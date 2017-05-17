Радник Добкіна виграв тендер Міноборони на 181 мільйон з авіапаливом російського «Лукойлу» та італійців

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17 Травня 2017

Міністерство оборони України 15 травня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «ЄФГ Трейдинг» про закупівлю авіаційного гасу на загальну суму 181,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня поставлять 9 100 т авіаційного палива Джет А-1, з яких 6 100 т коштуватимуть по 20 тис грн., а 3 тис т – по 19 833 грн. за тонну.

Виробниками пропонованого українській армії палива є «Lukoil Naftohim Burgas Ltd» (Болгарія) російської компанії «Лукойл» та «Esso Italianа S.r.l.» (Італія).

ДАП «Україна» у березні замовило меншу партію авіапалива РТ, ТС-1 або Джет А-1 по 23 тис грн./т, а ДП «Антонов» у лютому – по 22 818 грн./т.

Сума нинішніх угод на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 194,74 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки і ТОВ «Військсервіс-Волонтер» Сергія Вітра. Останнє у квітні виграло єдині три маленькі харчові підряди Нацгвардії на 388 тис грн., а в лютому оскаржувало армійські закупівлі харчування, не беручи в них участі. Цього разу фірма теж поскаржилась в АМКУ на нібито дискримінаційні вимоги даних із відкритих реєстрів банкрутств і податкових боргів та перекладу документів учасників-нерезидентів. Однак згодом  скарга була відкликала.

Фірма «ЄФГ Трейдинг» була створена рік тому в Чугуєві Харківської області та вперше виграла тендер. За даними «OilNews», це роздрібний підрозділ чугуївського ПП «НП-Трейдінг». Засновниками того у свою чергу є донеччанин Дмитро Осокін і ТОВ «Компанія з управління активами «Ореола» харків’ян Олексія Коваленка та Олександри Рудь. Ця КУА управляла активами венчурного фонду «Титул», чиї акції вказані в декларації у нардепа Дмитра Добкіна («Опозиційний блок»).

Самою «ЄФГ Трейдинг» володіє та керує одесит Максим Коган. Він володіє одеським ТОВ «Компанія Квантум» з Євгеном Харьком, а в 2010 році йшов у депутати Одеської облради від партії «Відродження».

Матір Максима Когана – прописана разом із ним Наталія Коган є тренером із таїландського боксу муай-тай одеського КПНЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7» і засновницею одеського ТОВ «Стандарт – Оіл» із Володимиром Черновим.

Переможець вказав у держреєстрі номер телефону 380577140568. Його використовує чугуївське ТОВ «Компанія Трейд Ойл» харків’янина Олега Гуревича, радника Михайла Добкіна з питань паливно-енергетичного комплексу за часів його губернаторства. Цей же номер належить ТОВ «АМК Сервіс» Ганна Тарасової та Олени Воронової, у якого комунальні підприємства Харківської міськради орендують вживаний громадський електротранспорт.

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