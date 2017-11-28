Залізниця без формули замовила «Елементу» дизелю ще майже на мільярд

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 24 листопада за результатами тендерів замовила ТОВ «Елемент Нафта» дизельного палива на 877,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу залізниця планувала закупити 40 тис т дизпалива, однак потім зменшила обсяг.

Зрештою цьогоріч поставлять 36 тис т дизелю Євро 4 або Євро 5 виробництва Росії, Білорусі, Індії чи Нідерландів по 24 380 грн. за тонну.

Це на п’ять відсотків дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 25 560 грн./т.

При цьому ціна палива не прив’язана формулою до світових котирувань, так само, як це було і в інших великих угодах на постачання палива залізниці та армії, по яким НАБУ зараз веде кримінальні провадження через безпідставні підвищення закупівельної ціни додатковими угодами.

Гарантійний термін зберігання становить рік з дати виготовлення у 2017 році, а забезпечення виконання договору – п’ять відсотків від його вартості.

Сума угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 901,08 млн грн.

Конкурентами були ПП «Окко Контракт», ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» і ТОВ «Газтрейд», а на одному з тендерів – ще й ТОВ «Оптімусойл», яке єдине з усіх учасників знижувало ціну під час аукціону.

Нині «Елемент Нафта» належить Олександру Тельчарову, який до того був лише директором. Раніше фірмою володів Борис Ганджа – київський гонщик, екс-співробітник російського холдингу «ТНК-ВР» та міноритарій нещодавно ліквідованого банку «Новий», основним акціонером якого є ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля». Фірма відноситься до дніпропетровсько-київської паливної групи фірм Полюс-Манго-Елемент. З іншою фірмою групи – ТОВ «Елемент-СА» – «Укрзалізничпостач» судився через невиконання угоди вартістю майже в півмільярда гривень.

Як пише «EnKorr», група «Елемент» включає компанії «Mango» (роздрібна реалізація), «Манго Трейд» (дрібний гурт), преміальний бренд АЗС «Ultra» і ТД «Елемент» (великий гурт). Нині формується холдинг «Unimex», який об’єднає ці структури.

Нагадаємо, раніше в листопаді «Елемент Нафта» продала залізниці дизелю на 222,07 млн грн.

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