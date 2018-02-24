Від Юрія Луценка до Костриці і Шевчука менше шести рукостискань

Як дізнався «Детектор.медіа», рекламні ролики Юрія Луценка під виглядом соціальної реклами на телеканалах розміщувались на прохання Чернігівської прокуратури. Також додавався висновок НацрадиТВ для ГО «Українська антикорупційна асоціація» на чотири ролики про те, що вони спрямовані на популяризацію результативної роботи генпрокуратури і боротьби з корупцією та мають ознаки, за якими вони можуть розміщуватися у ЗМІ як соціальна реклама.

Громадська організація «Українська антикорупційна асоціація» Дмитра Гамаша і Володимира Лисаченка прописана по вул. Туполєва, 18в у офісі номер 4. Цей будинок знаходиться поруч з бізнес-центром «Лотос» по Туполєва, 19, що належить сину генпрокурора Олександру Луценку. Приміщення №4 по вул. Туполєва, 18в належить ТОВ «Бізнес центр на Туполєва». Засновниками фірми є Юрій Гавриш, Олег Каплій, Лілія Ляшенко.

«Українська антикорупційна асоціація» відома медіа-атакою на міністра фінансів Олександра Данилюка за його доходи, якого генпрокурор Юрій Луценко хоче посадити в тюрму за несплату податків.

є членом «Української гільдії активістів», у яку входить 12 новостворених ГОшок.

У тому числі членом гільдії є Громадська спілка «Ассоціація судових репортерів України», заснована у у лютому 2018 року на бульварі Марини Приймаченко, 1/27 офіс «ХХХ» (номер закрито з міркувань приватності, оскільки це є номером квартири).

За даними «Youcontrol», засновниками спілки є ТОВ «Інформаційне агентство «Зрада» (Олена Сергіївна Волкова і Сергій Козлов) і Громадська організація «Небайдужі громадяни» (Тарас Степанович Свирид і Олексій Анатолійович Шевчук, і саме цей номер офісу «ХХХ» вказано домашньою адресою Шевчука). Директором є Сергій Федорович Козлов (має «Міжнародне інформагентство «Вектор ньюз»).

Тарас Свирид є співзасновником громадської організації «Інститут фінансових експертиз» разом з Аліною і Ларисою Комарович. Аліна у 2008 і 2012 роках попрацювала у газеті «Вечірній Київ», яку тоді очолював Роман Костриця.

Лариса і Аліна є співзасновницями низки ГОшок. У тому числі «Інститут соціального-економічного маделювання» (співзасновники Микола Владиславович Феоклістов і Тарас Свирид) і «Партії труда». «Партію труда» очолює Андрій Олександрович Комарович, а співзасновниками є Лариса Комарович, Ольга Сергіївна Козакова і Роман Васильович Костриця.

Роман Костриця – це той керівник «Вечірнього Києва», що заперечував свою причетність до сайту «Українська кривда», який в останній рік правління Віктора Януковича мочив найвідоміших українських журналістів та громадських активістів.

Олексій Шевчук – один з відомих в останній час адвокатів («Barristers»), який захищає Олександра Онищенка і Борислава Розенблата, та нападає на НАБУ і «Центр протидії корупції». Шевчук починав кар’єру юристом у держпідприємстві «Держпостачання» з системи Держуправління справами президента, в якому нещодавно було виявлено тіньовий штаб смотрящих «Укрзалізниці» Лєснікова-Шута-Лебедя.

Блог від: Юрій Ніколов

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