Після наїзду Луценка на житомирського прокурора за співпрацю з Фірташем, місцева влада виділила олігархові ще 80 га під кар’єр

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Житомирська облдержадміністрація погодила надання в оренду ТОВ «Валки-Ільменіт» Дмитра Фірташа 82,5 га землі під видобуток ільменіту, необхідного ПАТ «Кримський титан» (АРК) для виготовлення титану. Про це повідомляє «Житомир.info» з посиланням на розпорядження голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича від 7 вересня цього року.
Йдеться про 82,5 га землі на території Лісівщинської сільської ради Коростенського району на Житомирщині. Згідно з додатком 5 до розпорядження голови Житомирської ОДА, ТОВ «Валки-ільменіт» отримає ділянку на термін дії чинної нормативно-грошової оцінки землі. Передбачений розмір орендної плати – 9% нормативно-грошової оцінки.
Бенефіціарним власником ТОВ «Валки-Ільменіт» є Дмитро Фірташ. Фірма зареєстрована на кіпрський офшор «Діаго Ентерпрайзез Лімітед» (Diago Enterprises Limited) та ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс». Останнє належить прописаній у Німеччині компанії «Ostchem Germany GmbH». Ця ж фірма володіє 100% ПАТ «Кримський титан», що спеціалізується на виробництві титану.
Як повідомляло «Слідство.Інфо», після анексії Росією Криму Фірташ зберіг контроль над «Кримським титаном». Компанія була передана в оренду московському ТОВ «Титановые инвестиции», засновником якої є кіпрська компанія «Летан Інвестментс лімітед». На цю ж фірму зареєстрована австрійська компанія Group DF International Дмитра Фірташа.
У червні цього року під час наради в прокуратурі Житомирської області генпрокурор Юрій Луценко звинуватив прокурора Житомирщини Любомира Війтовича у співпраці з Дмитром Фірташем через роботу підприємства «Валки-Ільменіт».
«Державна геологічна служба зупинила дозвіл на видобуток ільменіту цьому товариству. Скажіть мені, чому він до цих пір функціонує? Ви так переживаєте за доходи Фірташа і окупованого Криму?», – запитував у прокурора Юрій Луценко. Також генпрокурор заявив, що всупереч бездіяльності місцевої прокуратури, у компанії Фірташа провели обшуки та наклали арешт.
«Ви дочекалися Гюндуза Мамедова (прокурор Автономної Республіки Крим), який сьогодні зайшов на це підприємство, провів обшуки законні, наклав арешт і на тому це кіно закінчується» – закинув Луценко.
Від «Наших грошей»:
Із судового реєстру відомо, що напередодні наради Луценка, 20 червня, прокуратура АРК отримала дозвіл на позапланову перевірку ТОВ «Валки-Ільменіт» з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці.
Арешт рахунків компанії у ПАТ «Альфа-Банк» та АБ «Кліринговий дім» (у рамках провадження № 42016010000000238 щодо зловживання службовим становищем посадовців «Кримського титану») скасований апеляційним судом Києва у липні та серпні цього року.
Tеги | Важливо, Земля, Прокуратура
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