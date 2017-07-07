«Прокладка» за 131 мільйон збудує на Троєщині центр творчості з дорогою шпаклівкою і роялем за мільйон

КП «Спецжитлофонд» 5 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» будівництво прибудови до школи №320 у Деснянському районі Києва за 131,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня 2018 року до спеціалізованої школи по вул. Будищанській, 8 з поглибленим вивченням української мови прибудуть центр дитячої та юнацької творчості, влаштують зовнішні мережі електро-, водопостачання, каналізації, зв’язку, благоустроять територію.

ТОВ «Київенергопроект» поставить і змонтує два ліфти, а ТОВ «Смарт Солюшинз Груп» – пожежне обладнання та димовидалення. Ще одним субпідрядником буде ТОВ «Укрмонолітмонтаж».

Загальна площа об’єкту складає 9 049 кв. м. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю первинної пропозиції переможця, найбільша сума в 9,56 млн грн. піде на кондиціонери «LG» (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки):

4 зовнішні блоки кондиціонера ARUN200LTE4 по 710 000 грн.

40 внутрішніх блоків мультизональної системи ARNU12GTRC2 по 56390 грн.

4 зовнішні блоки кондиціонера ARUN100LTE4 по 371 164 грн.

зовнішній блок кондиціонера ARUN300LTE4 за 1 090 000 грн.

17 внутрішніх блоків мультизональної системи ARNU15GTRC2 по 47 300 грн.

зовнішній блок кондиціонера ARUN180LTE4 за 620 000 грн.

зовнішній блок кондиціонера ARUN140LTE4 за 482 000 грн.

Ще 3,87 млн грн. відведено на бетон В25 М350 20-40 мм С20/25 помірної морозостійкості F100 по 1 447 грн./куб. м. У відкритих джерелах різновиди подібного бетону В25 М350 підвищеної морозостійкості F200 продають по 1 141-1 306 грн./куб. м.

Придбання 15 піаніно невідомого виробника і моделі по 230 тис грн./шт. обійдеться у 3,45 млн грн.

Крім того, 3,05 млн грн. дали на полімерцементну шпаклівку невідомих характеристик по 46,20 грн./кг. Наприклад, на ринку Ceresit CT 29 коштує увосьмеро дешевше – 5,60 грн./кг. Інший вид Ceresit CD 22 продають по 16,60 грн./кг, а Ceresit CD 24 – по 17,34 грн./кг, що принаймні у 2,5 рази дешевше. Натомість Sika MonoTop-412 N коштує 33,60 грн./кг, а Sika MonoTop-620 – 37,17 грн./кг, однак у тендерних кошторисах найчастіше зустрічається продукція Ceresit.

Також 3,04 млн грн. відписали на алюмінієві вітражі по 3 029 грн./кв. м.

Проектор Epson EB-L1300U замовили за 1,41 млн грн., тоді як в інтернет-магазинах він коштує удвічі дешевше – 663 тис грн.

Концертний рояль невідомого виробника і моделі купили за 921 тис грн.

Пісок природний рядовий коштує 250 грн./куб. м, що принаймні удвічі дорожче від ринку.

Водночас ціни арматурної сталі, цегли, щебеню та щитів опалубки відповідають рівню ринку та інших тендерів.

Під час аукціону «Варда Спецбуд Монтаж» знизила ціну на чверть відсотка, тож остаточні ціни мають бути дещо нижчі.

На заробітну плату піде 10,01 млн грн., тобто вісім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 2,57 млн грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 978 тис грн., а решта – у наступному році.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 142,50 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у чверть відсотка було ТОВ «Скайбуд Груп».

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Раніше Кузьменко володів і керував ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції». Зараз воно записане на Мар’яна Победінського з Івано-Франківська, який орендує якесь майно у Володимира Прокопіва – заступника мера Києва Віталія Кличка.

Усього «Еко-Буд-Трейд» із грудня 2015 р. виграв тендерів на 7,10 млрд грн., а «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. – на 699,46 млн грн.

«Скайбуд Груп» зі статутним капіталом 500 грн. створили у червні 2015 р. Фірма продавалася на біржі за $4 550. Нині її записано на Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині, який із березня значиться керівником.

В одному офісі з нею прописані ТОВ «Весат Груп», ТОВ «ДК Ацтек» і ТОВ «Теана».

Торік суперник виграв єдині два тендери «Спецжитлофонду» на 168,92 млн грн. Тоді з ним змагались відповідно «Варда Спецбуд Монтаж» та «Еко-Буд-Трейд».

Засновниками «Укрмонолітмонтажу» є Олексій Парубець, Микола Вонсович та Дмитро Пустовий. Раніше партнером останнього був лише Олександр Кунах.

Вонсович працює дільничним інспектором Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві.

Що до Пустового, то особа з такими ПІБ керувала ПрАТ «Київбуддеталькомплект», яке належить ПАТ ХК «Київміськбуд» і Миколі Савченку.

У серпні 2016 р. субпідрядник виграв єдиний тендер Національного антикорупційного бюро України на ремонт адмінбудівлі за 10,45 млн грн.

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