«Елемент» без формули продав залізниці дизелю на чверть мільярда

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 14 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Елемент Нафта» дизельного палива на 222,07 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу залізниця планувала закупити 10 тис т дизпалива, однак потім зменшила обсяг.

Цьогоріч поставлять 9 тис т дизелю Євро 4 чи Євро 5 виробництва Росії, Білорусі, Туркменістану, Греції, Литви, Індії або Нідерландів у 2017 році по 24 675 грн. за тонну.

Це на 5% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 25 790 грн./т.

При цьому ціна палива не прив’язана формулою до світових котирувань, так само, як це було і в інших великих угодах на постачання палива залізниці та армії, по яким НАБУ зараз веде кримінальні провадження через безпідставні підвищення закупівельної ціни додатковими угодами.

Гарантійний строк зберігання становить рік, забезпечення виконання договору – 5%.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 225,27 млн грн.

Конкурентами були ПП «Окко Контракт» та ТОВ «Нафтотрейд-Капітал», які не знижували ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

«Елемент Нафта» належить Борису Ганджі – київському гонщику, екс-співробітнику російського холдингу «ТНК-ВР» та міноритарію нещодавно ліквідованого банку «Новий», основним акціонером якого є ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля». Фірма відноситься до дніпропетровсько-київської паливної групи фірм Полюс-Манго-Елемент. З іншою фірмою групи – ТОВ «Елемент-СА» – «Укрзалізничпостач» судився через невиконання угоди вартістю майже в півмільярда гривень.

Як пише «EnKorr», група «Елемент» включає компанії «Mango» (роздрібна реалізація), «Манго Трейд» (дрібний гурт), преміальний бренд АЗС «Ultra» і ТД «Елемент» (великий гурт). Нині формується холдинг «Unimex», який об’єднає ці структури.

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