Нова «прокладка» з групи Адамовського виграла ще 66 мільйонів на бензин для армії

Міністерство оборони України 13 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Газтрейд» палива на 65,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають поставити 2 500 т альтернативного бензину А-80А-ДЗ виробництва ТОВ «Трейд Коммодіті» по 26 351 грн. за тонну.

Загалом ціна відповідає теперішній ринковій вартості подібного палива.

Натомість у грудні 2016 року армія купувала у державного «Укргазвидобування» подібний бензин А-80-Євро4-Е5 на 15-16% дешевше – по 22 050 грн./т.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,25 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,4% було державне ПАТ «Укргазвидобування», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

Сама ж дніпровська фірма «Газтрейд» Дмитра Львова з Кам’янського зі статутним капіталом 1 тис грн. була створена у листопаді 2016 року під назвою «Рапторія». Нещодавно Міноборони замовило їй дизельного палива на 497,39 млн грн., причому це був перший отриманий нею держпідряд.

У 2013-2014 роках Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», яке володіє заправками і складом паливно-мастильних матеріалів у Кам’янському. Це одна з трьох фірм, які поручались своїм майном за кредит «Трейд Коммодіті» у банку «Південному». Останній належить Юрію Родіну, але неофіційним власником на ринку називають Адамовського. Голова Держрезерву називав його також пов’язаним із «Трейд коммодіті». На що Адамовський заявив, що він не є акціонером, а виступає тут в якості інвестора та кредитора бензотрейдера.

Торік Львов редагував профіль «Трейд Коммодіті» на сайті «Ua-Region.Info». Він володіє кам’янським ТОВ «Промекоінвест» із Сергієм Євтягіним. Раніше той був депутатом Єнакієвської міськради від ПР та власником ТОВ «Нафтахімтрейд», яким керував нинішній засновник і директор «Трейд Коммодіті» Вадим Майко.

Деякий час Євтягін значився співвласником ТОВ «Укр Петрол», підозрюваного поліцією у підробці нафтопродуктів, у якого «Трейд Коммодіті» закуповувало паливо.

Крім того, торги Міноборони за іншим лотом виграло ТОВ «Техойл Рітейл» Артема Івушкіна. Йому хотіли за 64,50 млн грн. замовити 2 500 т бензину Forward А-80-ДЗ виробництва харківського ТОВ «Корвет СТ» Сергія Берези по 25 800 грн./т. Однак дорожчі конкуренти фірми поскаржились в АМКУ. «Укргазвидобування» висловило претензії до якості пропонованого «Техойлом» бензину, а «Газтрейд» – ще й до виправленої дати аукціону в банківській гарантії та нібито неаналогічного договору про відпуск палива через АЗС. Розгляд скарг відбудеться 23 травня.

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