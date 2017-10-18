«Укргазвидобування» ледь не програло 1,3 мільярди фірмі, у яку зайшли «портновці» і Фукс

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18 Жовтня 2017

Вищий господарський суд відправив на новий розгляд справу про стягнення 1,3 млрд грн з ТОВ «Карпатигаз», «Укргазвидобування» та компанії «Місен Ентерпрайзіс АБ» на користь ТОВ «Центр фінансового лізингу» за непоставлені компресори. Про це свідчить постанова суду від 21 вересня.

Йдеться про зірваний договір купівлі-продажу трьох турбінних компресорних агрегатів «Маrs  90» 2013 року випуску, укладений 14 серпня 2013 року між ТОВ «Сбербанк Лізинг Україна» (сьогодні – «Центр фінансового лізингу») та ТОВ «Карпатигаз», як оператором спільної діяльності між самим «Карпатигазом», держкомпанією «Укргазвидобування» та фірмою «Місен Ентерпрайзіс АБ». Загальна вартість товару становила 330,58 млн грн, що на день підписання за курсом НБУ складало $41,36 млн.

Даний договір сторони підписали на виконання угоди фінансового лізингу – «Сбербанк Лізинг Україна» мало купити компресори у трійки згаданих фірм, а потім передати майно їм же у тимчасове користування на умовах лізингу.

Згодом «Карпатигаз» пояснювало, що пішло на ці правочини, аби отримати кредитні кошти і розрахуватися з постачальником агрегатів – компанією-виробником «Солар Турбінс Інтернешнл Компані». Фактично, запевняли у компанії, через договори лізингу та купівлі-продажу фірми маскували фінансовий кредит.

«Сбербанк Лізинг України» влітку 2015 року подало позов до суду з вимогою стягнути солідарно з «Карпатигазу», «Укргазвидобування» та компанії «Місен Ентерпрайзіс АБ» 352,98 млн грн неустойки за порушені строки поставки товару.

У 2015-2016 року «Сбербанківці» програвали суди. З середини 2016 року фірма почала частково вигравати, а у вересні 2017 року справа опинилась за другим колом у Вищому госпсуді. На той момент попередні інстанції присудили «сбербанківцям» перемогу по стягненню з «Укргазвидобування» основної суми боргу $37,22 млн (станом на 22.12.2016 за курсом НБУ – 983,68 млн грн).

Головні перемоги у судах першої інстанції та апеляції почались після березня 2017 року. На той момент у фірми-скаржника змінилась назва, керівництво і власники. Наприкінці 2016 року ТОВ «Сбербанк Лізинг Україна» було перейменоване у «Центр фінансового лізингу», а у березні власниками стали Євген Веничук, пов’язаний з оточенням Льовочкіна-Портнова, та кіпрська компанія «Пісіджі Файненс ЛТД» (PCG Finance LTD). Змінився також директор «Центру фінансового лізингу» – ним став  став Іван Ісаєвський, чоловік сестри Андрія Портнова.

Одним з директорів «PCG Finance» є Катерина Фрагкуді (Katerina Fragkoudi), яка також є директором компанії «Rosneft International Holdings Limited», «Rosneft trade limited», «Rosneft holding limited». Окрім цього Фрагкуді є директором кіпрської фірми «Ukrrosleasing cyprus limited».

«Ukrrosleasing cyprus limited» є засновником ТОВ «Укррослізинг», яке на початку 2017 року виграла суд за позовом до «Київського метрополітену» вартістю 1,96 млрд грн за частково неоплачену поставку сотні вагонів метро десять років тому.

Влітку 2017-го офшорну частку «Центру фінансового лізингу» переписали на іншу кіпрську компанію – «Рекогнішинал Солюшнз ЛТД» («Recognitional Solutions LTD»), бенефіціарним власником якої у ЄДР зазначено прописаного у Києві 29-тирічного Олександра Кравчука.

Директором «Рекогнішинал Солюшнз ЛТД» вказана компанія «Cychester Services Limited», що належить «Dorchester International Inc», а секретарем – «Teamwork Limited». Останні дві фірми управляють ще низкою компаній, серед яких – «Hartlog Limited».

Директором управлінської компанії «Cychester Services Limited» є кіпрський офшор «Dorchester International Inc», що знаходиться у сфері впливу російського підприємця Павла Фукса.

«Hartlog Limited» контролює ТОВ «Голден Деррік», яке раніше пов’язували з колишніми міністрами часів Віктора Януковича – Едуардом Ставицьким та Миколою Присяжнюком.

У 2015 році «Hartlog Limited» перейшло під контроль російського бізнесмена, уродженця Харкова Павла Фукса. Фукс відомий як засновник газової компанії «MosCityGroup», в яку після Майдана увійшли активи Едуарда Ставицького та Юрія Бойка.

Шведська «Misen Enterprises AB» і українське ТОВ «Карпатигаз» є дочірніми компаніями «Misen Energy AB» (Швеція). Раніше ЗМІ повідомляли про причетність до цих компаній Дмитра Фірташа, Сергія Кацуби і Сергія Курченка, однак у «Карпатигаз» від цих зв’язків відбиваються.

Як повідомляла «ЕП», з кінця 2014 року частку у ТОВ «Карпатигаз» мав також екс-нардеп Микола Мартиненко. У 2015 році, коли «Укргазвидобування» очолював близький до Мартиненка Сергій Костюк, компанія подала позов проти України на $3 млрд.

У відповідь на цей позов, «Укргазвидобування» ініціювало арбітражний розгляд справи щодо розірвання договору про спільну діяльність між ТОВ «Карпатигаз» і компанією «Місен Ентерпрайзіс АБ». Станом на серпень компанії вдалось розірвати 5 договорів про спільну діяльність, ще щодо трьох договорів тривають судові тяжби, два з яких – договори з ТОВ «Карпатигаз» та один з «Карпатнадраінвест».

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