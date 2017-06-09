НОВИНИ

09.06.2017

Топ-менеджер Курченка вийшов на волю по угоді з замгенпрокурора, який розвалив справу Юри Єнакіївського

В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Хорватська «Crosco» отримає 786 мільйонів «Укргазвидобування» за буріння на Полтавщині

«Укрзалізниця» в суді захищає від НАБУ переплату 92 мільйонів за дизпаливо «ВОГу»

Завдяки АМКУ нотаріуси можуть більше не платити приватному монополісту за доступ до Держземкадастру

Шкіря продав «Укренерго» стовпи за 8 мільйонів – майже вдвічі дорожчі від ціни приватного обленерго

Податківець купив «Мазераті» і оформив у Львові купу нерухомості, подарованої замішаною у афері матір’ю

Одеська мерія за 7 мільйонів замовила ще більш коштовний ремонт вулиць, ніж у боксера Труханова в квітні

08.06.2017

Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

«Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Денис Бігус отримав міжнародну премію Democracy Award-2017 за боротьбу з корупцією

Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

«Техойл», «єремеєвці» та «Окко» розділили чверть мільярда на паливо для Нацполіції

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

«Укрзалізниця» в суді захищає від НАБУ переплату 92 мільйонів за дизпаливо «ВОГу»

09 Червня 2017

Національне антикорупційне бюро вимагає в суді визнати недійсним додаткову угоду до контракту між філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет», якою було підвищено вартість закупівлі дизпалива майже на 92 млн грн. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали засідань Господарчого суду м. Києва 8 червня.

В середині лютого 2016 року філія «ЦЗВ» акцептувала пропозицію «Вог Аеро Джет» щодо постачання дизпалива на загальну суму 1,4 млрд грн. Через місяць, 18 березня, з фірмою було укладена відповідна угода.

Через декілька днів – 23 та 25 березня, сторони уклали дві додаткові угоди про збільшення вартості всієї партії дизпалива на 10%. Тоді «Вог Аеро Джет» заявило, що з моменту акцепту її пропозиції на ринку відбулося значне коливання цін. Угоди були укладені на різні партії палива.

Але вже 29 березня залізниця та фірма знов укладають нову додаткову угоду, яка передбачає подорожчання всієї партії палива ще на 10%.

В НАБУ вважають, що третя додаткова угода до контракту «ЦЗВ» та «Вог Аеро Джет» була укладена з порушеннями через відсутність підстав для перегляду ціни палива. В суді НАБУ надали дві довідки Держзовнішінформ, які свідчать, що в період між 21-м та 28-м березня 2016 року вартість дизпалива знаходилася на одному рівні, коливання цін було відсутнє. Відтак внаслідок підвищення ціни майже на 10%, додаткові витрати залізничників склали біля 92 млн грн.

В свою чергу, «Укрзалізниця» в суді заявила, що на момент укладання третьої допугоди, підприємство мало ресурс палива тільки на три дні. Крім того, про коливання цін на ринку в цей період свідчили довідки інших експертних центрів.

В «УЗ» визнали, що в день підписання додаткової угоди 29 березня існувала довідка ДЗІ про відсутність коливання цін на ринку, але при укладанні угоди вона не була враховано через відсутність в робочій документації. Натомість, в суді «УЗ» пред’явила іншу довідку ДЗІ про ріст в згаданий період цін на роздрібному ринку всього на 2 копійки за літр (або близько 22 грн за тонну), хоча угода з «Вог Аеро Джет» передбачала постачання гуртових партій. І закупівельна ціна зрештою була піднята не на ці 2 копійки, а майже на 1 500 грн/т.

Також держпідприємство заявило, що додаткові угоди були укладені законно, бо загальна вартість контракту не збільшилася, а підвищення цін кожного разу не перевищувало 10%. В свою чергу фірма «Вог Аеро Джет» в суді заявила, що експертний висновок НАБУ щодо на ринку дизпалива не враховував в ціні послугу відтермінування платежу, яку надала залізниці фірма.

Нагадаємо, за фактом завищення вартості закупівлі дизпалива для «УЗ» додатковою угодою від 29 березня 2016 року НАБУ відкрито кримінальне провадження № №5201600000000330 від 20 вересня 2016 року. В НАБУ вважають, що загальна переплата залізниці за згаданим контрактом з «Вог Аеро Джет» складає біля 115 млн грн. В квітні 2016 року сторони ще укладали дві допугоди: коли на ринку пішло зниження цін, фірма погодилися зменшити вартість, але тільки на частину дизпалива, потім іншою допугодою вартість знову була піднята вище ринкових цін.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.06.2017

Чернігів В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Львів Податківець купив «Мазераті» і оформив у Львові купу нерухомості, подарованої замішаною у афері матір’ю

Одеса Одеська мерія за 7 мільйонів замовила ще більш коштовний ремонт вулиць, ніж у боксера Труханова в квітні

08.06.2017

Донецьк Дилер-новачок виграв у виробника 62 мільйони на коштовні засоби захисту шахтарів

Запоріжжя Суд виправдав заммера Запоріжжя, якого звинувачували у незаконній передачі 2,5 гектарів під забудову «регіоналам»

Житомир Прокуратура залишила екс-керівнику обласного ДАІ нелегальний пірс на Тетереві, який він «зніс» на папері

Полтава «Альтком» за 219 мільйонів відремонтує трасу і шляхопровід на Полтавщині

Дніпро Фармзакупівлі Дніпровщини: коштовний кетамін лікарки Тимошенко

07.06.2017

Рівне Рівненські депутати відмовили державі в родовищах бурштину, якими користується фірма голови РДА

Донецьк Комунальники Донеччини накупили майданчиків для мініфутболу на 70 мільйонів

Суми Прокуратура не змогла знести магазин, збудований родиною віце-мера Сум на автобусній зупинці

Ужгород Рідна фірма біглого Захарченка відсудила собі чергове родовище золота на Закарпатті

Донецьк «Артемсіль» скупилась контейнерами і мішками на 110 мільйонів

06.06.2017

Черкаси Улюбленці Черкаської міськради подолали чверть мільярда на ремонті траси на Київ

Донецьк Сім’я донецького екс-заммера Севастополя виграла 94 мільйони на сміттєзвалище у Краматорську

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ