Коштовний антрацит для комбінату Фірташа від оточення охоронців Коломойського подорожчав іще на 11%

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 13 листопада уклало угоду з ТОВ «Марс – А» про закупівлю вугілля на 8,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 1 500 т вугілля марки АМ по 5 986 грн. за тонну, що дорівнює $226.

У жовтні ця фірма продала «ЗМТК» вугілля невідомої марки на 11% дешевше – по 5 405 грн./т. Тоді це відповідало нижній межі Топ-10 літніх цін на антрацитові марки та перевищувало всі літні ціни на газові марки за угодами вартістю більше 200 тис грн.

ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Навіть з урахуванням 20% ПДВ обидві названі ціни у півтора-два рази нижчі від нинішньої договірної ціни «ЗМТК».

Формула «Роттердам+» передбачає, що енергетики закладатимуть в тариф на електроенергію, окрім вартості самого вугілля, ще його вартість транспортування ($12) та перевалки ($7) в українському порту. Таким чином, щоб отримати ціну вугілля для «ЗМТК» у $226, треба до його нинішньої ціни в голландському порту $92 додати ще $134. Це відповідає одноразовій перевалці в порту і десятиразовому перевезенню з Роттердама в Одеський порт.

Дніпровський «Марс-А» належить Єлизаветі Волошиній і Сергію Таньшину, а керує ним Едуард Рудницький. Фірма значиться співзасновником ТОВ «Безпека Охорона Розшук» разом із ТОВ «Юридичне бюро «Вотум» Тетяни Рудницької і Віктора Татарінова.

Таньшин також керує ТОВ науково-виробнича фірма «Стар Трейд Компані Україна» Олександра Рудницького і Сергія Ардишева.

У свою чергу Ардишев володіє ТОВ «Вантаж-Експо» одноосібно і ТОВ «Експедіт-Простір» з Олександром Рудницьким та Сергієм Смішком, а також є директором ТОВ «Охорона-Дніпро», відомого як охоронна фірма підприємств із групи «Приват» і особисто Ігоря Коломойського.

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