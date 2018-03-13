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Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

13 Березня 2018

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 7 березня за результатами тендерів замовила ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління-56» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка на загальну суму 249,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року трасу мають відремонтувати на ділянках км 230+446 – км 235+700, км 239+300 – км 242+500, км 235+700 – км 239+300 загальною довжиною 12 км.

За підсумковими відомостями ресурсів, асфальтобетон щільний крупнозернистий і дрібнозернистий типу А марки 1 коштує 1 625-1 700 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У січні Львівська САД замовила його іншій фірмі на 14% дешевше – по 1 496 грн./т. А в грудні 2017 року на виграному нинішнім переможцем тендері Хмельницької САД щодо інших ділянок цієї ж траси він був на 11-17% дешевшим – 1 458 грн./т.

Суміш ЩМА-20 купили по 2 068 грн./т, що на 11% дорожче за грудневу ціну 1 860 грн./т.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження – 5 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки. На заробітну плату і прибуток піде менше ніж по 0,5%.

Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 251,11 млн грн.

«Хмельницьке ШБУ №56» належить Галині Ставчанській із Чернівців. До червня 2013 року фірмою на 98% володів депутат Хмельницької облради Іван Гладуняк.

Нагадаємо, торік СБУ повідомляла, що її працівники проводили обшуки та вилучали документи на підконтрольних одному з нардепів підприємствах (у тому числі й «Хмельницьке ШБУ №56») у рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт із ремонту автодоріг. Як з’ясували ЗМІ, тим нардепом був Сергій Лабазюк із «Волі народу». Лабазюк підтверджував проведення обшуків і причетність до фірм.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Техно-Буд-Центр» Григорія Процика з Тернополя. Раніше його співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України».

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