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Фірма депутата виграла 112 мільйонів на дороги Хмельницької області

11 Грудня 2017

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 31 жовтня за результатами тендерів замовила ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» поточний середній ремонт автодоріг державного і місцевого значення на загальну суму 112,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі дороги:

  • за 53,09 млн грн.М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка на ділянці км 243+300 – км 248+000
  • за 43,94 млн грн.М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка на ділянці км 221+760 – км 225+190,
  • за 15,05 млн грн.О231705 (Житомир – Чернівці) – Меджибіж окремими ділянками.

За підсумковими відомостями ресурсів щодо траси М-12, суміш ЩМА-20 з поверхнево-активними речовинами коштує 1 860 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий і крупнозернистий типу А марки 1 замовили по 1 458 грн./т. Портландцемент марки 400 без добавок купили по 2 тис грн./т, різний щебінь – по 201-253 грн./куб. м, піщано-щебеневу суміш С-7 – по 201 грн./куб. м, природний рядовий пісок – по 215 грн./куб. м.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження – 5 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки.

Сума угод на 6% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 118,94 млн грн.

На найменшому тендері єдиним конкурентом було ТОВ «Техно-Буд-Центр», а на інших двох – ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд», причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4» (Брест, Білорусь) в АМКУ домоглось вилучення з тендерної документації по трасі М-12 дискримінаційних вимог атестату виробництва на асфальтобетонний завод та форм Кб-2в і Кб-3 до аналогічного договору, не передбачених білоруським законодавством. Однак згодом скаржник так і не прийшов на торги.

«Хмельницьке ШБУ №56» належить Галині Ставчанській із Чернівців. До червня 2013 року воно на 98% належало депутату Хмельницької облради Івану Гладуняку.

Нагадаємо, торік СБУ повідомляла, що її працівники проводили обшуки та вилучали документи на підконтрольних одному з нардепів підприємствах (у тому числі й «Хмельницьке ШБУ №56») у рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт із ремонту автодоріг. Як з’ясували ЗМІ, тим нардепом був Сергій Лабазюк із «Волі народу». Лабазюк підтверджував проведення обшуків і причетність до фірм.

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