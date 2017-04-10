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Міноборони злило півмільярда на арктичний дизель новій «прокладці» з орбіти «Трейд Коммодіті»

10 Квітня 2017

Міністерство оборони України 28 березня і 4 квітня за результатами тендеру уклало сім угод про постачання арктичного дизельного палива на загальну суму 522,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За шістьма лотами із семи перемогло ТОВ «Газтрейд», отримавши 497,39 млн грн. Воно поставить 20 200 т дизпалива ДП-Арк-Євро4-В0 виробництва ТОВ «Август Пром» по 24 534-24 780 грн. за тонну в залежності від місця доставки.

Це на 8-9% дорожче від середньої гуртової ринкової ціни звичайного дизелю, яка за даними «OilNews», зараз становить 22 570 грн./т.

«Август Пром» прописаний в одному офісі з ТОВ Трейд коммодіті», покровителем якого є бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

Сама ж дніпровська фірма «Газтрейд» Дмитра Львова з Кам’янського зі статутним капіталом 1 тис грн. була створена у листопаді 2016 року, першою назвою фірми було «Рапторія». Компанія отримала держпідряд вперше, однак Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зараз планує замовити їй гасу на 2,42 млн грн.

У 2013-2014 роках Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

Ще один лот Міністерства оборони виграло ПП «Окко Контракт», фірма за 24,75 млн грн. поставить 1 тис тонн білоруського дизелю ДТ-З-К5 класу 2 (ДП-АРК-Євро5-В0) по 24 746 грн./т.

Ця компанія з концерну «Галнафтогаз» Віталія Антонова, яка донедавна називалась «Логотрейдінг», оскаржила торги за програними лотами в АМКУ. На її думку, «Газтрейд» мали відхилити за відсутність терміну набуття чинності у банківській гарантії та недоліки паспортів якості. Зокрема в останніх нібито не була вказана випробувальна лабораторія, а температура спалаху палива в закритому тиглі для Євро 4 становила не нижче 55° замість не нижче 62° за ДСТУ. Замовник на засіданні повідомив, що за постановою НБУ гарантії вважаються чинними з дати видачі, паспорт складений на підставі паспортів від ВЦ «10 Хіммотологічний центр» Міноборони і ТОВ «Інспекторат України», а фактично одержана температура спалаху в закритому тиглі для Євро 4 дорівнює 72°. Відтак адмінколегія не задовольнила скаргу.

За окремими лотами з переможцями змагалося ТОВ «Техойл Рітейл».

Потенційні анонімні учасники жалілись на занижену очікувану вартість закупівлі та надто короткий строк поставки – до 30 квітня, тобто менше місяця. Але замовник відповів, що при моніторингу цін врахував динаміку міжнародних котирувань цін на нафту, інфляцію та зміни ставок податків і зборів. Крім того, поставку розділили на лоти, щоб фірми могли визначитися з об’ємами, які зможуть поставити у визначені терміни.

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