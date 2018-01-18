Держкомбінат Фірташа за 75 мільйонів замовив Коломойському хлор на 72% дорожче, ніж рік тому

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 10 січня уклало угоду з ПАТ «Дніпроазот» про закупівлю хлору на 75,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На сторінці закупівлі вказано, що цьогоріч поставлять 7 090 т рідкого хлору з невідомими характеристиками. Якщо розділити вартість договору на цей обсяг, ціна складе 10 578 грн. за тонну з ПДВ. Однак у документі звіту про укладення договору відсутній конкретний загальний обсяг і вказана нижча ціна – 8 815 грн. за тонну з ПДВ (ймовірно, без урахування вартості доставки залізницею в цистернах).

Державний «ЗМТК» контролюється Дмитром Фірташем, а «Дніпроазот» належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.

У грудні 2017 року Запорізький комбінат замовляв у ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» Дмитра Фірташа рідкий хлор вищого ґатунку саме по 10 578 грн./т. А роком раніше, у грудні 2016 року такий хлор від дніпровського ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» обійшовся Сумському хімкомбінату, що також контролюється групою Фірташа, на 72% дешевше – 6 161 грн./т.

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