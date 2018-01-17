Концертзал морпорту Одеси за 85 мільйонів відремонтує екс-менеджер Гайдука і Тарути

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17 Січня 2018

Адміністрація Одеського морського порту 29 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Техбудцентр» реконструкцію концертно-виставкового залу за 84,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 р. реконструюють будівлю по вул. Приморська, 6 із відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції тощо. Субпідрядник ТОВ «Укртехбезпека» влаштує системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на менше, ніж 20% вартості договору.

За підсумковою відомістю ресурсів, розподільні пристрої Legrand 0,4 кВ 1с та 2с коштують по 2,83 млн грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Геотекстиль Sikaplan W Felt 500 PP white замовили по 389 грн./кв. м. У Росії його можна знайти у продажу дешевше – по 5,64 євро, або 198 грн./кв. м з урахуванням 18% ПДВ.

Зовнішні блоки кондиціонера ARUN 200LТЕ4 обійдуться у 543 тис грн./шт., а один ARUN 100LТЕ4 – у 317 тис грн./шт. У липні 2017 р. на тендері КП «Спецжитлофонд» вони коштували відповідно на 31% і 17% дорожче – 710 тис грн./шт. і 371 тис грн./шт.

Дерев’яні панелі Грільято (рейки) січ.50×15 ячейка 200×200 купили по 1 699 грн./кв. м.

Світильники OPL/R UNI LED 595 4000K придбали по 2 400 грн./шт. На ринку їх продають на 10-38% дешевше – по 1 7392 173 грн./шт.

«Рідка» теплоізоляція Liс Ceramic Стандарт коштує 191 грн./л, що на 5% дорожче від ринкової ціни у 180 грн./л.

Плити облицювальні мармурові Volocas Normal 20 мм замовили по 2 200 грн./кв. м., хоча в інтернет-магазинах їхня гуртова ціна на третину вища – $105, або 3 тис грн./кв. м.

Джерело безперебійного живлення АРС Smart-UPS SRT 6000VA RM купили за 109 тис грн., тоді як вони продаються на 15-34% дорожче – по 125-146 тис грн.

Гарантійний строк складає десять років, а забезпечення виконання договору – 1%.

На заробітну плату піде 3,05 млн грн., тобто чотири відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,17 млн грн.

Пропозиція переможця на 14% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Одеський «Техбудцентр» належить директору Сергію Потьомкіну з Донецька. У 2000-2009 рр.. він керував ТОВ «Виробничо-експериментальна фірма «Аква-Віта», засновниками якого є кіпрські офшори «Бондлайн Лімітед» і «Санбау Лімітед», Віталій Гайдук, Олег Мкртчан, Сергій Тарута, Валерій Баранчиков і ТОВ «Азовімпекс» Сергія та Олександра Тарут.

Раніше засновником «Техбудцентру» був керівник Сергій Швидкий з Одеси, який згодом розміщував на сайті пошуку роботи резюме особистого водія з будівельною освітою, а до нього – керівник Тетяна Нікіфорова з Харкова.

У січні 2017 р. переможець виграв єдиний підряд ДП «Украерорух» на 19,99 млн грн.

ТОВ «Укрстрой Сервіс» із нижчою на 1 тис грн. ціною відхилили, бо воно не підтвердило наявність досвіду і матеріально-технічної бази та запропонувало строк виконання 700 днів замість щонайбільше 210 днів. Одеська фірма зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Олександру Соколовському, фігуранту кримінальної справи про незаконне виведення майна з комунальної власності Одеси у 2015-2017 рр..

Дорожчим конкурентом було місцеве ТОВ «Югморстрой» Юрія Винокурова, яке вперше брало участь у державному тендері. За даними системи «YouControl», у 2016 р. ця компанія належала Артему Малащуку, донедавна – заступнику начальника служби підводних гідротехнічних споруд ДП «Адміністрація морських портів України».

Нині Малащук володіє ТОВ «Інтехно Плюс Україна» разом із власником ТОВ «Інтехно Плюс» Михайлом Моховим, а в 2013 р. керував ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» чеської фірми «Портал МПМ с.р.о.». У 2016 р. «Інтехно Плюс» і «Транс-Сервіс-КТТ» розіграли тендер ДП «Херсонський морський торговельний порт» щодо навантажувача за 7,16 млн грн.

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