Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

ДП «НАЕК «Енергоатом» 1 лютого за результатами тендеру повідомило про намір укласти дві угоди з компанією «Škoda JS a.s.» (Чехія) про закупівлю обладнання на загальну суму 14,50 млн євро, або 574,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 14 серпня 2019 року поставлять обладнання для реконструкції кранів кругової дії енергоблоків №1-2 Южно-Української АЕС власного виробництва і виробництва «Litostroj Power d.o.o.» (Словенія) із групи «Energo-Pro» (Чехія) мільярдера Яроміра Тесара по 7,25 млн євро за комплект:

5,10 млн євро – устаткування візка 2, візка 1, моста ПК, кабельного зв’язку, ЗІП і спеціальні інструменти;

– устаткування візка 2, візка 1, моста ПК, кабельного зв’язку, ЗІП і спеціальні інструменти; 2,15 млн євро – система управління краном в/п 400/160/2х80тс.

Гарантійний строк експлуатації становить два роки, а зберігання – три роки.

Сума угод на 0,2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 575,09 млн грн.

Чеська «Škoda JS» належить російській групі «Объединенные машиностроительные заводы». Її контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Нагадаємо, в Україні, Швейцарії та Чехії правоохоронці розслідують справи щодо хабара від «Skoda JS» українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». У грудні 2015 року він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS» вигравала підряди виключно в системі «Енергоатому».

Нині єдиним допущеним конкурентом було київське ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Енергопроект» Олега Мізюка і Володимира Садовенка з продукцією фірми «ISV Steuerungssysteme GmbH» (Німеччина), до менеджменту якої входив запорожець Євген Гук.

ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» не допустили до аукціону через вимогу авансу 30% і нестачу відгуку кінцевого користувача обладнання до аналогічного договору, «Medi-Complet s.r.o» (Словакія) – за відсутність низки технічних документів, аналогічного досвіду і страхової гарантії , а «Meridiсan Inc.» (США) – за довідку про аналогічний досвід не за формою. «НМЗ» неодноразово намагався оскаржити своє відхилення в АМКУ, але не завантажив ані скарг, ані документів про їх оплату.

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