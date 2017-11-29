Суд не дозволив арештувати ні цеглини у справі щодо дерибану майна Одеси (зв’язки з офшорами Труханова)

Печерський районний суд Києва відмовив прокурору ГПУ у накладенні арешту на нерухомість, яку, за підозрами правоохоронців, незаконно вивели з комунальної власності Одеси протягом 2015-2017 років. Про це свідчить низка ухвал суду від 8 листопада.

Прокурор Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ клопотав про накладення арешту на одеське нерухоме майно у рамках кримінального провадження №42017000000001097 від 10 квітня 2017 року.

Йдеться в основному про нежитлові приміщення, які перебувають у користуванні або вже виведені у власність приватних фірм (весь перелік у таблиці нижче). У перелік об’єктів потрапила також офіційна резиденція виконкому Одеської міськради на 730 кв м (Гагарінське плато, 4).

ГПУ підозрює, що протягом двох останніх років чиновники Одеської міськради у змові зі службовими особами Департаменту комунальної власності без проведення аукціонів передали комунальне майно приватним фірмам, отримавши від них неправомірну вигоду (перелік фірм-фігурантів справи у таблиці нижче).

Також у прокуратурі розслідують причетність до реалізації схеми посадовців фірм ТОВ «Оціночна фірма «Абакус» і ПП «Дельта-Консалтінг», а також приватних нотаріусів. Як випливає з даних реєстру нерухомості, нотаріус Наталія Чужовська, яку в Одесі знають як «придворного» нотаріуса, реєструвала левову частину договорів купівлі-продажу по цій схемі.

5 жовтня цього року у справі провели обшуки приміщення Департаменту комунальної власності, а саме кабінетів директора департаменту, його зама та заступника начальника управління орендних відносин та відчуження комунального майна. Крім того, обшук провели за місцем проживання останнього. На вилучене тоді майно суд наклав тимчасовий арешт.

8 листопада Печарський райсуд Києва розглянув низку клопотань прокурора ГПУ щодо накладення арешту на спірну нерухомість, однак, слідчий суддя Олег Білоцерківець не задовольнив жодне з клопотань.

Фірми-фігуранти Власник/Керівник Приміщення, на які прокуратура просила накласти арешт (інформація про форму власності отримана з судових ухвал та/або реєстру нерухомого майна) Примітка (інформація щодо власників офшорів з місцем реєстрації на Британських Віргінських островах отримана із «Paradise Papers») ТОВ «Одеський готель “Центральний”» Власники: · ТОВ «Крол.» (93%) · Молдавський Леонід Семенович (7%) Бенефіціари: · Сапелкіна Яна Валентинівна · Могорян Тетяна Миколаївна · Молдавський Леонід Семенович Керівник Сандуленко Геннадій Павлович 4972,7 м2, Одеса, вул. Преображенська, б.40 (приватна власність) Першими засновниками ТОВ «Крол.» були Тетяна Могорян та бізнесмен Ігор Аківісон. Він також володіє ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.», якому належить готельний комплекс «Одеса» (Гагарінське плато, 5). Керівником цієї фірми є Тетяна Могорян. Також, вона є формальною власницею чотиризіркового готелю «Моцарт», розташованого в центрі старої Одеси, навпроти Одеського Національного театру опери та балету. Власником торгових марок «Моцарт готель груп» є прописаний у Санкт-Петербурзі Сергій Аківісон – син Ігоря Аківісона. Леонід Молдавський відомий в Одесі як співвласник медіагрупи «Глас», яка фактично контролюється мером Одеси Геннадієм Трухановим. Крім того, Молдавський є директором офшорної компанії «Family Art Collections Ltd» (Британські Віргінські острови). Однією з компаній співзасновниць офшору є «New Age Management S.A.», яка співволодіє кількома офшорними компаніями, пов’язаними з близьким оточенням Геннадія Труханова, зокрема, компанією «Hallmark Management S.A.». Співвласником останньої є також компанія «Macon Assets Limited», якою Труханов володіє напряму разом з Андрієм Іванчо. ПП «Дофін» Власник/Керівник: Мєлєшко Олександр Сергійович 729,9 м2, Одеса, Гагарінське Плато, б.4 (приватна власність) За місцем реєстрації підприємства (вул. Преображенська, 74/78 в Одесі), були зареєстровані нині припинені ТОВ «Алекс-Авто» та ТОВ «Темп». Співвласницею «Алекс-Авто» була Вікторія Соніс, а «Темп» свого часу ділили Олександр Соніс та депутат Одеської облради під ВО «Батьківщина» Леонід Шимон. За даними проекту «Гарна хата», на дружину Шимона, Юлію Шимон, зареєстрована нерухомість на вулиці Генуезькій, 1а. Тут же нерухомим майном володіє донька Геннадія Труханова Катерина. Леонід Шимон сьогодні є власником низки підприємств, серед яких – ТОВ «ВКФ “Артекс”». Цю фірму раніше ділив з Андрієм Терновським – депутатом Одеської міськради від партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова. ТОВ «Транском Строй» Власники: · Дімарський Дмитро Львович (99,996%) · Левченко Сергій Валерійович (0,004%) Керівник Левченко Сергій Валерійович 5782,2 м2, Одеса, вул. Варненська, б.27-А/2 615 м2, Одеса, вул. Варненська, б.27-Г (приватна власність) Дмитро Дімарський сьогодні одноосібно володіє ТОВ «УВГП-Система», однак раніше власником компанії був кіпрський офшор «Нью сенчері інвестмент кампані лімітед», якого зв’язували з Юрієм Бугедою (братом Олександра Бугеди) та відомий одеський забудовник Олександр Галицький (покійний). Обоє – близькі до Геннадія Труханова люди. ТОВ «Комунтранс груп» Власник: Вознюк Зінаїда Тимофіївна Керівник Воронюк Тетяна Валеріївна 893, 3 м2, Одеса, вул. Буніна, б.40 (у користуванні) Створена у травні 2015 року фірма прописана в Одесі на вул. Братів Поджіо, 4. Тут же знаходиться комунальне «Одескомунтранс». Першою власницею була Зоя Ярмоленко. ГО «Центр сприяння інвалідам “Надія”» Власники: · Толкачов Володимир Євгенович · Плєханов Володимир Анатолійович Керівник Толкачов Володимир Євгенович 520,9 м2,Одеса, вул. Пушкінська, б.59 (у користуванні) У будинку, де зареєстрована громадська організація (просп. Шевченка, 6/2 в Одесі) прописані також ТОВ «Чікен-Сіті» та ТОВ «Промислово-торгова фірма “Укрросресурси”» депутата Одеської міськради Василя Шкрябая («Довіря ділам» Геннадія Труханова). У раді Шкрябай очолює постійну комісію з питань комунальної власності. Керівником «Укрросресурсів» раніше була людина з ПІБ співзасновника «ЦСІ “Надія”» Толкачов Володимир Євгенович. ТОВ «Чікен-Сіті» зареєстроване на кіпрський офшор «Сіті груп девелопмент Сі. Уай. Лтд», однак керівником є син Шкрябая Євгеній Шкрябай. ТОВ «Профі Одеса» Власник: Сереброва Світлана Леонідівна Керівник Букач Радіон Володимирович 1188,2 м2, Одеса, вул. Троїцька, 43-Б (приватна власність) Фірма зі «статутником» 1000 гривень заснована у грудні 2015 року. Сьогодні одноосібною власницею є Світлана Сереброва, однак ще торік вона ділила фірму з Ілоною Чорненькою – сестрою Павла Вугельмана, заступника мера Геннадія Труханова. У 2012 році Труханов, на той момент, голова фракції Партії регіонів в Одеській міськраді, разом з Ілоною Чорненькою, як заступником директора комунального «Міського підлітково-молодіжного центру», урочисто відкривали дитячий клуб «Казка». ТОВ «Едвансмент» Власники: · Дегас Юрій В’ячеславович (10%) · Мусаєва Амінат Халідовна (10%) · Компанія з обмеженою відповідальністю Ремонселіа Холдінгс Лтд (80%) Керівник Бабко Андрій Борисович 117,8 м2, Одеса, площа Старосінна, б.1 135,3 м2, Одеса, площа Старосінна, 2/3 (приватна власність) Менеджер Андрій Бабко є директором кількох компаній, серед яких – ТОВ «Компанія з іноземними інвестиціями “Американ груп інвест”», контролером якого є Радіон Лефтерьєв, екс-помічник нардепа від партії «Відродження», раніше – «регіонала» Олександра Пресмана. Лефтерьєв був учасником ліквідованого «Соцком Банку», яким співволодів також Володимир Галантернік, близький до Геннадія Труханова. ТОВ «Джексонвіль» Власник/Керівник: Згонник Маріана Ігорівна 321,3 м2, Одеса, вул. Грецька, б.40 (приватна власність) Компанія заснована у червні 2016 року. Маріана Згонник співволодіє ТОВ «Перший київський телеканал» разом з Діамідом Згонником. Останній є учасником низки фірм, з-поміж інших, на нього сьогодні зареєстрована фірма екс-депутата Одеської міськради від «Партії регіонів» Кирила Шаламая ТОВ «Трансрегіонінвест-Україна». Дружина Шаламая, Ольга Головченко, є членом виконкому Одеської міськради, а сам Шаламай з жовтня 2014 року очолює ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України». ТОВ «Інвест девелопмент Лтд» Власник/Керівник: Плетесюк Альона Сергіївна 763,4 м2, Одеса, бул. Приморський, 1, пров. Воронцовський, 1 (у користуванні) Альона Плетесюк стала одноосібною власницею фірми у лютому цього року. До цього «Інвест девелопмент Лтд» належало Регіні Кіслін з Нью-Йорку та одеситу Олегу Філімонову, а керівником була Каріна Грігор. Вона ж керувала фірмою згадуваного вище Кирила Шаламая ТОВ «Трансрегіонінвест-Україна» напередодні того, як підприємство перереєстрували на Діаміда Згонника. На той момент «Трансрегіонінвест-Україна» було зареєстроване на Регіну Кіслін. ТОВ «Кано Трейд» Власник: Соколовський Олександр Тимофійович Керівник Ачкасов Олексій Михайлович 4020 м2, Одеса, вул. Прибережна, б.17 (у користуванні) В одному приміщенні з фірмою зареєстровані ще дві компанії, керівником яких є Олексій Ачкасов – ТОВ «Інвестбуд Холдинг» та ТОВ «Прогрес А-2», яке сьогодні знаходиться в стані припинення. В історії власності «Прогрес А-2» як співзасновник фігурує Михайло Шайденко – перший заступник управління архітектури та містобудування Одеської міськради. Щодо «Інвестбуд Холдингу», то це фірма зі статутним фондом 100 грн, яку місцеві ЗМІ опосередковано пов’язують з Геннадієм Трухановим. Протягом минулого року компанія натендерила 1,4 млн грн від управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради. Нинішній власник «Кано Трейду», Олександр Соколовський, з поміж-іншого володіє фірмою ТОВ «Укрстрой сервіс», яку раніше ділив з Геннадієм Мирошниченком – виконувачем обов’язків начальника Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради. ТОВ «Тімора-С» Власники: · Бумбура Ольга (50%) · Компанія з обмеженою відповідальністю Емолсінево холдінгс Лтд (50%) Керівник Болон Ігор Павлович 146,2 м2, м. Одеса, бульвар Приморський, б. 7-А (приватна власність) Ще торік власником фірми був Сергій Соколов, на якого сьогодні зареєстрована частка ТОВ «Совінвест». Першими засновниками «Совінвесту» були Федір Якімов та компанія «Apple Tree Corp» (Британські Віргінські острови, записана на Олександру Бугеду і Олега Думбраву). Ця офшорка є співвласником фірми «Hallmark Management S.A.» разом з іншим офшором «Macon Assets Limited», яким у свою чергу співволодіє особисто Труханов.

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