Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам

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КМУ «Міська лікарня №2» (Краматорськ Донецької області) 23 листопада за результатами відкритих торгів уклала договір з підприємцем Ларисою Шаріною щодо поставки семи бінокулярних мікроскопів загальною вартістю 378 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено бінокулярні мікроскопи Petunia MCX50 австрійського виробника Micros за ціною 54 тис. грн/од.

Продавець повинен поставити мікроскопи за свій рахунок у термін протягом 5 днів з моменту оформлення заявки замовником. У тендерній документації прописано, що гарантійний термін експлуатації товару має становити не менше 12 місяців, однак в договорі цей пункт упустили.

На тендери прийшли троє учасників – підприємці Федорченко Оксана Михайлівна та Шаріна Лариса Федорівна, а також ТОВ «Глобал Біо-Маркетинг груп». Жодне не змінювало первинних цінових заявок.

Пропозиція «Глобал Біо-Маркетинг груп» виявилась найдешевшою (320 тис. грн), однак замовник її відхилив. Причиною такого рішення став лист Головного відділу у Краматорську 1 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, надісланий головному лікарю медзакладу.

Заступник начальника управління Бондарук у листі повідомив, що інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики мікроскопів від «Глобал Біо-Маркетинг груп» не відповідає вимогам тендерної документації. Ці дані Бондарук рекомендував врахувати при визначенні переможця, а про прийняте рішення «проінформувати з наданням копії протоколу комітету».

Відтак підряд віддали Шаріній з ціною вищою на 15%.

Прописана у Краматорську Лариса Шаріна зареєструвалась як ФОП у серпні цього року. Її чоловік, Костянтин Шарін, донедавна також займався підприємницькою діяльністю. За час свого підприємництва встигнув отримати держзамовлень на майже 2 млн грн, чверть з яких – за договорами з «Міською лікарнею №2». Брат Костянтина Шаріна, Павло Шарін, також обліковується як фізична особа-підприємець. На його рахунку 245 тис. грн по договорах з «Міською лікарнею №2».

Контактний мобільний номер Шаріної (0506263918), співпадає зі зв’язковим Оксани Федорченко – другої учасниці аукціону.

Федорченко зареєструвалась підприємцем у липні 2016 року. Вона стала учасником 6 тендерів, жодного разу не перемогла. При цьому, щоразу конкурувала з кимось із Шаріних, переважно Костянтином Шаріним.

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