржилась в АМКУ на вищезгадану закупівлю гасу в «ЄФГ Трейдинг», але згодом відкликала скаргу.

За четвертий лот із переможцем змагалась ще й компанія «ЄФГ Трейдинг», створена рік тому в Чугуєві Харківської області. За даними «OilNews», це роздрібний підрозділ чугуївського ПП «НП-Трейдінг». Засновниками того у свою чергу є донеччанин Дмитро Осокін і ТОВ «Компанія з управління активами «Ореола» харків’ян Олексія Коваленка та Олександри Рудь. Ця КУА управляла активами венчурного фонду «Титул», чиї акції вказані в декларації у нардепа Дмитра Добкіна («Опозиційний блок»).

Самою «ЄФГ Трейдинг» володіє та керує одесит Максим Коган. Він володіє одеським ТОВ «Компанія Квантум» з Євгеном Харьком, а в 2010 році йшов у депутати Одеської облради від партії «Відродження».

Матір Максима Когана – прописана разом із ним Наталія Коган є тренером із таїландського боксу муай-тай одеського КПНЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7» і засновницею одеського ТОВ «Стандарт – Оіл» із Володимиром Черновим.

Суперник вказав у держреєстрі номер телефону 380577140568. Його використовує чугуївське ТОВ «Компанія Трейд Ойл» харків’янина Олега Гуревича, радника Михайла Добкіна з питань паливно-енергетичного комплексу за часів його губернаторства. Цей же номер належить ТОВ «АМК Сервіс» Ганна Тарасової та Олени Воронової, у якого комунальні підприємства Харківської міськради орендують вживаний громадський електротранспорт.

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