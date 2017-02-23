Вже півроку не рухається справа по смотрящим «Укрзалізниці», яких СБУ і ГПУ після обшуків назвали «організаторами злочинного наміру»

У Єдиному реєстрі судових рішень немає жодних нових даних про рух кримінального провадження щодо впливових осіб Станіслава Леснікова, Сергія Шута та Владислава Лебедя після того, як була оприлюднена ухвала Шевченківського районного суду Києва від 28 липня 2016 року.

За даними «Наших грошей», справа, яку ведуть СБУ та ГПУ, не закрита. Однак активні слідчі по ній не проводяться.

З оприлюдненої ухвали відома фабула справи по розкраданнями в системі «Укрзалізниці».

22 липня 2016 року Служба безпеки України обшукала 5 і 4 поверхи будинку по вул. Димитрова, 5б (нині – Ділова). Йшлося про діяльність «злочинної трійки», інформацію про яку дало ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

До трійки, як повідомлялось, входив київський бізнесмен Станіслав Лесніков, про якого міністр інфраструктури Володимир Омелян нещодавно сказав: «…ним сформована ціла вертикаль із заступників начальників регіональних залізниць, в центральному апараті – заступник по реформуванню, по боротьбі з корупцією».

Другим значився Сергій Шут – колишній радник в. о. голови правління «Укрзалізниці» та бізнес-партнер Олександра Матковського – двоюрідного брата Владислава Каськіва. Майно низки фірм Шута було арештоване по справі розкрадання 2 млрд грн у Держінвестпроекті Каськіва.

Третім серед фігурантів провадження є Владислав Лебедь, помічник народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва. З часів Януковича і до квітня 2016 року Лебедь очолював ДП «Держпостачання», яке обслуговує Державне управління справами, Кабмін, Верховну Раду. Офіційна адреса «Держпостачання» і є по вул. Димитрова, 5б, де проводились обшуки.

Приводом обшуку стало кримінальне провадження, внесене до реєстру досудових розслідувань 21 березня 2016 року за статтею «привласнення, розтрата майна» (ч. 5 ст 191).

Як стверджують слідчі, 1 листопада 2015 по 1 березня 2016 службові особи «Південно-Західної залізниці» за попередньою особою з працівниками фірм «Гудтайм» та «Укрколіямаш» заволоділи 4 млн грн ПЗЗ. З 13 по 30 листопада 2015 року провели електронні реверсні аукціони з порушенням вимог та безпідставно обрали переможцем «Гудтайм». ПЗЗ та «Гудтайм» уклали договори, після чого «Гудтайм» завіз на склади ПЗЗ комплектуючі нібито виробництва фірми «Укрколіямаш». Але ці комлектуючі не відповідали технічним вимогам та їх вартість була завищена на 4 млн. грн. Підробляли документи, за версією слідства, працівники залізниці. А «організаторами злочинного наміру» були Владислав Лебедь, Сергій Шут та Станіслав Лесніков.

Лебедь, Шут та Лєсніков, сказано в судових документах, систематично складали завідомо неправдиві документи, вносили в них завідомо неправдиві відомості, а також мають корупційні зв’язки з керівниками та власниками ТОВ «Лемтранс транзит» Ріната Ахметова. Тому, коли проводили обшук в офісі Лебедя, обшукали і «Лемтранс».

Також трійка лобіювала інтереси «Другої вантажної компанії». Саме в той період ЗМІ повідомляли про транспортний колапс, спричинений цією фірмою. «Друга вантажна» не оплачувала послуги «Укрзалізниці», незважаючи на знижки на перевезення вантажів із Російської Федерації. Улітку 2016 року на прикордонних станціях опинилося близько 1700 вагонів «Другої вантажної компанії» що заблокувало роботу залізниці. Незадовго до того, повідомлялось, що саме смотрящі домоглись призначення Івана Федорка на посаду відповідального за вантажні перевезення та логістику «УЗ».

Також трійка надавала вказівки в.о. голови правління «Укрзалізниці» Олександру Завгородньому та членам правління залізниці щодо заниження тарифної ставки на користь «Другої вантажної компанії».

Обшук в офісі «Держпостачання» відбувся після заяв низки політиків про інститут смотрящих на «Укрзалізниці», які вільно проходять на залізницю та мають електронні ключі.

Цьому також передувало призначення Євгена Кравцова першим заступником міністра інфраструктури. Міністр Володимир Омелян був проти такого призначення і зараз домагається його відставки.

За даними екс-замміністра інфраструктури Володимира Шульмейстера, Кравцов отримав свою посаду завдяки оточенню тодішнього голови адміністрації президента Бориса Ложкіна. На його призначенні також наполягав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністерство було під наглядом радника Ложкіна Михайла Бейліна.

Утім, дане розслідування досі не потрапило до суду, а інформація про нього не з’явилася б у судовому реєстрі, якби СБУ не вилучило в офісі Лебедя низку документів та цілий ящик печаток. Фірми, чиє майно вилучили, просили його повернути через суд.

Нагадаємо, Владислав Лебедь був пов’язаний з фірмою «Укррослізинг», яка нещодавно виграла в Києва суд на 2 мільярди гривень.

У лютому 2017 року екс-керівник «Держпостачання» зареєстрував на себе дві коштовні автівки: 1 лютого – BMW 760 li (приблизна вартість приблизно 4 млн. грн), 7 лютого – Range Rover Voque (приблизна вартість 1,5 млн грн). Обидва автомобілі – цього року випуску.

Син Владислава Лебедя Андрій також входив до складу опосередкованих власників «Укррослізингу» через фірму «Київринг». Андрій Лебедь знаний як автогонщик із команди «Ferrari Team Ukraine», створеної нині покійним сином біглого президента Віктором Януковичем та донецьким бізнесменом Русланом Циплаковим. Також до складу засновників «Київрингу» входила Неля Нікуліна – дружина нинішнього співвласника «Другої вантажної компанії».

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