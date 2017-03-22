Чехи Путіна отримали третину мільярда на аварійне очищувальне обладнання для Запорізької АЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом» 20 березня за результатами тендерів уклало дві угоди з компанією «Škoda JS a.s.» (Чехія) про поставку обладнання на загальну суму 9,63 млн євро, або 327,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для Запорізької АЕС замовили два комплекти фільтрувального устаткування системи примусового скидання тиску із зони локалізації аварій локалізуючої системи безпеки – системи герметичного огородження (СГО). Також підрядник проведе навчання персоналу.

Комплект для блоку №1 за 5,05 млн євро поставлять у листопаді 2017 р. – червні 2018 р., а для блоку №2 за 4,58 млн євро – у грудні 2017 р. – серпні 2018 р.

Гарантійний термін становить два роки з моменту введення в експлуатацію, але не більше трьох років із дати поставки. Строк експлуатації – 30 років у цілому та 10 років для окремих складових за умови заміни елементів, що відпрацювали свій ресурс.

Сума угод на чверть нижча від загальної очікуваної вартості в 436,13 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Атоммонтажсервіс» і «Westinghouse Electric Sweden AB» (Швеція).

Чеська компанія «Škoda JS a.s.» контролюється російською групою «Объединенные машиностроительные заводы». Останню контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Прокуратура Швейцарії підозрює «Skoda JS» у хабарі українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». У грудні 2015 року він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS» вигравала виключно підряди в системі «Енергоатому».

Фірма «Westinghouse Electric Sweden AB» є швецькою філією американської компанії «Westinghouse Electric Company». Остання виробляє ядерне паливо, на яке Україна планує перевести частину блоків АЕС, аби зменшити залежність від поставок з Росії.

Нагадаємо, днями «Енергоатом» замовив швецькій фірмі очищувальне аварійне обладнання для двох блоків Южно-Української АЕС за 9,77 млн євро, або 339,22 млн грн.

Власниками «Атоммонтажсервісу» є Володимир Вознюк та Сергій Вознюк, депутат Нетішинської міськради, голова фракції «Батьківщини».

Довідково:

Нинішню закупівлю провели в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», затвердженої після аварії на японській АЕС «Фукусіма». У березні 2011 року внаслідок землетрусу і цунамі станція була відрізана від основного та аварійного електропостачання, що спричинило припинення подачі води для охолодження стрижнів. Інженери вручну відкрили клапани реакторів і випустити радіоактивну пару в атмосферу, щоб скинути тиск. Однак через контакт водяної пари з розплавленим цирконієм, яким вкриті паливні збірки, утворився водень, який згодом вибухнув, зруйнувавши три реактори з шести.

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