Обшукана СБУ фірма Лабазюка підлатає дороги на окрузі нардепа за 4 мільйони

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 6 листопада за результатами тендеру замовила ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення за 4,11 млн грн. Про це повідомляє «Незалежний громадський портал».

Фірма ремонтуватиме дорогу Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я – Бубнівка через Попівці. Завершити всі роботи підрядник має до кінця грудня 2017 року.

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Новшляхбуд» (Полонне Хмельницької області), пропозиція якого була вищою на 1,8%.

«Хмельницьке ШБУ №56» належить Галині Ставчанській з Чернівців. До червня 2013 року це підприємство на 98% належало депутату Хмельницької облради Івану Гладуняку.

В минулому році СБУ повідомляла, що її працівники проводили обшуки та вилучали документи на підприємствах (в тому числі на ПАТ «Хмельницьке ШБУ №56»), підконтрольних одному з нардепів депутатів, в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт з ремонту автодоріг. Як з’ясували ЗМІ, тим нардепом був Сергій Лабазюк з «Волі народу».

За даними СБУ, у 2015-2016 рр. посадовці Служби автомобільних доріг уклали низку договорів з двома комерційними структурами – ПАТ «Хмельницьке ШБУ №56» та ПП «Аграрна компанія 2004». Причому нардеп контролював дії посадових осіб, які узгоджували з депутатом об’єкти ремонту та вартість робіт. У 2015 році одна фірма отримала замовлення на 17,2 млн грн., на кінець 2016 р. інша фірма «освоїла» 75,5 млн грн., а до кінця минулого року планувалося перерахувати ще 34,4 млн грн.

Правоохоронці встановили, що під час ремонту доріг підрядники порушили технології через використання меншої кількості матеріалів, ніж необхідно, а «автомобільні» чиновники прийняли акти виконаних робіт із завідомо неправдивими даними щодо вартості послуг.

Крім того, за даними СБУ, під час передвиборчої компанії депутат для підняття рейтингу, порушуючи бюджетне законодавство, відремонтував за державні гроші дорогу за 3,5 млн грн.

Лабазюк підтверджував проведення обшуків і причетність до фірм. Ті події він називав політичним тиском на групу «Воля народу», яка відмовлялася вступати до партії «Наш край», куди, за словами нардепа, групу «намагалися загнати».

За інформацією сайту ЦВК, до меж 188 виборчого округу, де балотувався нардеп Лабазюк, входять села Бубнівка і Попівці Волочиського району, в яких будуть проводити ремонт.

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