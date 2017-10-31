Обрано заставу соратнику Мартиненка, який підписав угоди зі «Skoda» з переплатою у 6,4 млн євро

Суд обрав директору управління закупівель дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» Валерію Василькову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 млн грн. Відповідну ухвалу 30 жовтня ухвалила слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва Владлена Лазоренко, повідомляє корреспондент «Наших грошей».

Васильков до 30 грудня зобов’язаний носити електронний браслет, прибувати за викликом детектива, прокурора чи суду, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи, в тому числі з екс-нардепом Миколою Мартиненком, здати всі свої паспорти та інші документи, що дають право на виїзд закордон.

Відзначимо, що детектив НАБУ та прокурори САП просили встановити Василькову заставу у розмірі 20 млн грн.

Відповідно до висунутої підозри, Васильков, будучи директором ВП «Атомкомплект», у 2008-2012 рр підписав низку угод з чеською компанією «Škoda JS» із завищеними цінами загалом на 6,4 млн євро, що складало від 10 до 20% від вартості обладнання.

Після отримання коштів за контрактами від «Енергоатома», «Škoda JS» перерахувала вказані 6,4 млн євро на рахунок панамської компанії Bradcrest Investment S.A., бенефіціарним власником якої є Микола Мартиненко. Ці втрати «Енергоатома» на 6,4 млн євро підтверджено судово-економічною експертизою.

Слідство підкреслює, що зібраними матеріалами, у тому числі у межах міжнародно-правових доручень, цілком підтверджується вказана схема дій і, в тому числі, роль Василькова. Зокрема, він представляв як «Атомкомплект», так і Bradcrest. Слідством встановлено, що Васильков як керівник підрозділу «Енергоатома» укладав угоди зі Škoda JS, і в той же час у листуванні з представником чеської компанії погоджував угоди від імені приватної компанії «Bradcrest Investment».

Зауважимо, що цей злочин також розслідується у Швейцарії та Чехії. На рахунку «Bradcrest Investment» у швейцарському банку за запитом НАБУ арештовано 3,2 млн швейцарських франків (86,4 млн грн).

На даний час у даному провадженні НАБУ є чотири підозрюваних. За даними слідства, це члени організованої групи, яка була створена Мартиненком. Усі вони свого часу були працівниками АТ «Фірма «Торговий дім», керівником якої був Мартиненко. До Фірми «Торговий дім» також були причетні нардеп Олена Ледовських, одна із поручителів Мартиненка по іншому кримінальному провадженню, а також Сергій Перелома, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України», довірена особа Мартиненка і теж фігурант ряду справ НАБУ.

Валерій Васильков наразі є сусідом Мартиненка у багатоквартирному будинку у Києві. У 2002-2006 рр він був помічником Мартиненка, який тоді був нардепом від «Нашої України». Крім того, син Василькова Дмитро був представником кіпрської компанії «Forter Holdings Limited», бенефіціаром якої є Мартиненко.

Наразі слідство у цій справі ще триває.

За даними «Вісника державних закупівель», у 2008-2016 роках «Енергоатом» уклав з фірмою «Шкода» низку угод в різних валютах на суму близько 170 млн євро.

Чеське підприємство «Škoda JS a.s.» належить російській групі «Объединенные машиностроительные заводы». Її контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представник найближчого оточення Володимира Путіна.

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