НОВИНИ

26.02.2018

За місяць «прокладка» продала залізниці металу від Ахметова ще на 110 мільйонів, піднявши ціни на 7-8%

Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони

Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

Фірма радника Ставицького три роки відбивається від змови, продовжуючи збирати держпідряди

Держвиконавиця подала пусту декларацію без дорогих авто чоловіка та квартири на Печерську

Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

Поліція Франківська орендує стару «Ниву» у родича поліцейського, який представляє поліцію в закупівлях

Апеляція допустила НАБУ і САП до справи по відкараськування Насірова від своїх обов’язків

25.02.2018

Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

Кабелі для «Одесаобленерго» від одеситів подорожчали до 10% проти минулого року

Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

10,26 мільярда минулого тижня

24.02.2018

Проектант за півмільйона оцінить наслідки спуску Дніпровського каскаду водосховищ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

26 Лютого 2018

ДП «НАЕК «Енергоатом» 1 лютого за результатами тендеру повідомило про намір укласти дві угоди з компанією «Škoda JS a.s.» (Чехія) про закупівлю обладнання на загальну суму 14,50 млн євро, або 574,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 14 серпня 2019 року поставлять обладнання для реконструкції кранів кругової дії енергоблоків №1-2 Южно-Української АЕС власного виробництва і виробництва «Litostroj Power d.o.o.» (Словенія) із групи «Energo-Pro» (Чехія) мільярдера Яроміра Тесара по 7,25 млн євро за комплект:

  • 5,10 млн євро – устаткування візка 2, візка 1, моста ПК, кабельного зв’язку, ЗІП і спеціальні інструменти;
  • 2,15 млн євро – система управління краном в/п 400/160/2х80тс.

Гарантійний строк експлуатації становить два роки, а зберігання – три роки.

Сума угод на 0,2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 575,09 млн грн.

Чеська «Škoda JS» належить російській групі «Объединенные машиностроительные заводы». Її контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Нагадаємо, в Україні, Швейцарії та Чехії правоохоронці розслідують справи щодо хабара від «Skoda JS» українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». У грудні 2015 року він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS» вигравала підряди  виключно в системі «Енергоатому».

Нині єдиним допущеним конкурентом було київське ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Енергопроект» Олега Мізюка і Володимира Садовенка з продукцією фірми «ISV Steuerungssysteme GmbH» (Німеччина), до менеджменту якої входив запорожець Євген Гук.

ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» не допустили до аукціону через вимогу авансу 30% і нестачу відгуку кінцевого користувача обладнання до аналогічного договору, «Medi-Complet s.r.o» (Словакія) – за відсутність низки технічних документів, аналогічного досвіду і страхової гарантії , а «Meridiсan Inc.» (США) – за довідку про аналогічний досвід не за формою. «НМЗ» неодноразово намагався оскаржити своє відхилення в АМКУ, але не завантажив ані скарг, ані документів про їх оплату.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Від Юрія Луценка до Костриці і Шевчука менше шести рукостискань
24 Лютого 2018

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.02.2018

Дніпро Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони

Київ Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

Харків Фірма радника Ставицького три роки відбивається від змови, продовжуючи збирати держпідряди

Миколаїв Чехи Путіна поставлять на АЕС свого та словенського обладнання на півмільярда

І-Франк Поліція Франківська орендує стару «Ниву» у родича поліцейського, який представляє поліцію в закупівлях

25.02.2018

Дніпро Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

Дніпро Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

Черкаси На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

Одеса Кабелі для «Одесаобленерго» від одеситів подорожчали до 10% проти минулого року

Харків Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

24.02.2018

Донецьк Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

Київ З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонів

23.02.2018

Донецьк «Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

Луганськ Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Київщина Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ