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Новачок з російського кубла Медведчука поставить залізниці дизелю на 216 мільйонів

10 листопадаа 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 8 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Оптімусойл» дизельного палива на 216,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 9 тис т дизпалива Євро 4 чи Євро 5 виробництва Росії, Білорусі або Угорщини по 24 тис грн. за тонну.

Це на 9% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 26 160 грн./т.

Вимагалося, щоб паливо було виготовлене цьогоріч, а в угоді вказано: не раніше травня.

Гарантійний строк зберігання становить рік, забезпечення виконання договору – 5%.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 225,27 млн грн.

Конкурентами були ПП «Окко Контракт», ТОВ «Елемент Нафта», ТОВ «Газтрейд» і ТОВ «Нафтотрейд-Капітал». Усі вони не знижували ціну під час аукціону, на відміну від переможця, який упав у ціні на 4%.

Київський «Оптімусойл», який уперше виграв тендер, підтвердив досвід договорами із ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» і ТОВ «Марсєл Енерджі Україна». «Оптімусойл» був створений у 2014 р. під назвою «Масс Транс 55» і тоді належав швейцарській компанії «Глуско Енерджі» ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, який є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

Згодом «Масс Транс 55» перейменували в «Глуско Енерджі Україна» і, нарешті, в «Оптімусойл». Нині його засновником є Марина Степанюк, яка раніше була тільки директором фірми.

Нагадаємо, вищеназвана швейцарська «Glusco energy SA» володіє ТОВ «Глуско Україна», котре на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Як пише «EnKorr», компанія «Оптімусойл» близька до холдингу «Wexler», ексклюзивного оператора із відвантаження «трубопровідного» дизелю автомобільними партіями. Вона зареєстрована по пров. Музейному, 4 – в одному будинку з ТОВ «Креатив Трейдинг» Олексія Максименка. Останнє ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком, як і британську компанію «Wexler Global LP».

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