У Матіоса не змогли стягнути штраф за непридатну форму, в якій Нацгвардія воювала на Донбасі

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Вищий господарський суд відмовив у позові військового прокурора Київського гарнізону України до ТОВ «Олтекс» про стягнення 1,30 млн грн. за поставку неякісного товару.

Таке рішення суд прийняв 29 березня.

27 червня 2014 року Військова частина 3078 за результатами конкурсних торгів було укладено договір 9700 польових костюмів, 3500 утеплених штанів та 1025 утеплених курток. Загальна вартість договору склала 7,94

До жовтня 2014 року фірма поставила польові костюми на суму 6,48 млн грн., військові оплати цей товар. На підтвердження його якості «Олтекс» надав сертифікат відповідності одягу технічним умовам.

В листопаді того року Служба безпеки України перевірила тилове забезпечення ВЧ 3078 і виявила, що польові костюми не відповідають державним стандартам.

На початку 2015 року військова прокуратура звернулася до суду, де заявила, що вся поставлена форма була неякісною, вона була непридатна для носіння. Прокуратура подала позов з вимогою до фірми заплатити штраф в розмірі 20% вартості товару – 1,30 млн грн.

В суді фірма заявила, що військові не надали жодного документу на підтвердження того, що форма неякісна, не було підписано жодного акту про виявлення браку. Вся форма була видана Національній гвардії, яка перебувала в зоні АТО.

Суд встановив, що в позов прокуратури базується на висновках ДП «Укрметртестстандарт». Але зразки для дослідження якості тканини були відібрані з порушенням інструкції. А вона передбачала, що у відборі зразків повинні були приймати участь військові, які приймали форму. Крім того, один і зразків потрібно було відправити постачальнику. В акті відбору зразків не була вказана партія, були порушені строки складання акту про виявлені дефекти до допущені інші помилки.

Суд встановив, що військові не складали документи про поставку недоброякісного товару, і взагалі продовжували приймати одяг від «Олтекс». Тому суд вирішив, що прокуратура не надала вагомих доказів про поставку бракованої форми і позові відмовив.

«Олтекс» записано на Ганну Огаренко. Фірма є постійним постачальником одягу для військовослужбовців.

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