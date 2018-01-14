«Порошенківець» виграв 130 мільйонів на латання і прибирання доріг Львівщини

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
14 Січня 2018
Служба автомобільних доріг у Львівській області 5 січня за результатами тендерів уклала дві угоди з ДочП «Екранбуд» ТОВ «Екран» про поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на загальну суму 130,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Послуги замовили на 2018 рік для ділянок доріг загальною протяжністю 259 км:
За підсумковими відомостями ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий і крупнозернистий типу А марки 1 коштує 1 004-1 496 грн./т, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Природний рядовий пісок купили по 83-110 грн./куб. м, тобто за ринковими цінами.
Імпортні скляні кульки обійдуться у 33 551 грн./т. Це на 20% дорожче від ціни іншого підрядника на нещодавньому тендері Львівської САД у 28 тис грн./т.
Гарантійний строк на роботи становить рік.
На заробітну плату піде 3-5% загальної вартості підрядів, а на прибуток – ще по 1%.
Конкурентами на дорожчому тендері були ДочП «Львівський облавтодор», ТОВ «ПБС» і ПП «Рома». Із них лише переможець і «ПБС» знижували ціну під час аукціону, внаслідок чого формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі в 179,26 млн грн. склала 45%. За дешевший підряд із переможцем змагалися лише «Львівський облавтодор» і «Рома», причому останнє не робило кроків, тож зекономили тільки 9%.
Засновником «Екранбуду» є ТОВ «Екран» Мирослава, Юрія, Лариси Карпінських та екс-депутата Львівської облради Зіновія Карпінського, котрий у 2015 році йшов у мери Стрию від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Останній також володіє ПП «Механіка К», яке з 2015 року отримало підрядів виключно Львівської САД на 125,66 млн грн.
Керує «Екранбудом» Орест Йосипчук, який у 2015 році висувався у Стрийську міськраду від партії «Сила людей».
Усього з листопада 2016 року переможець виграв тендерів на 163,11 млн грн.
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