НОВИНИ

07.07.2017

Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Поліція підозрює підприємство Держгеонадр в фіктивних угодах на 6 мільйонів

Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Залізниця викинула поляків з тендеру на 74 мільйони заради все дорожчих бандажів Пінчука

«Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

У Вовка хочуть розширити тариф «Роттердам+» і на теплоелектроцентралі

06.07.2017

«Укргазвидобування» за 60 мільйонів купило білоруські самоскиди дешевше ринку

«Укрексимбанк» заплатив 2 мільйони за рекламу в журналах «Financial Times», які опублікували інтерв’ю Гонтарєвої

Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

У Гройсмана змушують «Нафтогаз» підписатися під реструктуризацію 1,5 мільярда боргу Одеського припортового

На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Затримана за $5 мільйонів хабара ліквідаторка банку залишилася під вартою із заставою, більшою ніж у Насірова

Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

«Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

07 Липня 2017

КП «Спецжитлофонд» 5 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» будівництво прибудови до школи №320 у Деснянському районі Києва за 131,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня 2018 року до спеціалізованої школи по вул. Будищанській, 8 з поглибленим вивченням української мови прибудуть центр дитячої та юнацької творчості, влаштують зовнішні мережі електро-, водопостачання, каналізації, зв’язку, благоустроять територію.

ТОВ «Київенергопроект» поставить і змонтує два ліфти, а ТОВ «Смарт Солюшинз Груп» – пожежне обладнання та димовидалення. Ще одним субпідрядником буде ТОВ «Укрмонолітмонтаж».

Загальна площа об’єкту складає 9 049 кв. м. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю первинної пропозиції переможця, найбільша сума в 9,56 млн грн. піде на кондиціонери «LG» (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки):

  • 4 зовнішні блоки кондиціонера ARUN200LTE4 по 710 000 грн.
  • 40 внутрішніх блоків мультизональної системи ARNU12GTRC2 по 56390 грн.
  • 4 зовнішні блоки кондиціонера ARUN100LTE4 по 371 164 грн.
  • зовнішній блок кондиціонера ARUN300LTE4 за 1 090 000 грн.
  • 17 внутрішніх блоків мультизональної системи ARNU15GTRC2 по 47 300 грн.
  • зовнішній блок кондиціонера ARUN180LTE4 за 620 000 грн.
  • зовнішній блок кондиціонера ARUN140LTE4 за 482 000 грн.

Ще 3,87 млн грн. відведено на бетон В25 М350 20-40 мм С20/25 помірної морозостійкості F100 по 1 447 грн./куб. м. У відкритих джерелах різновиди подібного бетону В25 М350 підвищеної морозостійкості F200 продають по 1 141-1 306 грн./куб. м.

Придбання 15 піаніно невідомого виробника і моделі по 230 тис грн./шт. обійдеться у 3,45 млн грн.

Крім того, 3,05 млн грн. дали на полімерцементну шпаклівку невідомих характеристик по 46,20 грн./кг. Наприклад, на ринку Ceresit CT 29 коштує увосьмеро дешевше – 5,60 грн./кг. Інший вид Ceresit CD 22 продають по 16,60 грн./кг, а Ceresit CD 24 – по 17,34 грн./кг, що принаймні у 2,5 рази дешевше. Натомість Sika MonoTop-412 N коштує 33,60 грн./кг, а Sika MonoTop-620 – 37,17 грн./кг, однак у тендерних кошторисах найчастіше зустрічається продукція Ceresit.

Також 3,04 млн грн. відписали на алюмінієві вітражі по 3 029 грн./кв. м.

Проектор Epson EB-L1300U замовили за 1,41 млн грн., тоді як в інтернет-магазинах він коштує удвічі дешевше – 663 тис грн.

Концертний рояль невідомого виробника і моделі купили за 921 тис грн.

Пісок природний рядовий коштує 250 грн./куб. м, що принаймні удвічі дорожче від ринку.

Водночас ціни арматурної сталі, цегли, щебеню та щитів опалубки відповідають рівню ринку та інших тендерів.

Під час аукціону «Варда Спецбуд Монтаж» знизила ціну на чверть відсотка, тож остаточні ціни мають бути дещо нижчі.

На заробітну плату піде 10,01 млн грн., тобто вісім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 2,57 млн грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 978 тис грн., а решта –  у наступному році.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 142,50 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у чверть відсотка було ТОВ «Скайбуд Груп».

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА  та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Раніше Кузьменко володів і керував ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції». Зараз воно записане на Мар’яна Победінського з Івано-Франківська, який орендує якесь майно у Володимира Прокопіва – заступника мера Києва Віталія Кличка.

Усього «Еко-Буд-Трейд» із грудня 2015 р. виграв тендерів на 7,10 млрд грн., а «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. – на 699,46 млн грн.

«Скайбуд Груп» зі статутним капіталом 500 грн. створили у червні 2015 р. Фірма продавалася на біржі за $4 550. Нині її записано на Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині, який із березня значиться керівником.

В одному офісі з нею прописані ТОВ «Весат Груп», ТОВ «ДК Ацтек» і ТОВ «Теана».

Торік суперник виграв єдині два тендери «Спецжитлофонду» на 168,92 млн грн. Тоді з ним змагались відповідно «Варда Спецбуд Монтаж» та «Еко-Буд-Трейд».

Засновниками «Укрмонолітмонтажу» є Олексій Парубець, Микола Вонсович та Дмитро Пустовий. Раніше партнером останнього був лише Олександр Кунах.

Вонсович працює дільничним інспектором Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві.

Що до Пустового, то особа з такими ПІБ керувала ПрАТ «Київбуддеталькомплект», яке належить ПАТ ХК «Київміськбуд» і Миколі Савченку.

У серпні 2016 р. субпідрядник виграв єдиний тендер Національного антикорупційного бюро України на ремонт адмінбудівлі за 10,45 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського
07 Липня 2017

Как выглядит пустота на крымских пляжах прямо сейчас-2017
02 Липня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.07.2017

Кіровоград Три роки замість десяти: справа Ігоря Немировського

Суми Одесити знову виграли третину мільярда на ремонт сумської траси

Черкаси Облавтодор із Білорусі вперше виграв тендер в Україні – почали з черкаської траси за 113 мільйонів

Київ «Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

І-Франк Франківська облрада купила Toyota Camry за 800 тисяч після невдачі з Highlander за мільйон

06.07.2017

Луганськ Міноборони виплатить фірмі 30 мільйонів через вибух складу у Сватове

Дніпро Бухгалтерка фірми з оточення «приватівців» за 100 мільйонів відремонтує вулицю до «Дніпроазоту»

Кіровоград На Кіровоградщині комунальники розіграли квітковий тендер між матір’ю і сином

05.07.2017

Луганськ Луганська ОДА за 7 мільйонів викупила в «порошенківця» базу «Динамо» у Кремінній

Київ Комунальна «Фармація» поділила з «Індаром» 105 мільйонів КМДА на дорогуваті інсуліни

Одеса «Труханівці» взяли 93 мільйони на суперкоштовний ремонт тротуарів Одеси – ціна глини завищена в 11 разів

Київ На тещу прокурора, який завалив справи автомайданівців, записаний маєток під Києвом за 15 мільйонів

Київ «Прокладка» здолала півмільярдний рубіж на подекуди коштовному ремонті дитсадка на Дарниці

04.07.2017

Київ У Кличка почали узаконювати самобуди Войцехівського «Перлина Троєщини» та «Маргарита»

Київ Білоруські автобуси для Києва за півмільярда подорожчали на 12% проти минулого року

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ