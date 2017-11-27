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27.11.2017

Львів’янам не вдалось викинути «заїжджого» киянина, аби віддати 80 мільйонів «Онуру»

Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

«Прокладка» Адамовського без формули продала залізниці дизелю на чверть мільярда

Рівне замовило дилеру «Південмашу» тролейбусів з автономним ходом на 39 мільйонів

«Укртранснафта» за валютною формулою замовила партнеру Порошенка китайських пікапів на 23 мільйони

Залізниця за 79 мільйонів замовила Ахметову дещо дорожчі підкладки, ніж влітку

Доброскок з Тендерної палати почав затягувати закупівлі по схемі «тендерного троллінгу»

Виправданий судом постачальник «швидких» продав лікарям Київщини японський томограф за 26 мільйонів

8,63 мільярда минулого тижня

26.11.2017

Армія відписала миколаївському держзаводу 74 мільйони на ремонт літаків

Конотопський авіазавод замовив софту на 33 мільйонів фірмі, яка робила систему документообігу Гройсману

Лінію зв’язку «Укрзалізниці» за 86 мільйонів таємно переоснастить «прокладка» з карної справи

25.11.2017

«Укртранснафта» замовила «Укрзалізниці» перевезень на 85 мільйонів

Матір очільника ДБР зареєструвала 300-метровий особняк під Львовом

Улюбленець Кропивницького управління ЖКГ відремонтував дорогу за два тижні до підписання договору

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

27 листопадаа 2017

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 18 жовтня уклало угоду з ТОВ «Марс – А» про закупівлю вугілля на 8,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 1 500 т вугілля невідомої марки по 5 405 грн. за тонну.

Це відповідає нижній межі Топ-10 літніх цін на антрацитові марки та перевищує всі літні ціни на газові марки за угодами вартістю більше 200 тис грн.

ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Навіть з урахуванням 20% ПДВ обидві названі ціни вдвічі нижчі від договірної ціни «ЗМТК».

Дніпровський «Марс-А» належить Єлизаветі Волошиній і Сергію Таньшину, а керує ним Едуард Рудницький. Фірма значиться співзасновником ТОВ «Безпека Охорона Розшук» разом із ТОВ «Юридичне бюро «Вотум» Тетяни Рудницької і Віктора Татарінова.

Таньшин також керує ТОВ науково-виробнича фірма «Стар Трейд Компані Україна» Олександра Рудницького і Сергія Ардишева.

У свою чергу Ардишев володіє ТОВ «Вантаж-Експо» одноосібно і ТОВ «Експедіт-Простір» з Олександром Рудницьким та Сергієм Смішком, а також є директором ТОВ «Охорона-Дніпро», відомого як охоронна фірма підприємств із групи «Приват» і особисто Ігоря Коломойського.

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