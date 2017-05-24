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«Астра люкс» розіграла мільйон на форму для генералів

24 Травня 2017

Військова частина А2788 (229-й об’єднаний центр матеріального забезпечення) 18 травня за результатами тендерів повідомила про намір укласти дві угоди з ПрАТ «Астра Люкс» про закупівлю чоловічого форменого одягу індивідуального пошиття на загальну суму 1,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для військовослужбовців ЗСУ зі строком поставки до серпня планують замовити:

  • за 756 тис грн. – 97 костюмів з кітеля та штанів по 5 023 грн. і 63 пальта зимових по 4 271 грн.
  • за 504 тис грн. – 160 костюмів із кітеля та штанів по 1 450 грн. і 160 пальт зимових по 1 700 грн.

У першому випадку костюм і пальто разом коштуватиме 9 294 грн., у другому – 3 150 грн.

Для порівняння, цьогоріч Міноборони замовляє літні польові костюми з тканини типів 3-4 класу 7 із куртки та штанів по 800-811 грн.

За умовами обох нинішніх тендерів, більшість використаних під час пошиття матеріалів має відповідати нормативній документації підприємства-виробника.

При цьому документація дешевшого тендеру щодо 160  костюмів і 160 пальт передбачає, що замовник надасть підряднику тканину костюмну напіввовняну для верху кітеля, тканину пальтову сукняну для верху пальта, ґудзики формені золотаві, нарукавні знаки «Державний прапор України». Цю закупівлю провели з другої спроби, оскільки на перші торги не прийшов ніхто, крім переможця. А ще раніше три процедури з такими ж обсягом та очікуваною вартістю в 504 тис грн. відмінили через невірно заповнене оголошення.

Сума потенційних угод на 0,001% нижча від загальної очікуваної вартості в 1,26 млн грн.

Єдиним конкурентом була ФОП Мосейчук Тетяна Володимирівна, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Кінцевим бенефіціаром і директором фірми «Астра Люкс» є Ольга Сергєєва. Раніше вона була заступницею голови Солом’янської районної організації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) та екс-нардеп Максим Луцький.

Ілля Кротенко писав у газеті «Дзеркало тижня», що керівництво НАУ до 2014 року змушувало студентів під страхом відрахування купувати форму від «Астра Люксу».

За даними ЗМІ, Сергєєва була реальною власницею ТОВ «Формстиль», яке разом з «Астра люкс» часто було єдиними учасниками тендерів на пошив одягу.

Київський підприємець Тетяна Мосейчук вказала у держреєстрі та «Прозорро» номер телефону 380444973000, який належить переможцю «Астра Люкс».

Вона збиралась залучати субпідрядника ТОВ «Прилуцька швейна фабрика «Корона», дилером якого є. Фабрика належить Нікіті Добриніну – співвласнику ФГ «Байрон Агро» з Валентиною Куліченко, власницею «Астра Люксу» Ольгою Сергеєвою та прописаним із нею за однією адресою Юрієм Сергеєвим. Останній раніше був засновником ТОВ «Формстиль», реальною власницею якого, за даними ЗМІ, була Сергеєва.

Крім того, Добринін був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Василя Грицака (не плутати з головою СБУ).

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