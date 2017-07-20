«Єремеєвці» виграли 111 мільйон Держрезерву на реактивне паливо

Державне агентство резерву України 12 липня за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» про поставку пального для реактивних двигунів на 111,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити 6 тис т реактивного палива РТ або ТС-1 невідомого виробництва по 18 550 грн. за тонну.

Усі документи про відповідність і якість постачальник надасть після поставки до вересня на ДО «Комбінат «Айстра» в Чернігові. Гарантійний строк зберігання має становити п’ять років. Від дати виробництва до закладання у держрезерв повинно минути не більше двох місяців.

Ціна угоди на 29% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 156,00 млн грн.

Допущеними конкурентами були ТОВ «Газтрейд» і ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» із незначною різницею в остаточній ціні. Під час аукціону всі три учасники знизили ціну приблизно на 12%.

Натомість дві інші фірми не допустили до торгів.

ПП «ОККО Контракт» не подало інформацію про характеристики пропонованого товару, тобто завірений текст технічної специфікації з Додатку 2.

У ТОВ «Торговий дім «Євразія» файли з цими даними у форматі .pdf не відкриваються, як і кваліфікаційні документи.

«ОККО Контракт» оскаржив своє відхилення в АМКУ, вважаючи, що передбаченого замовником гарантійного листа було досить, але адмінколегія не задовольнила скаргу.

Крім того, ще до аукціону «ТД «Євразія» через АМКУ домігся виключення вимоги про оплату постачальником витрат УкрНДІ «Ресурс» на вхідний контроль якості палива та включення у специфікацію виразу «або еквівалент».

При цьому представник Держрезерву доводив, що паливо Джет А-1 не є еквівалентом РТ і ТС-1, бо є гіршим за нижчою теплотою згоряння, термоокислювальною стабільністю і температурою початку кристалізації, а отже, скорочує строк експлуатації двигунів військової авіатехніки.

Нагадаємо, навесні «ОККО Контракт» оскаржував тендер Міноборони, не вважаючи пропоноване «Газтрейдом» паливо Джет А-1 аналогічним необхідному паливу ТС-1. Тоді представник армії сказав, що вони є еквівалентними і можуть змішуватись, тож адмінколегія не задовольнила скаргу.

Засновником «Нафтотрейд-Капітал» є вірґінський офшор «Буллбар Менеджмент Лтд» Сергія Аніщенка з Чернігівщини, а директором із квітня – Олександр Горобець. Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Єршова, 1 разом із ТОВ «Дукат» Сергія Лагура, Степана Івахіва та Романа і Софії Єремеєвих – дітей покійного лідера групи «Континіум» Ігоря Єремеєва.

Принаймні до березня 2015 року компанією керував Юрій Данільчик, а власниками були Оксана Волинець і Наталія Голоюх з Луцька та Олександр Фурманюк із Володимир-Волинського. Адвокат Волинець була помічницею нардепа Єремеєва.

«Нафтотрейд-Капітал» надала два квітневі аналогічні договори з ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» і ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», прописаних у Луцьку за однією адресою – вул. Кременецька, 38. Обидва контрагенти належать до тієї ж групи «Континіум».

Із червня фірма виграла паливних тендерів ДП «НАЕК «Енергоатом» на 8,49 млн грн. і КП «Київпастранс» на 178,20 млн грн.

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