Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 18 жовтня уклало угоду з ТОВ «Марс – А» про закупівлю вугілля на 8,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 1 500 т вугілля невідомої марки по 5 405 грн. за тонну.

Це відповідає нижній межі Топ-10 літніх цін на антрацитові марки та перевищує всі літні ціни на газові марки за угодами вартістю більше 200 тис грн.

ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Навіть з урахуванням 20% ПДВ обидві названі ціни вдвічі нижчі від договірної ціни «ЗМТК».

Дніпровський «Марс-А» належить Єлизаветі Волошиній і Сергію Таньшину, а керує ним Едуард Рудницький. Фірма значиться співзасновником ТОВ «Безпека Охорона Розшук» разом із ТОВ «Юридичне бюро «Вотум» Тетяни Рудницької і Віктора Татарінова.

Таньшин також керує ТОВ науково-виробнича фірма «Стар Трейд Компані Україна» Олександра Рудницького і Сергія Ардишева.

У свою чергу Ардишев володіє ТОВ «Вантаж-Експо» одноосібно і ТОВ «Експедіт-Простір» з Олександром Рудницьким та Сергієм Смішком, а також є директором ТОВ «Охорона-Дніпро», відомого як охоронна фірма підприємств із групи «Приват» і особисто Ігоря Коломойського.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Вугілля, Приват, Фірташ