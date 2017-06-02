Держспецтрансслужба замовила куртки за армійськими техумовами на 16% дешевше від самого Міноборони

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Адміністрація державної спеціальної служби транспорту 12 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Ронотекс» курток на 2,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 25 липня поставлять 2 тис зимових вітровологозахисних курток першого виду власного виробництва за армійськими ТУ 14.1-134-00034022:2016 по 1 494 грн.

У вересні 2016 року Міноборони замовило їх іншим постачальникам у середньому на 16% дорожче – по 1 729-1 749 грн.

Ціна нинішньої угоди на 12% нижча від очікуваної вартості в 3,40 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Олтекс» Ганни Огаренко, ТОВ «Виробнича організація «Харків» Віти Фелонюк і Валентини Якименко, ПрАТ «Астра Люкс» Ольги Сергєєвої.

Харківський «Ронотекс» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Миколаю Волікову, керує ним Олександр Бавикін. Фірма орендує нежитлове приміщення площею 180 кв. м у місцевого ФОП Афанасьєв Володимир Іванович, який у лютому-березні сам отримав підрядів Держспецтрансслужби і Нацгвардії на 442 тис грн.

Воліков також є співзасновником ТОВ «Юнітеко» і ТОВ «Оптсервіс» із Леонідом Тарасовим та харківського благодійного фонду «Становлення захисника вітчизни» з Олександром Бовтом, Юрієм Устимовичем і Геннадієм Уманцем.

Усього з грудня 2014 року переможець виграв тендерів на 36,64 млн грн. Крім того, Бавикін у якості ФОПу отримав підрядів на 25,38 млн грн., переважно в Міноборони.

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