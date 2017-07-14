«ВОГ» називає судові експертизи НАБУ необ’єктивними, бо «Психея» нібито помиляється в цінах на паливо

ТОВ «Вог Аеро Джет» намагається довести відсутність 115 млн грн втрат «Укрзалізниці» від договору від березня 2016 року, вимагаючи проведення нової експертизи по справі. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали Госпсуду м. Києва 13 липня.

Фірма почала вимагати призначення нової експертизи після того, як НАБУ долучило до матеріалів справи висновки двох судових експертиз Київського НДІ судових експертиз, якими підтверджується факт завдання збитків «Укрзалізниці» внаслідок укладення 29.03.2016 додаткової угоди до основного договору.

Нагадаємо, «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» і ТОВ «Вог Аеро Джет» 18 березня 2016 року уклали договір на поставку 100 тис т дизпалива на суму 1,4 млрд грн. «Вог Аеро Джет» виграв завдяки тому, що виставив на торгах значно нижчі від конкурентів ціни. Однак потім через додаткові угоди ціна тонни дизпалива була збільшена.

НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами філії «ЦЗВ». Для того, щоб виграти справу в суді, НАБУ подало позов до госпсуду, вимагаючи визнати недійсною додаткову угоду №3 до основного договору між «ЦЗВ» і «Вог Аеро Джет». За даними слідства, сторони уклали цю допугоду попри відсутність будь-яких коливань ринку, що підтверджують довідки ДП «Держзовнішекспертиза». Відтак невмотивоване підняття закупівельної ціни завдало збитків «Укрзалізниці».

У ході судового розгляду представники філії «ЦЗВ» і «Вог Аеро Джет» повністю заперечують проти скасування допугоди №3.

Окрему позицію від власної філії «ЦЗВ» зайняла сама ПАТ «Укрзалізниця». Держкомпанія на засіданні 4 липня надала суду лист, який направляла НАБУ. У ньому «Укрзалізниця» повідомила про перевірку, яка показала відсутність росту ціни дизельного палива на ринку, що ставить під сумнів законність укладення третьої додаткової угоди між філією «ЦЗВ» і «Вог Аеро Джет».

11 липня «Вог Аеро Джет» надіслав до суду клопотання, у якому просить призначити експертизу у ДП «Укрпромзовнішекспертиза» (підпорядковується Мінекономрозвитку, керівником є Володимир Власюк), і поставити на вирішення чотири питання: яка була ціна дизпалива на момент акцепту, укладення договору і допугод (№1-3); який проміжок треба враховувати для визначення рівня коливання ціни дизпалива на ринку; чи відповідає ціна по допугоді №3 ринковій ціні на той період; чи завдано державі збитків допугодою №3.

Свою позицію «Вог Аеро Джет» аргументував тим, що висновки судових експертиз базуються «на недостовірних даних консалтингових компаній». При цьому серед консалтингових компаній, дані яких враховували судові експерти, представник «Вог Аеро Джет» Наталія Григор’єва назвала Консалтингову компанія «А-95», НТЦ «Псіхєя», ДП «Держзовнішінформ» і Торгово-промислову палату України.

Представниця фірми наголошувала, що консалтингові компанії здійснюють моніторинг ринку в тому числі шляхом опитування учасників ринку по телефону. Наводячи у приклад НТЦ «Псіхєя» вона заявила: «НТЦ Психея просто обдзвонюючи якийсь там перелік своїх клієнтів збирає інформацію про аналіз ринку, і ця інформація…вони самі підтверджують, що вона іноді є недостовірною, і вони відповідно коректують ту інформацію і цих учасників виключають».

На думку «Вог Аеро Джет», судові експерти не дотрималися національного стандарту при визначенні ринкової вартості дизпалива, зокрема критеріїв щодо умов угоди та умов на ринку.

«Висновок не може братися до уваги, по-перше, з того приводу, що не вказується, які саме ціни аналізував експерт на підставі матеріалів консалтингових компаній. Чи це були ціни купівлі-продажу, чи це були пропонування пропозицій? Хоча ці ціни – вони різняться. Крім того, в цьому ж самому висновку не зазначено, які за розміром партії дизельного палива були проаналізовані. Тому що від об’єму покупки також залежить визначення ціни. І, відповідно, на яких умовах поставки були визначені такі ціни», – заявила Григор’єва.

«Обидва висновки, надані НАБУ, зроблені Київським НДІ судових експертиз, вони не є об’єктивними, є суперечливими», – заявила вона і підсумувала: «Ми вважаємо, що суд самостійно не може встановити середню ринкову вартість дизпалива у даній справі і тому з цих підстав ми клопочемо про призначення у справі експертизи».

Юристи НАБУ попросили у суду перерву для ознайомлення з цим клопотанням і доданими до нього новими документами. У НАБУ переконані у своїй правоті і свою позицію збираються обґрунтовано викласти у письмових поясненнях до наступного засідання, яке призначене на 25 липня.

Відзначимо, що у якості третьої сторони до цієї справи долучилося Міністерство інфраструктури, яке повністю підтримує позов НАБУ.

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