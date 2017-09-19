Після наїзду Луценка на житомирського прокурора за співпрацю з Фірташем, місцева влада виділила олігархові ще 80 га під кар’єр

Житомирська облдержадміністрація погодила надання в оренду ТОВ «Валки-Ільменіт» Дмитра Фірташа 82,5 га землі під видобуток ільменіту, необхідного ПАТ «Кримський титан» (АРК) для виготовлення титану. Про це повідомляє «Житомир.info» з посиланням на розпорядження голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича від 7 вересня цього року.

Йдеться про 82,5 га землі на території Лісівщинської сільської ради Коростенського району на Житомирщині. Згідно з додатком 5 до розпорядження голови Житомирської ОДА, ТОВ «Валки-ільменіт» отримає ділянку на термін дії чинної нормативно-грошової оцінки землі. Передбачений розмір орендної плати – 9% нормативно-грошової оцінки.

Бенефіціарним власником ТОВ «Валки-Ільменіт» є Дмитро Фірташ. Фірма зареєстрована на кіпрський офшор «Діаго Ентерпрайзез Лімітед» (Diago Enterprises Limited) та ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс». Останнє належить прописаній у Німеччині компанії «Ostchem Germany GmbH». Ця ж фірма володіє 100% ПАТ «Кримський титан», що спеціалізується на виробництві титану.

Як повідомляло «Слідство.Інфо», після анексії Росією Криму Фірташ зберіг контроль над «Кримським титаном». Компанія була передана в оренду московському ТОВ «Титановые инвестиции», засновником якої є кіпрська компанія «Летан Інвестментс лімітед». На цю ж фірму зареєстрована австрійська компанія Group DF International Дмитра Фірташа.

У червні цього року під час наради в прокуратурі Житомирської області генпрокурор Юрій Луценко звинуватив прокурора Житомирщини Любомира Війтовича у співпраці з Дмитром Фірташем через роботу підприємства «Валки-Ільменіт».

«Державна геологічна служба зупинила дозвіл на видобуток ільменіту цьому товариству. Скажіть мені, чому він до цих пір функціонує? Ви так переживаєте за доходи Фірташа і окупованого Криму?», – запитував у прокурора Юрій Луценко. Також генпрокурор заявив, що всупереч бездіяльності місцевої прокуратури, у компанії Фірташа провели обшуки та наклали арешт.

«Ви дочекалися Гюндуза Мамедова (прокурор Автономної Республіки Крим), який сьогодні зайшов на це підприємство, провів обшуки законні, наклав арешт і на тому це кіно закінчується» – закинув Луценко.

Від «Наших грошей»:

Із судового реєстру відомо, що напередодні наради Луценка, 20 червня, прокуратура АРК отримала дозвіл на позапланову перевірку ТОВ «Валки-Ільменіт» з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці.

Арешт рахунків компанії у ПАТ «Альфа-Банк» та АБ «Кліринговий дім» (у рамках провадження № 42016010000000238 щодо зловживання службовим становищем посадовців «Кримського титану») скасований апеляційним судом Києва у липні та серпні цього року.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Земля, Прокуратура