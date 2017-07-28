Суд з подачі НАБУ визнав недійсною угоду, за якою «Укрзалізниця» незаконно переплатила «ВОГу» 92 мільйони

Господарський суд м. Києва визнав недійсною додаткову угоду №3, якою вартість закупленого філією «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» дизпалива у ТОВ «Вог Аеро Джет» у березні 2016 році було безпідставно підвищено на 92,48 млн грн. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із зали суду 27 липня.

Ця додаткова угода була укладена з порушеннями закону «Про здійснення державних закупівель», який діяв на час укладення договору. А саме ч.5 ст.40 цього закону, яка прямо вказує, що зміна ціни договору допускається лише у разі коливання ціни цього товару на ринку, якого в даному випадку не було.

Допугода №3 була укладена 29 березня 2016. Попередні допугоди №1 і 2 про підвищення тендерної ціни на 10% були укладені всього за тиждень до того, 23 і 25 березня. І в цей проміжок – 4 дні між 25 і 29 березня 2016 – жодних коливань ринку не було. Це підтверджують три довідки ДП «Держзовнішінформ» станом на 19 лютого, 21 березня і 28 березня, які були на той час у розпорядженні філії «ЦЗВ», однак якими вона зманіпулювала.

Як встановили детективи НАБУ, одна з довідок «Держзовнішінформу», що показувала відсутність коливань ринку між 21 і 28 березня 2016, з невідомих причин не потрапила на розгляд тендерного комітету. Чому так сталося – з’ясовується у кримінальному провадженні.

Натомість на тендерному комітеті з’явилася інша довідка, виготовлена всього за один день, – висновок Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, яке показало вищу ціну від довідки «Держзовнішінформу». Її метою, впевнені у НАБУ, було скласти враження, що ринкова ціна на дизпаливо піднялася двічі по 10%, хоча насправді відбулося лише одне підвищення ціни, на підставі чого були укладені перші дві додаткові угоди.

У підсумку тендерний комітет, по-перше, порівнював ціни від двох різних експертних установ. І, по-друге, ці експертні установи проводили різні дослідження: «Держзовнішінформ» вказував на ціни дизпалива лише в опті, а Дніпропетровське НДІ спирався на дані як опту, так і роздрібу. Хоча закупівля «Укрзалізниці» проводилась саме по гуртовим цінам.

Крім того, наголошують в НАБУ, всі довідки «Держзовнішінформу» і висновок Дніпропетровського НДІ замовила і оплатила філія «ЦЗВ», хоча, як правило, саме постачальник доводить і обгрунтовує підвищення ціни, а це ще раз доводить зацікавленість держслужбовців у підвищенні ціни договору для «Вог Аеро Джет».

Ще одним додатковим показником залученості працівників філії до незаконного збільшення ціни, яку доводить НАБУ, є те, що через рік, навесні 2017-го, коли почався розгляд спору в госпсуді, філія «ЦЗВ», намагаючись довести наявність коливання ринку, принесла в суд нову довідку «Держзовнішінформу», яка показала коливання ринку у період з 25 по 28 березня 2016 на 2 копійки за літр (близько 22 грн за тонну). Однак, при цьому розрахунок проводився, виходячи з рівня цін на роздрібному ринку, у той час як закупівля передбачала опт. Також варто наголосити, що закупівельна ціна після третьої додаткової угоди зрештою була піднята не на 22 грн, а майже на 1500 грн за тонну.

У ході судового розгляду представники філії «ЦЗВ» і «Вог Аеро Джет» повністю заперечували проти скасування допугоди №3.

Окрему позицію від власної філії «ЦЗВ» зайняла ПАТ «Укрзалізниця». Зокрема, держкомпанія надала суду лист, який направляла НАБУ. У ньому «Укрзалізниця» повідомила про перевірку, яка показала відсутність росту ціни дизельного палива на ринку, що ставить під сумнів законність укладення третьої додаткової угоди між філією «ЦЗВ» і «Вог Аеро Джет».

У якості третьої сторони до справи також долучилося Міністерство інфраструктури, яке повністю підтримало позов НАБУ.

Рішення ще не набуло сили. ТОВ «Вог Аеро Джет» і філія «ЦЗВ» можуть подати апеляційні скарги.

Нагадаємо, «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» і ТОВ «Вог Аеро Джет» 18 березня 2016 уклали договір на поставку 100 тис т дизпалива на суму 1,4 млрд грн.

«Вог Аеро Джет» виграв завдяки тому, що виставив на торгах ціни, значно нижчі від конкурентів та ринкового рівня. Однак потім через додаткові угоди ціна тонни дизпалива була збільшена більш як на 20%, хоча ринкова ціна за вказаний проміжок часу змінилася лише на 10%. Зокрема, додатковою угодою №3 – на 92 млн грн. А всього додаткових угод було п’ять.

Відповідно до звіту про виконання договору, у підсумку ТОВ «Вог Аеро Джет» поставило «Укрзалізниці» 83,6 тис т дизпалива, за яке було сплачено 1,4 млрд грн.

НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами філії «ЦЗВ». Загалом НАБУ оцінило збитки від додаткових угод у 115 млн грн, що підтверджено судовими експертизами. При цьому детективи наголошують, що три чверті всього палива (61 тис т) було поставлено саме після невиправданого підвищення ціни по допугоді №3, що є грубим порушенням закону і вже підтверджено рішенням суду.

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