Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

Адміністрація Миколаївського морського порту 5 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» послуги експлуатаційного днопоглиблення на 123,35 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч виконають днопоглиблення в обсязі 494 тис куб. м: в акваторії порту Миколаїв – 483 тис куб. м та біля лінії кордону причалів – 10 тис куб. м. Від першої ділянки ґрунт вивозитимуть на 9,5 км, а від другої – на 10,5 км.

Відтак у середньому з урахуванням вартості мобілізації та демобілізації суден роботи коштують 250 грн. за кубометр.

У 2011-2012 роках ВСП «Дніпро-Бузький» ДП «Миколаївський морський торговельний порт» замовив ДП водних шляхів «Укрводшлях» Мінінфраструктури послуги на підхідному каналі порту і в районі причалів №№3-6 по 50 грн. за кубометр.

Крім того, у 2011 році днопоглиблення вздовж кордону причалів №№3-6 замовляли у ПАТ «Чорномортехфлот» по 347 грн. за кубометр.

Нині «Укрводшлях» і ТОВ «Лігос Уа» пропонували на 14% нижчі ціни, але їх відхилили.

«Лігос Уа» не подало інформацію про відповідність вимогам ст. 17 закону «Про публічні закупівлі», копії класифікаційного свідоцтва на плавкран та свідоцтво про визнання Регістра судноплавства України на виконання днопоглиблення для субпідрядника ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23».

Держпідприємство «Укрводшлях» допустило помилки в розрахунках, подало класифікаційні свідоцтва на флот без даних про проходження щорічного огляду суден і фігурувало у кримінальних провадженнях, одне з яких стосується розтрати у 2012-2013 роках держкоштів замовника. «Укрводшлях» оскаржував торги в АМКУ, але згодом відкликав скаргу.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Укрстройсервіс» Романа Дубовенка і компанія «Jan De Nul n.v.» (Бельгія).

«Техморгідрострой Миколаїв» записано на кіпрську фірму «Тасдорі Лімітед» («Tasdori Limited»), кінцевими бенефіціарами є Маро Еві Кулла Гріва та Ганна Хоменко з Кіпру. Остання керує кіпрською реєстраційною фірмою «Fiduciana Trust».

Раніше засновником і директором переможця був Олексій Буштрук, який свого часу володів ТОВ «РСУ-Водстрой Компани», що нині належить Володимиру Ряскову.

У 2013 р. АМКУ оштрафував «Техморгідрострой Миколаїв» за змову з «РСУ-ВСК» на тендері ДП «Бердянський морський торгівельний порт».

Буштрук також був співвласником нині ліквідованого ТОВ «Никморгидрострой» із головним інженером Дніпро-Бузького морпорту Олександром Мусієнком і замначальника ВСП «Портопункт Очаків» ДП «Миколаївський морський торговельний порт» Костянтином Сизовим.

Нагадаємо, СБУ підозрює, що «Техморгідрострой Миколаїв» і «Лігос Уа» залучали до робіт російські судна. У подальшому кошти, отримані фірмами від АМПУ та її філій за послуги днопоглиблення, конвертувалися в іноземну валюту та перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній для фінансування участі осіб у діяльності «ДНР» і «ЛНР», вважає слідство.

Із січня АМПУ очолює Райвіс Вецкаганс із Латвії. Його попередником був Анатолій Амелін, який раніше очолював одне з підприємств дружини впливового нардепа від «Народного фронту» Андрія Іванчука. Торік у серпні СБУ просило суд арештувати Амеліна по справі про розтрату 3,5 млн грн. на закупівлі палива. Однак його залишили на свободі під заставу 1,4 млн грн.

Найменування ділянки днопоглиблення Обладнання Обсяг послуг, куб. м Ціна, грн./од із ПДВ Загальна вартість, грн./од. із ПДВ Мобілізація від порту Южний до порту Миколаїв та демобілізація Одночерпаковий (грейферний) земкараван: буксир MARS, саморозвантажна баржа МС 34 2 961 985,82 1 923 971,64 Мобілізація від порту Інеболу в Туреччині до порту Миколаїв ЗС-ТР 1180 «Severodvinskiy», що належить компанії «Kleona Trade LLP» 1 3 200 243,66 3 200 243,66 Ділянка № 1 (Акваторія морського порту Миколаїв (біля лінії кордону причалів №№1-7, 9-14) Одночерпаковий (грейферний) земкараван: буксир MARS, саморозвантажна баржа МС 34 10 383 507,41 5 268 417,26 Ділянка № 2 (Акваторія морського порту Миколаїв) ЗС-ТР 1180 «Severodvinskiy», що належить компанії «Kleona Trade LLP» 483 172 233,78 112 957 882,85 Усього: 493 555 123 350 515,42

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