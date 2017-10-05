Топ-10 літніх цін на вугілля: лідирують Одещина і Кіровоградщина

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
05 Жовтня 2017
Влітку найдорожче кам’яне вугілля замовляли комунальники Одеської та Кіровоградської областей.
Про це свідчить аналіз 191 опублікованої у «Прозорро» угоди вартістю більше 200 тис грн. на загальну суму близько 223,84 млн грн. У рейтинг найвищих цін потрапили тільки липневі та серпневі тендери, бо у червні вугілля загалом є дешевшим, ніж ближче до початку опалювального сезону.
Найдорожче вугілля однієї з антрацитових марок АМ 13-25 законтрактував КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської райради Кіровоградської області у ТОВ «Оніксістем» Володимира Бабія з Черкащини по 6 400 грн./т без ПДВ.
Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Обидві названі ціни вдвічі нижчі від тендерної ціни медиків Кіровоградщини. Проте остання включає в себе ще й розвезення товару по амбулаторіях і фельдшерських пунктах Голованівського району.
Серед газових марок найдорожчим виявилось вугілля ДГ 25-200 для КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської райради Одеської області від згаданого «ВО «Облпаливо» по 4 320 грн./т без ПДВ. Ціна теж включає розвезення по школах і дитячих садках району.
Натомість відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області у серпні замовив цю марку з розвезенням але іншій фірмі ТОВ «Oc-нова 2007» майже у півтора рази дешевше – по 2 970 грн./т без ПДВ.
Крім того, на Одещині управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Саратської РДА та КЗ «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» купували його на третину дешевше – відповідно по 3 300 грн./т і 3 200 грн./т без ПДВ. При цьому замовляли тому ж самому «Облпаливу», яке продало роздільнянським освітянам вугілля на тисячу гривень дорожче.
Серед підрядників лідером за загальною вартістю угод стало одеське ПАТ «Виробниче об’єднання «Облпаливо» кіпрської «ІСМЛ Інвестмент Кепітал Менеджмент Лімітед» вірґінця Рікардо Васкеза із замовленнями на 22,53 млн грн.
Друге місце зайняло житомирське ТОВ «Паливна Енергетична Компанія» («ПЕК») дніпровця Олександра Морозова, власника ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», отримавши підрядів на 16,48 млн грн.
Замикає перелік найбільших постачальників ТОВ «Гірнича компанія «Енергія» Леоніда Мельника з Рівненщини, з яким підписали договорів на 12,41 млн грн.
|Дата підписання договору
|Замовник
|Постачальник
|Опис товару
|Ціна, грн./т без ПДВ
|30.08.2017
|КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради Кіровоградської області
|ТОВ «Оніксістем»
|АМ 13-25
|6 400
|21.07.2017
|Відділ освіти Києво-Святошинської РДА
|ПП «Вугледаренергоплюс»
|АМ 13-25
|6 000
|31.07.2017
|Відділ освіти Болградської РДА Одеської області
|ТОВ «Українська вугільна компанія»
|АО 25-50
|6 000
|28.08.2017
|Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської РДА Запорізької області
|ТОВ «ТПК «Укрпроменерго»
|АМ 13-25
|5 900
|08.08.2017
|ДУ «Держгідрографія»
|ТОВ «Арагон ТК»
|АМ 13-25
|5 667
|03.08.2017
|КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|АКО 25-100
|5 500
|20.07.2017
|КП «Новоукраїнська центральна районна лікарня» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
|ТОВ «Сатурн»
|АМ
|5 500
|20.07.2017
|КЗ «Новоукраїнський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
|ТОВ «Сатурн»
|АМ
|5 500
|28.08.2017
|Студенянська сільська рада Піщанського району Вінницької області
|ПрАТ «Вінницяоблпаливо»
|АМ 13-25
|5 490
|14.08.2017
|КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» Захарівської районної ради Одеської області
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|АМ 13-25
|5 400
|Дата підписання договору
|Замовник / дата підписання договору
|Постачальник
|Опис товару
|Ціна, грн./т без ПДВ
|03.08.2017
|КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 25-200
|4 320
|03.08.2017
|КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 13-100
|4 300
|14.08.2017
|КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» Захарівської районної ради Одеської області
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 13-100
|4 200
|03.08.2017
|КУ «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» Роздільнянської районної ради Одеської області
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 13-50
|4 200
|14.08.2017
|КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» Захарівської районної ради Одеської області
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 25-80
|4 200
|07.08.2017
|КБУ «Кілійська центральна районна лікарня» Кілійської районної ради Одеської області
|ТОВ «ТВК «Вугілля Дон Прайм»
|ДГ
|4 100
|28.08.2017
|КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» Одеської міської ради
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 13-100
|4 000
|10.07.2017
|КУ «Білгород-Дністровський дитячий будинок-інтернат» Одеської обласної ради
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 25-200
|3 990
|02.08.2017
|КУ «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» Василівської районної ради Запорізької області
|ПП «Євровугілля»
|ДГКО 25-80
|3 950
|10.07.2017
|КУ «Білгород-Дністровський дитячий будинок-інтернат» Одеської обласної ради
|ПАТ «ВО «Облпаливо»
|ДГ 13-100
|3 920
Анна Сорока, «Наші гроші»