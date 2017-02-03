У Холодницького змушують НАБУ закрити справу по залізничникам, які переплатили «ВОГу» 115 мільйонів за дизпаливо (документи)

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дали вказівку детективам НАБУ закрити справу по закупівлі «Укрзалізницею» дизпалива у ТОВ «Вог аеро джет» в 2016 році по завищеним цінам. Про це свідчать документи, надані Національним антикорупційним бюро на запит «Наших грошей».

Так, процесуальний керівник по кримінальному провадженню №5201600000000330 листом від 19 грудня 2016 року повідомив детективам, що «під час розслідування не здобуто… чітких доказів вчинення кримінального правопорушення, які б дозволяли довести винуватість особи в суді відповідно до критерію «поза розумним сумнівом».

Відтак прокурор дав вказівку закрити провадження відповідно до вимог абзацу другого ч.4 ст 286 КПК України.

У відповідь НАБУ оскаржило бездіяльність прокурора керівнику САП Назару Холодницькому. Детективи вважають, що прокурор має погодити повідомлення про підозру посадовим особам керівного складу філії «Центр забезпечення виробництва» (ЦЗВ) ПАТ «Українська залізниця» у вчиненні злочину по ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Замість Холодницького детективам дав відповідь заступник керівника САП В.Кривенко. Він постановив визнати законною бездіяльність прокурора.

Кримінальне провадження №5201600000000330 від 20 вересня 2016 року порушено по факту розтрати коштів у особливо великих розмірах внаслідок безпідставного підвищення службовими особами філії ЦЗВ ціни на дизельне паливо від фірми «Вог аеро джет», яке мало місце 29 березня 2016 року у результаті укладання додаткової угоди до договору поставки від 18 березня.

Тоді фірма виграла тендер з ціною нижче від ринкової, а згодом кілька разів підіймала ціни на паливо, користуючись відповідною нормою закону про можливість підняття ціни на 10% у випадку коливання ринкових цін. «Вог аеро джет» робило це 23, 25 і 29 березня березня, укладаючи з ЦЗВ додаткові угоди. І з третьої допугоди закупівельна ціна для залізниці перевищила ринковий рівень. А коли ринкові ціни почали падати, то фірма відмовилась знижувати вартість свого дизелю для залізничників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між 25 (друга допугода) і 29 березня (третя допугода) ринкові ціни на дизель не росли. А тому укладення третьої допугоди суперечило вимогам закону.

На підтвердження цього НАБУ отримало висновок судово-товарознавчої експертизи КНДІСЕ та листи держпідприємства «Держзовнішінформ», наявні у самих залізничників. Згідно цих документів «ціна дизельного палива впродовж досліджуваного періоду не змінювалась», вказано у скарзі НАБУ.

Детективи повідомили, що дві службові особи ЦЗВ були зобов’язані збирати документальне обґрунтування для підвищення ціни і особисто виступати на засіданні тендерного комітету та доводити до інших його членів інформацію про наявність обґрунтованих підстав для укладення допугоди з підвищеною ціною. Ці особи мали у своєму розпорядженні вищевказані листи «Держзовнішінформу», у яких не було даних про коливання ринкових цін. Але «умисно не надавши їх на засідання комітету… ввели в оману його членів та забезпечили прийняття рішення в супереч Закону про підвищення ціни на дизельне паливо».

Крім того замначальника філії ЦЗВ, «усвідомлюючи відсутність законних підстав зміни ціни, розуміючи наслідки такої додаткової угоди у вигляді втрати активів держпідприємства… за необґрунтовано та без законних підстав підвищеними цінами, виступив підписантом вказаної додаткової угоди», йдеться у скарзі НАБУ.

НАБУ підрахувало, що у результаті таких дій залізниця надмірно сплатила на рахунок ТОВ «Вог аеро джет» 115,01 млн грн.

Детективи вважають, що вина службовців ЦЗВ повністю підтверджується зібраними доказами. Безспірний факт прийняття рішення без законних на те підстав, не доведення службовцями ЦЗВ до інших членів тендерного комітету достовірної інформації про ситуацію з цінами на ринку, факти маніпулювання із ціновими довідками «Держзовнішінформу», чіткий причинно-наслідковий зв’язок між діями службовців ЦЗВ і наслідками для залізниці у вигляді втрати грошей, а також характер поведінки вказаних службовців під час вчинення злочину дають органу досудового розслідування підстави для обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

А «позиція прокурора щодо закриття кримінального провадження суперечить як загальним принципам кримінального права, так і духу антикорупційного законодавства в Україні».

При цьому детективи відмічають, що діяння службовців залізниці кваліфіковані по 191 статті, а не по 364, виходячи з судової практики. Бо умисел фігурантів був спрямований не на завдання майнової шкоди держпідприємству, а на незаконне безповоротне витрачання коштів держпідприємства на користь ТОВ «Вог аеро джет». Не встановлення в ході досудового слідства доказів отримання залізничниками особистої вигоди при тому, що таку вигоду отримує фірма-постачальник, не виключає в діях останніх ознак розтрати чужого майна шлязом зловживання службовим становищем. Оскільки попри те, що майно (гроші залізниці) незаконно і безповоротно обертається на користь третіх осіб, водночас реалізується корисливий інтерес особи, яка зловживаючи службовим становищем, вчинила злочин.

Повний текст скарги НАБУ на дії процесуального прокурора:

У відповіді заступника керівника САП Кривенка на ці доводи НАБУ вказано наступне.

Посилання детективів НАБУ на безспірність факту прийняття без законних підстав тендерним комітетом філії «Укрзалізниці» 29.03.2016 рішення про підвищення ціни на дизельне паливо для ТОВ «Вог Аеро Джет» та укладання додаткової угоди №3 є безпідставними.

Ст. 204 Цивільного кодексу України встановлено презумпцію правомірності правочину; відповідно до її положень, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Матеріалами досудового розслідування наявність жодної із підстав недійсності укладеної між «Вог Аеро Джет» та ДП «Укрзалізничпостач» додаткової угоди в силу прямих вимог закону (тобто її нікчемності), визначених ст.. 219-228 Цивільного кодексу, не підтверджується. За таких обставин додаткова угода може бути визнана лише оспорюваним правочином, і єдиною можливістю доведення неправомірності залишається визнання її недійсності у суді.

Водночас, незважаючи на наявність безпосередньої вказівки процесуального прокурора, яка в силу положень ч.4 ст.40 КПК України є обов’язковою для виконання, передбачених цивільним процесуальним законом та п.13 ч.1 ст.17 закону про НАБУ заходів до визнання цієї угоди недійсною працівниками Бюро не вжито.

Під час досудового розслідування не здобуто достатніх доказів умислу службових осіб філії «Укрзалізниці» та «Вог Аеро Джет», яке згідно версії детективів виступає фактичним вигодонабувачем від вчинення кримінального правопорушення, на розкрадання ними грошей усупереч вимогам закону, у тому числі наявності у них корисливих мети та мотиву, які є обов’язковими додатковими ознаками суб’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Докази недоведення відповідальними службовими особами філії до відома членів комітету з конкурсних торгів інформації про ситуацію з ринковими цінами на товар та маніпулювання із ціновими довідками ДП «Держзовнішінформ», на які посилаються детективи у скарзі, є недостатніми для належного доказування вищевказаних обставин.

Повний текст постанови замкерівника САП Кривенка на скаргу НАБУ:

Виходячи з цього у САП вважають, що НАБУ має закрити провадження по справі про переплату 115 млн грн. залізницею на користь «Вог аеро джету», який належить родині та компаньйонам покійного народного депутата Ігоря Єрємєєва.

Нагадаємо, зараз триває чергова серія тендерів залізниці, які на початку січня 2017 року знову виграло ТОВ «Вог аеро джет» на 1,35 млрд грн. Фірма знову виграла торги, значно знизивши ціни по відношенню до ринкових і це дозволило їй обійти інших конкурентів, які не ризикнули так знижувати ціни. Після цього «Вог» і ЦЗВ домовились один раз про підвищення ціни на рівень підвищення акцизів державою. Також вони уклали ще одну допугоду про підвищення ціни на 10% через зростання ринкових цін. Після цього підвищення закупівельна склала близько 22 400 грн/т. І це поки що знову ж таки нижче ринкового рівня, який становить близько 23 100 грн./т. Але вже наступне підвищення ціни на 10% перевищить ринковий рівень.

При цьому відомо, що наприкінці 2016 року ЦЗВ також підвищувало ціні по контракту з іншим постачальником ТОВ «Трейд коммодіті». Але тій фірмі залізничники не дозволили так близько наблизитись до ринкового рівня – вона зробила поставки з дисконтом 2 000 грн. до середньоринкового рівня цін.

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