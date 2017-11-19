НОВИНИ

19.11.2017

Обшукана СБУ фірма Лабазюка підлатає дороги на окрузі нардепа за 4 мільйони

Козинський за 124 мільйони зведе обласний реабілітаційний центр на околиці Дніпра

Тесть Насірова виграв у дружини Гайдука півмільярда на новий термінал аеропорту Запоріжжя

На Донеччині слідкуватимуть за станом підземних вод через систему за 9 мільйонів

Дніпровський депутат не задекларував будинок в елітному містечку, Infinity та бізнес дружини

Мерія Токмаку без тендеру віддала мільйонний підряд чоловіку чиновниці мерії

«Укрспирт» підняв ціну торфу від голови Федерації роботодавців вище від комунальних установ

Столичні медики замовили китайський томограф за 26 мільйонів

18.11.2017

«Елемент» без формули продав залізниці дизелю на чверть мільярда

В Харкові за півтора роки вирубка дерев для підлеглих Кернеса подорожчала на 30%

«СхідГЗК» замовив «Укрзалізниці» перевезень на 99 мільйонів

У Верховині за 38 мільйонів зведуть новий Народний дім замість згорілого невідомо коли

Матір очільника Сумського райсуду купила автівку за мільйон

Товариш дядька Березенка узяв 142 мільйони на ремонт траси на Закарпатті за таємними цінами

17.11.2017

Прибуток «Держгідрографії» зменшиться на 80%, натомість зарплата директора зросте на третину

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Обшукана СБУ фірма Лабазюка підлатає дороги на окрузі нардепа за 4 мільйони

19 листопадаа 2017

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 6 листопада за результатами тендеру замовила ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення за 4,11 млн грн. Про це повідомляє «Незалежний громадський портал».

Фірма ремонтуватиме дорогу Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я – Бубнівка через Попівці. Завершити всі роботи підрядник має до кінця грудня 2017 року.

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Новшляхбуд» (Полонне Хмельницької області), пропозиція якого була вищою на 1,8%.

«Хмельницьке ШБУ №56» належить Галині Ставчанській з Чернівців. До червня 2013 року це підприємство на 98% належало депутату Хмельницької облради Івану Гладуняку.

В минулому році СБУ повідомляла, що її працівники проводили обшуки та вилучали документи на підприємствах (в тому числі на ПАТ «Хмельницьке ШБУ №56»), підконтрольних одному з нардепів депутатів, в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт з ремонту автодоріг. Як з’ясували ЗМІ, тим нардепом був Сергій Лабазюк з «Волі народу».

За даними СБУ, у 2015-2016 рр. посадовці Служби автомобільних доріг уклали низку договорів з двома комерційними структурами – ПАТ «Хмельницьке ШБУ №56» та ПП «Аграрна компанія 2004». Причому нардеп контролював дії посадових осіб, які узгоджували з депутатом об’єкти ремонту та вартість робіт. У 2015 році одна фірма отримала замовлення на 17,2 млн грн., на кінець 2016 р. інша фірма «освоїла» 75,5 млн грн., а до кінця минулого року планувалося перерахувати ще 34,4 млн грн.

Правоохоронці встановили, що під час ремонту доріг підрядники порушили технології через використання меншої кількості матеріалів, ніж необхідно, а «автомобільні» чиновники прийняли акти виконаних робіт із завідомо неправдивими даними щодо вартості послуг.

Крім того, за даними СБУ, під час передвиборчої компанії депутат для підняття рейтингу, порушуючи бюджетне законодавство, відремонтував за державні гроші дорогу за 3,5 млн грн.

Лабазюк підтверджував проведення обшуків і причетність до фірм. Ті події він називав політичним тиском на групу «Воля народу», яка відмовлялася  вступати до партії «Наш край», куди, за словами нардепа, групу «намагалися загнати».

За інформацією сайту ЦВК, до меж 188 виборчого округу, де балотувався нардеп Лабазюк, входять села Бубнівка і Попівці Волочиського району, в яких будуть проводити ремонт.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Спаринг-партнери «Укрзалізниці»
16 листопадаа 2017

«Антимонопольні» перевірки та сканери Гройсмана
13 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.11.2017

Хмель Обшукана СБУ фірма Лабазюка підлатає дороги на окрузі нардепа за 4 мільйони

Дніпро Козинський за 124 мільйони зведе обласний реабілітаційний центр на околиці Дніпра

Запоріжжя Тесть Насірова виграв у дружини Гайдука півмільярда на новий термінал аеропорту Запоріжжя

Донецьк На Донеччині слідкуватимуть за станом підземних вод через систему за 9 мільйонів

Дніпро Дніпровський депутат не задекларував будинок в елітному містечку, Infinity та бізнес дружини

Запоріжжя Мерія Токмаку без тендеру віддала мільйонний підряд чоловіку чиновниці мерії

Київщина «Укрспирт» підняв ціну торфу від голови Федерації роботодавців вище від комунальних установ

Київ Столичні медики замовили китайський томограф за 26 мільйонів

18.11.2017

Харків В Харкові за півтора роки вирубка дерев для підлеглих Кернеса подорожчала на 30%

І-Франк У Верховині за 38 мільйонів зведуть новий Народний дім замість згорілого невідомо коли

Суми Матір очільника Сумського райсуду купила автівку за мільйон

Ужгород Товариш дядька Березенка узяв 142 мільйони на ремонт траси на Закарпатті за таємними цінами

17.11.2017

Луцьк На Волині податковий начальник отримав 5,5 років ув’язнення за 3 тисячі хабаря

Київ Насіров, Хомутиннік, Калєтнік користуються будинками в «реабілітаційному» містечку митників у Конча-Заспі

Донецьк «Вода Донбасу» допугодами накрутила подвійну переплату за гіпохлорит ціною 8 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ