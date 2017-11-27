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«Прокладка» Адамовського без формули продала залізниці дизелю на чверть мільярда

27 листопадаа 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 22 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Газтрейд» дизельного палива на 221,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу залізниця планувала закупити 10 тис т дизпалива, однак потім зменшила обсяг.

Зрештою цьогоріч поставлять 9 тис т дизелю Євро 4 або Євро 5 виробництва Білорусі, Росії, Греції, Литви чи Туркменістану по 24 648 грн. за тонну.

Це на три відсотки дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 25 480 грн./т.

При цьому ціна палива не прив’язана формулою до світових котирувань, так само, як це було і в інших великих угодах на постачання палива залізниці та армії, по яким НАБУ зараз веде кримінальні провадження через безпідставні підвищення закупівельної ціни додатковими угодами.

Гарантійний термін зберігання становить рік з дати виготовлення у 2017 році, а забезпечення виконання договору – п’ять відсотків від його вартості.

Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 225,27 млн грн.

Конкурентами були ПП «Окко Контракт», ТОВ «Елемент Нафта» і ТОВ «Нафтотрейд-Капітал», які не знижували ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Дніпровський «Газтрейд» зі статутним капіталом 1 тис грн. створений у листопаді 2016 р. У січні його оформили на Дмитра Львова з Кам’янського, а в квітні він почав отримувати держпідряди, переважно в Міноборони на поставку палива виробництва ТОВ «Август Пром» і ТОВ «Трейд Коммодіті», зареєстрованих за однією адресою.

У 2013-2014 рр.. Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», заснованим компанією з управління активів «Капітал Групп». Серед співвласників останньої – співробітники групи «НЕСТ» інвестора «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка, який нещодавно був затриманий НАБУ і відпущений судом з електронним браслетом по кримінальному провадженню щодо завищення ціни палива для Міністерства оборони.

Покровителем «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

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