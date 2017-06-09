«Укрзалізниця» в суді захищає від НАБУ переплату 92 мільйонів за дизпаливо «ВОГу»

Національне антикорупційне бюро вимагає в суді визнати недійсним додаткову угоду до контракту між філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет», якою було підвищено вартість закупівлі дизпалива майже на 92 млн грн. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали засідань Господарчого суду м. Києва 8 червня.

В середині лютого 2016 року філія «ЦЗВ» акцептувала пропозицію «Вог Аеро Джет» щодо постачання дизпалива на загальну суму 1,4 млрд грн. Через місяць, 18 березня, з фірмою було укладена відповідна угода.

Через декілька днів – 23 та 25 березня, сторони уклали дві додаткові угоди про збільшення вартості всієї партії дизпалива на 10%. Тоді «Вог Аеро Джет» заявило, що з моменту акцепту її пропозиції на ринку відбулося значне коливання цін. Угоди були укладені на різні партії палива.

Але вже 29 березня залізниця та фірма знов укладають нову додаткову угоду, яка передбачає подорожчання всієї партії палива ще на 10%.

В НАБУ вважають, що третя додаткова угода до контракту «ЦЗВ» та «Вог Аеро Джет» була укладена з порушеннями через відсутність підстав для перегляду ціни палива. В суді НАБУ надали дві довідки Держзовнішінформ, які свідчать, що в період між 21-м та 28-м березня 2016 року вартість дизпалива знаходилася на одному рівні, коливання цін було відсутнє. Відтак внаслідок підвищення ціни майже на 10%, додаткові витрати залізничників склали біля 92 млн грн.

В свою чергу, «Укрзалізниця» в суді заявила, що на момент укладання третьої допугоди, підприємство мало ресурс палива тільки на три дні. Крім того, про коливання цін на ринку в цей період свідчили довідки інших експертних центрів.

В «УЗ» визнали, що в день підписання додаткової угоди 29 березня існувала довідка ДЗІ про відсутність коливання цін на ринку, але при укладанні угоди вона не була враховано через відсутність в робочій документації. Натомість, в суді «УЗ» пред’явила іншу довідку ДЗІ про ріст в згаданий період цін на роздрібному ринку всього на 2 копійки за літр (або близько 22 грн за тонну), хоча угода з «Вог Аеро Джет» передбачала постачання гуртових партій. І закупівельна ціна зрештою була піднята не на ці 2 копійки, а майже на 1 500 грн/т.

Також держпідприємство заявило, що додаткові угоди були укладені законно, бо загальна вартість контракту не збільшилася, а підвищення цін кожного разу не перевищувало 10%. В свою чергу фірма «Вог Аеро Джет» в суді заявила, що експертний висновок НАБУ щодо на ринку дизпалива не враховував в ціні послугу відтермінування платежу, яку надала залізниці фірма.

Нагадаємо, за фактом завищення вартості закупівлі дизпалива для «УЗ» додатковою угодою від 29 березня 2016 року НАБУ відкрито кримінальне провадження № №5201600000000330 від 20 вересня 2016 року. В НАБУ вважають, що загальна переплата залізниці за згаданим контрактом з «Вог Аеро Джет» складає біля 115 млн грн. В квітні 2016 року сторони ще укладали дві допугоди: коли на ринку пішло зниження цін, фірма погодилися зменшити вартість, але тільки на частину дизпалива, потім іншою допугодою вартість знову була піднята вище ринкових цін.

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