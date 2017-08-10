«Окко» та «єремеєвці» поділили 89 мільйонів на паливо для Нацполіції

Національна поліція України 4 серпня за результатами тендеру уклала три угоди про постачання палива у смарт-картах у 2017 році на загальну суму 88,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПП «ОККО Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») за 49,52 млн грн. поставить 2,10 млн л бензину А-92 по 23,58 грн./л.

За даними пропозиції переможця, виробником є ВАТ «Мозирський НПЗ» (Білорусь).

ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» за 39,26 млн грн. замовили 1,06 млн л бензину А-95 по 24,29 грн./л та 0,61 млн л дизельного палива по 22,26 грн./л.

У цьому випадку фірма перемогла із паливом виробництва АТ «Orlen Lietuva» (Литва).

Бензин А-95 на відсоток дешевший від середньої роздрібної ціни дизелю на ринку, яка, за даними «OilNews», зараз становить 24,57 грн./л. Натомість дизель коштує на два відсотки дорожче від ринкової ціни в 21,88 грн./л.

Сума угод на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 90,00 млн грн.

«Нафтотрейд Ресурс», створений 12 років тому, почав вигравати тендери лише в лютому 2016 року. Відтоді він отримав держпідрядів на 2,27 млрд грн.

Засновниками є ТОВ «Дукат» і ТОВ ВКФ «Віта-Авто», а кінцевими бенефіціарами – співвласники групи «Континіум» Степан Івахів, Сергій Лагур та Роман Єремеєв, син покійного лідера групи Ігоря Єремеєва.

Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Кременецька, 38, де прописана низка фірм «Континіуму», в тому числі ТОВ «Вог Рітейл».

У торгах також брало учать ТОВ «Техойл Рітейл» Артема Івушкіна.

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