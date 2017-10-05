Топ-10 літніх цін на вугілля: лідирують Одещина і Кіровоградщина

Влітку найдорожче кам’яне вугілля замовляли комунальники Одеської та Кіровоградської областей.

Про це свідчить аналіз 191 опублікованої у «Прозорро» угоди вартістю більше 200 тис грн. на загальну суму близько 223,84 млн грн. У рейтинг найвищих цін потрапили тільки липневі та серпневі тендери, бо у червні вугілля загалом є дешевшим, ніж ближче до початку опалювального сезону.

Найдорожче вугілля однієї з антрацитових марок АМ 13-25 законтрактував КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської райради Кіровоградської області у ТОВ «Оніксістем» Володимира Бабія з Черкащини по 6 400 грн./т без ПДВ.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Обидві названі ціни вдвічі нижчі від тендерної ціни медиків Кіровоградщини. Проте остання включає в себе ще й розвезення товару по амбулаторіях і фельдшерських пунктах Голованівського району.

Серед газових марок найдорожчим виявилось вугілля ДГ 25-200 для КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської райради Одеської області від згаданого «ВО «Облпаливо» по 4 320 грн./т без ПДВ. Ціна теж включає розвезення по школах і дитячих садках району.

Натомість відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області у серпні замовив цю марку з розвезенням але іншій фірмі ТОВ «Oc-нова 2007» майже у півтора рази дешевше – по 2 970 грн./т без ПДВ.

Крім того, на Одещині управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Саратської РДА та КЗ «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» купували його на третину дешевше – відповідно по 3 300 грн./т і 3 200 грн./т без ПДВ. При цьому замовляли тому ж самому «Облпаливу», яке продало роздільнянським освітянам вугілля на тисячу гривень дорожче.

Серед підрядників лідером за загальною вартістю угод стало одеське ПАТ «Виробниче об’єднання «Облпаливо» кіпрської «ІСМЛ Інвестмент Кепітал Менеджмент Лімітед» вірґінця Рікардо Васкеза із замовленнями на 22,53 млн грн.

Друге місце зайняло житомирське ТОВ «Паливна Енергетична Компанія» («ПЕК») дніпровця Олександра Морозова, власника ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», отримавши підрядів на 16,48 млн грн.

Замикає перелік найбільших постачальників ТОВ «Гірнича компанія «Енергія» Леоніда Мельника з Рівненщини, з яким підписали договорів на 12,41 млн грн.

Топ-10 цін на антрацитові марки вугілля

Дата підписання договору Замовник Постачальник Опис товару Ціна, грн./т без ПДВ 30.08.2017 КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради Кіровоградської області ТОВ «Оніксістем» АМ 13-25 6 400 21.07.2017 Відділ освіти Києво-Святошинської РДА ПП «Вугледаренергоплюс» АМ 13-25 6 000 31.07.2017 Відділ освіти Болградської РДА Одеської області ТОВ «Українська вугільна компанія» АО 25-50 6 000 28.08.2017 Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА Запорізької області ТОВ «ТПК «Укрпроменерго» АМ 13-25 5 900 08.08.2017 ДУ «Держгідрографія» ТОВ «Арагон ТК» АМ 13-25 5 667 03.08.2017 КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області ПАТ «ВО «Облпаливо» АКО 25-100 5 500 20.07.2017 КП «Новоукраїнська центральна районна лікарня» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області ТОВ «Сатурн» АМ 5 500 20.07.2017 КЗ «Новоукраїнський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області ТОВ «Сатурн» АМ 5 500 28.08.2017 Студенянська сільська рада Піщанського району Вінницької області ПрАТ «Вінницяоблпаливо» АМ 13-25 5 490 14.08.2017 КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» Захарівської районної ради Одеської області ПАТ «ВО «Облпаливо» АМ 13-25 5 400

Топ-10 цін на газові марки вугілля

Дата підписання договору Замовник / дата підписання договору Постачальник Опис товару Ціна, грн./т без ПДВ 03.08.2017 КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 25-200 4 320 03.08.2017 КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 13-100 4 300 14.08.2017 КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» Захарівської районної ради Одеської області ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 13-100 4 200 03.08.2017 КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 13-50 4 200 14.08.2017 КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» Захарівської районної ради Одеської області ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 25-80 4 200 07.08.2017 КБУ «Кілійська центральна районна лікарня» Кілійської районної ради Одеської області ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм» ДГ 4 100 28.08.2017 КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» Одеської міської ради ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 13-100 4 000 10.07.2017 КУ «Білгород-Дністровський дитячий будинок-інтернат» Одеської обласної ради ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 25-200 3 990 02.08.2017 КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» Василівської районної ради Запорізької області ПП «Євровугілля» ДГКО 25-80 3 950 10.07.2017 КУ «Білгород-Дністровський дитячий будинок-інтернат» Одеської обласної ради ПАТ «ВО «Облпаливо» ДГ 13-100 3 920

Анна Сорока, «Наші гроші»

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Вугілля, Хіт-парад