Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком

Цей проект оприлюдненив соратник Мартиненка – народний депутат Павло Пинзеник («Народний фронт») на сайті «Еспрессо.ТВ», який належить одному з лідерів «Народного фронту» міністру МВС Арсену Авакову.

Пинзеник титрував цей документ як «проект підозри у вчинені злочинів, передбачених статтями 255 ч.1, 368 ч.4 та 209 ч.3 Кримінального кодексу України, тобто у створенні злочинної організації з метою одержання у особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо важливе становище, хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням наданої їй влади та службового становища та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом».

За словами Пинзеника, проект підготовлений групою детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування «за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» обладнання у чеської фірми «Шкода» (відоме у ЗМІ як «справа Мартиненка»).

Пинзеник оприлюднив скріншоти.

«Наші гроші» перевели фотографії у текст:

Мартиненко Микола Володимирович підозрюється у вчиненні в складі організованої групи злочинів, передбачених статтями 255 ч. І, 368 ч. 4 та 209 ч. 3 КК України, тобто у створенні злочинної організації з метою одержання в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище хабара за виконання та не виконання в інтересах того, хто дає хабар дій з використанням наданої їй влади та службового становища та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Мартиненко М.В., обіймаючи посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, являвся членом колегії Міністерства палива та енергетики України (Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), брав участь у її роботі та у прийнятті рішень.

Як член колегії Міністерства палива та енергетики України (Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), Мартиненко М.В. впливав на прийняття органами виконавчої влади рішень, які стосувалися діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, зокрема Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ДП «НАЕК «Енергоатом»).

Мартиненко Микола Володимирович маючи реальний вплив у зв’язку із посадою, яку він обіймав, на діяльність Міністерства та підприємств паливно-енергетичного комплексу, що входять до сфери його управління, у порушення вимог ст. ст. 19, 78. 79 Конституції України, ст. ст. 3. 8. 24 Закону України «Про статус народного депутата України», починаючи з грудня 2006 року використовував свої повноваження в особистих, зокрема корисливих, цілях з метою отримання хабарів (неправомірної вигоди) від суб’єктів підприємницької діяльності, які мали на меті постачати товарно-матеріальні цінності підприємствам паливно-енергетичного комплексу України, та подальшої їх легалізації (відмиванні).

Так, будучи з березня 1998 року членом, а з травня 2002 року керівником (заступником керівника) Комітету Верховної Ради України з питань паливно- енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в силу займаної посади Мартиненко М.В. володів інформацією про характер діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», був обізнаним у питаннях господарської діяльності вказаного підприємства, у тому числі із ситуацією, що склалася у сфері державних закупівель.

Прийнявши для себе рішення використовувати займану посаду в особистих цілях. Мартиненко М.В. склав план злочинної діяльності, спрямованої па організацію вчинення злочинів із отримання хабарів (неправомірної вигоди) від іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, які мали на меті постачати товарно-матеріальні цінності підприємствам паливно-енергетичного комплексу України, а також подальшої їх легалізації (відмиванні) і використанням розрахункових рахунків іноземних суб’єктів підприємницької діяльності.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на отримання хабара в особливо великому розмірі в грошовій формі та його легалізацію (відмиванню) не має змоги, Мартиненко М.В. створив стійке об’єднання – організовану групу, до складу якої увійшли також Скаленко П.О., Святненко В.М., Васильков В.О. та інші невстановлені слідством особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке ієрархічне злочинне об’єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час вчинення цих дій Мартиненку М.В., як безпосередньому організатору та керівнику організованої групи.

Члени організованої групи, створеної та очоленої Мартиненко М.В., вчинили ряд особливо тяжких злочинів, у результаті яких Мартиненко М.В. у період з 19.03.2009 по 17.09.2012 отримав від чеського товариства «SKODA JS» 6 400 777,5 Євро, що у перерахунку в грошову одиницю України складає 69 301 783,86 гривень, які у подальшому легалізував (відмив).

При цьому Мартиненко Микола Володимирович організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував приховування злочинної діяльності організованої групи, об’єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов’язки між членами організованої групи та. як її організатор та керівник, виконував наступне:

залучав до вчинення злочинів виконавців та пособників;

здійснював загальне керівництво діями інших учасників організованої групи;

розробку детальною плану діяльності організованої групи та організацію вчинення злочинів;

керування підготовкою злочину, що включала у себе вчинення членами організованої злочинної групі ряду дій за межами території України, зокрема реєстрацію суб’єкту підприємницької діяльності та відкриття розрахункових рахунків;

налагодження функціонування організованої групи шляхом встановлення тісного взаємозв’язку в діях окремих його учасників та налагодження прямого взаємозв’язку у діях учасників злочинного об’єднання між собою з метою максимальної конспірації особистої причетності до діяльності організованої злочинної групи;

розподілення обов’язків між виконавцями та пособниками злочинів, із визначенням ролей кожного учасника організованої групи при вчиненні злочинів;

спрямовування, об’єднання та координування зусиль членів організованої групи при організації та під час вчинення злочинів;

визначав напрями подальшого перерахунку коштів, одержаних злочинним шляхом, надавав вказівки щодо розпорядження отриманими внаслідок діяльності злочинної організації коштів;

надавав вказівки га переконував членів організованої групи у безкарності, тобто у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зважаючи на власний авторитет та службове становище, яке він займав;

приймав кінцеві рішення щодо розпорядження коштами, отриманими в результаті діяльності злочинної організації та координацію дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинною організацією злочинним шляхом;

проведення зборів учасників організованої групи з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом надання узгоджених завідомо неправдивих показань органам досудового розслідування з питань вимагання та отримання неправомірної вигоди (хабарів), та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Організовану Мартиненком М.В. організовану групу характеризували наступні ознаки:

безумовний авторитет лідера організованої групи Мартиненка М.В.;

наявність корупційних зв’язків в органах державної влади України в особі Мартиненка М.В., а також можливість його впливу на представників правоохоронних органів та органів державної влади, керівників підприємств, що входили до сфери управління Міненерговугілля;

залучення до вчинення злочинів іноземних громадян та керівників суб’єктів підприємницької діяльності іноземних держав;

широке використання для вчинення злочинних дій суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих членами злочинної організації за кордоном з метою максимальної конспірації факту протиправного походження коштів;

попередня зорганізованість у спільне злочинне об’єднання для вчинення особливо тяжких злочинів;

стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв’язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, спільні наміри щодо вчинення особливо тяжких злочинів, та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

ретельна довготривала підготовка до вчинення злочинів, що включала у себе реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та відкриття розрахункових рахунків за межами території України, тривалість існування та діяльності злочинної організації – із січня 2007 року по вересень 2012 року;

розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання свої дій;

спільного визначення способу і механізму організації отримання хабарів (неправомірної вигоди). що включала в себе вжиття заходів, спрямованих на створення видимості законності процедур проведення тендерних закупівель, створення видимості наявності реальної конкуренції га законності визнання переможцями конкурсних процедур конкретних учасників;

залучення до вчинення злочинів осіб з числа керівників структурних підрозділів державною підприємства;

наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов’язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації;

ієрархічність структури організованої групи, що полягала у наявності єдиного безумовного керівника та інших членів, що забезпечували виконання його вказівок та розробленого ним плану;

забезпечення безпеки та тривалої організованої групи за рахунок реєстрації фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об’єднання їх фактичним доходам;

Реалізовуючи свій план Мартиненко М.В. надав учаснику організованої групи Скаленку П.О. вказівку створити суб’єкт підприємницької діяльності та відкрити від імені цього суб’єкта господарської діяльності рахунки, на які у подальшому мали спрямовуватися ковші, отримувані як хабарі від іноземних компаній, що постачали в Україну товарно-матеріальні цінності, призначені для використання на об’єктах енергетики.

На виконання цієї вказівки Скаленко П.О. у січні 2007 року забезпечив створення у Панамській Республіці товариства «BRADCREST INVESTMENT S.A» (юридична адреса: East 53rd Street, Marbella MMG Building, 2nd Floor, Panama).

Встановлено, що організатор та керівник організованої злочинної групи Мартиненко М.В. у період 2009 –2012 років був єдиним бенефіціарними власником товариства «Bradcrest Investment S.A».

У серпні 2008 року Мартиненко М.В. отримав від члена організованої групи Василькова В.О. інформацію про те, що ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до проведення тендерних процедур із закупівлі товарно-матеріальних цінностей для відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» – Запорізької атомної електростанції та Рівненської атомної електростанції, та товариство «Skoda JS a.s.» має намір прийняти участь у проведенні зазначених процедур.

У жовтні 2008 року Мартиненко М.В. звернувся з пропозицією до голови правління товариства «Skoda JS a.s.» Мирослава Фіали про те, що він використовуючи свої особисті зв’язки з керівництвом вказаного Міністерства, директором ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» Васильковим П.О., іншими службовими особами вказаного підприємства, буде сприяти в проведенні ДП «НАЕК «Енергоатом» тендерних процедур на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, виробником яких являється товариство «Skoda JS a.s.», не буде створювані перешкод в участі та перемозі «Skoda JS a.s.» у тендерних процедурах, які будуть проводитися ДП «НАЕК «Енергоатом», створить пільгові умови для «Skoda JS a.s.» при їх проведенні ДП «НАЕК «Енергоатом» та укладанні контрактів з відокремленим підрозділом «Атомкомплект», а натомість «Skoda JS a.s.» має сплачувати на рахунки товариства «Bradcrest Investment S.A» винагороду у розрахунку від 10 до 20% від сум коштів, які будуть надходити від ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами укладання договорів про закупівлю з «Skoda JS a.s.».

Голом правління чеського товариства «Skoda JS a.s.» Мирослав Фіала погодився сплачувати грошові кошти Мартиненку М.В. на рахунок товариства «Bradcrest Investment S.A» як хабар та виконання та на виконанім Мартиненком М.В. чи членами організованої злочинної групи в інтересах товариства «Skoda JS a.s.» ряду обумовлених дій.

З цією метою були укладені фіктивні договори про співпрацю, за якими «Bradcrest Investment S.A», бенефіціарним власником якого він являвся, нібито буде надавати товариству «Skoda JS a.s.» агентські послуги, однак фактично «Bradcrest Investment S.A» будь-яких дій в інтересах чеського товариства вчиняти не буде, a «skoda JS a.s.» буде сплачувати хабарі у розрахунку від 10 до 20% від сум коштів, які будуть надходили від ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами укладання договорів про закупівлю з чеським товариством.

У подальшому Мартиненко М.В. надав вказівку членом організованої злочинної групи Скаленку П.О. та Святненку В.М. провести необхідне юридичне оформлення їх як представників «Bradcrest Investment S.A» при веденні переговорів з представниками «Skoda JS a.s.» щодо подальших обставин перерахування на рахунки панамського товариства грошових коштів в рахунок хабарів, а Василькову П.О. надав вказівку своєчасно інформувати Скаленка П.О. за Святненка В.М. про товарно-матеріальні цінності, які заплановані для закупівлі ДП «НАЕК «Енергоатом» для забезпечення необхідного юридичного оформлення отримання хабарів від «Skoda JS a.s.» та створювати сприятливі умови для перемоги вказаного товариства у тендерних процедурах у яких воно має на меті прийняти участь та у подальшому укладати з ними контракти про закупівлю товарно-матеріальних цінностей їх виробництва, у тому числі на пільгових для чеського товариства умовах.

З цією метою, між товариством «Skoda JS a.s.» та товариством «Bradcrest Investment S.A» 14.11.2008 та 21.11.2008 підписано угоду про співпрацю № JAD-PM/380/08, за якою товариство «Bradcrest Investment S.A» зобов’язується надавати підтримку товариству «Skoda JS a.s.» із підвищення продажів обладнання та послуг на ринку України та у разі підписання контракту між «Skoda JS a.s.» та відповідними українськими контрагентами у товариства «Bradcrest Investment S.A» виникатиме право вимагати комісійних по бізнес-операціях, у яких вона є посередником. Комісійні «Bradcrest Investment S.A» мають бути сплачені «Skoda JS as.» протягом п’ятнадцяти днів з дати отримання виплати від українських партерів на рахунок «Skoda JS a.s.».

Таким чином, договором № JAD-PM/380/08 документально зафіксовано факт отримання Мартиненко М.В., як бенефіціарним власником товариства «Bradcrest Investment S.A», грошових коштів, як хабарів від «Skoda JS a.s.» за сприяння у підвищенні продажів обладнання та послуг на ринку України.

Одночасно з угодою про співпрацю № JAD-PM/380/08 між товариством «Skoda JS a.s.» та товариством «Bradcrest Investment S.A» підписаний додаток № 1 до угоди від 21.11.2008 про співпрацю № JAD-PM/380/08, згідно з яким останнє сприятиме здійсненню наступних операцій, що пов’язані з продажем та наданням послуг «Skoda JS a.s.»:

поставкою стелажів ущільненого зберігання відпрацьованого палива на перший енергоблок Рівненської АЕС вартістю 3 300 000 Євро, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних;

поставкою стелажів ущільненого зберігання відпрацьованого палива на третій енергоблок Рівненської АЕС вартістю 3 400 000 Євро. за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних;

поставкою 70 одиниць приводів регулюючих стержнів на третій енергоблок Рівненської АЕС вартістю 13 600 000 Євро. за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 18% комісійних.

У подальшому, 01.12.2009 між товариством «Skoda JS a.s.» та «Bradcrest Investment S.A» підписаний додаток № 2 до угоди про співпрацю № JAD-PM/380/08 під 14.11.2008, згідно з якою останнє сприятиме здійсненню наступних операцій, що пов’язані з продажем та наданням послуг «Skoda JS a.s.»:

поставкою стелажів ущільненого зберігання відпрацьованого палива на четвертий енергоблок Запорізької АЕС вартістю 3 500 000 Євро, за що «Bradcrest Investment S.A» мас отримати 15% комісійних;

модифікація системи управління реактора та частин системи управління реактора на третьому енергоблоці Запорізької АЕС вартістю 5 500 000 Євро, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 20% комісійних.

У подальшому. 09.07.2010 між «Skoda JS a.s.» та «Bradcrest investment s.a» підписаний додаток № 3 до угоди про співпрацю № JAD- РМ/380/08 віл 14.11.2008, згідно з якою останнє сприятиме здійсненню наступних операцій, що пов’язані з продажем та наданням послуг «Skoda JS a.s.»:

поставкою стелажів ущільненого зберігання відпрацьованого палива на п’ятий енергоблок Запорізької АЕС вартістю 3 500 000 Євро, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних;

поставкою стелажів ущільненого зберігання відпрацьованого палива на перший енергоблок Запорізької АЕС вартістю 3 500 000 Євро, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримані 15% комісійних;

поставкою стелажів ущільненого зберігання відпрацьованого палива на другий енергоблок Запорізької АЕС вартістю 3 500 000 Євро. за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних;

поставкою ущільнювачів для парогенераторів вартістю 850 000 Євро, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних.

У подальшому. 11.04.2011 між «Skoda JS a.s.» та «Bradcrest Investment S.A» підписаний додаток № 4 до угоди про співпрацю № JAD- PM/380/08 від 14.11.2008, згідно з якою останнє сприятиме здійсненню наступних операцій, що пов’язані з продажем та наданням послуг «Skoda JS a.s.»:

поставкою 70 одиниць приводів регулюючих стержнів на шостий енергоблок Запорізької АЕС вартістю 320 000 000 чеських крон, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних;

поставкою 65 одиниць приводів регулюючих стержнів на перший енергоблок Хмельницької ЛЕС вартістю 308 000 000 чеських крон, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних;

здійснення вимірів N16 на 1-6 енергоблоках Запорізької АЕС вартістю 33 000 000 чеських крон, за що «Bradcrest Investment S.A» має отримати 15% комісійних.

При цьому, у додатках № 3 та № 4 прямо зазначено, що у випадку коли ДП «НАЕК «Енергоатом» виплачує «Skoda JS a.s.» свої зобов’язання у чеських кронах, у відповідних випадках «Skoda JS a.s.» перераховує погоджені комісійні на адресу «Bradcrest Investment S.A» у Євро. Під кінцевою ціною, як основою для розрахунків комісійних, передбачається загальна договірна ціна, що вказана у контракті між ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Skoda JS a.s.» для кожної конкретної операції.

Таким чином, з огляду на зміст вказаної угоди про співпрацю № JAD- PM/380/08 та додатків № № 1-4 до неї, Мартиненко М.В., як бенефіціарний власник товариства «Bradcrest Investment S.A» та коштів, які надходили на рахунки вказаного товариства, під виглядом комісійних мав отримувати неправомірну вигоду (хабарі) за підписання товариством «Skoda JS a.s.» договорів на постачання продукції власного виробництва з ДП «НАЕК «Енергоатом» та отримання товариством «Skoda JS a.s.» грошових коштів за результатами виконання укладених договорів.

Встановлено, 05.11.2008 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголосило про закупівлю стелажів ущільненого зберігання палива для своїх відокремлених підрозділів Запорізької атомної електростанції та Рівненської атомної електростанції очікуваною вартістю 44 695 200 гривень.

Одним із учасників процедури закупівлі стало товариство «Skoda JS a.s.» (юридична адреса: Örlik 266 316 06 Plzen Czech Republic).

Після підписання вказаної угоди про співпрацю № JAD-PM/380/08 та додатку № 1 до неї. відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій № 1759 від 15.12.2008, конкурсна пропозиція «Skoda JS a.s.» у 63 354 432, 5 гривень (7 265 000 Євро), що на 18 659 232,5 гри. перевищувала максимальну планову вартість закупівлі тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» визнана переможцем закупівлі, хоча тендерна пропозиція іншого конкурента «Polytechna Consulting a.s.» з аналогічної підстави була відхилена.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» від 15.12.2008. переможцем відкритих торгів із закупівлі стелажів ущільненого зберігання палива для своїх відокремлених підрозділів Запорізької атомної електростанції та Рівненської атомної електростанції визнано тендерну пропозицію «Skoda JS a.s.» з ціною 7 265 000 Євро.

У подальшому, ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Skoda JS a.s.» 14.01.2009 укладено контракт №JS-PM\410\08 про поставку модернізованих стелажів ущільненого зберігання палива для блока № 1 Рівненської AЕC, блока №3 Запорізької AЕC, вартістю 7 265 000 Євро.

Предмет договору №JS-PM\410\08 від 14.01.2009, що був укладений між відокремленим підрозділом «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Skoda JS a.s.» відповідав змісту п. п. 1.2 додатку № 1 до угоди про співпрацю № JAD-PM/380/08 між товариствами «Skoda JS a.s.» та «Bradcrest Investment S.A», що був укладений у листопаді 2008 року.

Крім того, 24.12.2008 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголосило про закупівлю 30 приводів ШЕМ-М для відокремленого підрозділу Рівненська атомна електростанція вартістю 108 569 664 гривень, та одним із учасників процедури закупівлі стало товариство «Skoda JS a.s.» (юридичне адреса компанії: Örlik 266 316 06 Plzen Czech Republic).

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій № 1828 від 13.05.2009. конкурсна пропозиція «Skoda JS a.s.» 138 963 440 гривень (13 600 090 Євро), що на 30 393 776 гри. перевищувала максимальну планову вартість закупівлі тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» визнана переможцем тендеру із закупівлі, пропозиції ОАО OKБ «Гідропрес» та ТОВ «Енергопром. Лтд» визнані такими, що не відповідають умовам тендерної документації, відхилені та не допущені до оцінки, а пропозиція ТОВ «Укренергореконструкція», яке також представляла продукцію «Skoda JS a.s.», визнана менш економічно вигідною.

Так, тендерна (цінова) пропозиція учасника ТОВ «Енергопром. Лтд» у 154 048 440,0 грн. відхилена, зокрема, з підстав перевищення планової вартості закупівлі, однак при цьому допущена до оцінки пропозиція ТОВ «Укренергореконструкція» у розмірі 196 056 000,0 грн., що понад на 87 млн. грн. перевищувала планову вартість закупівлі, яка з аналогічних підстав також могла бути відхилена, в результаті чого торги, у зв’язку з допущенням до оцінки менше ніж двох тендерних пропозицій, мали бути б відмінені з огляду на абзац 3 пункту 62 вказаного Положення.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» від 13.05.2009, переможцем відкритих торгів із закупівлі приводів ШЕМ-М для Рівненської АЕС визнано тендерну пропозицію «Skoda JS a.s.» з ціною 13 600 090 Євро.

У подальшому, між ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Skoda JS a.s.» 15.05.2009 укладено контракт №JAD-PM/131/09 про поставку 70 комплектів приводів ШЕМ-М для блоку № 3 ВП «Рівненська АЕС», вартістю 13 170 132 Євро на умовах фінансування із залученням коштів Чеського імпортного банку в сумі 11 194 612 Євро.

Предмет договору №JAD-PM/131/09 від 15.05.2009, що був укладений між відокремленим підрозділом «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Skoda JS a.s.» фактично відповідав положенням п. 3 додатку № 1 до угоди про співпрацю № JAD-PM/380/08 між товариствами «Skoda JS a.s.» та «Bradcrest Investment S.A».

Крім того, 01.11.2010 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголосило про закупівлю резервуарів, цистерн, контейнерів металевих (стелажів ущільненого зберігання палива для відсіків TG 21В01 басейну витримки відпрацьованого ядерного палива енергоблоків ВП ЗАЕС), бл. 1,2,5 (28.21.1) у кількості 3 штук, вартістю 146 284 737, 70 гривень, та одним із учасників процедури закупівлі стало товариство «Skoda JS a.s.» (юридична адреса компанії: Orlik 266 316 06 Plzen Czech Republic).

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) № 2358 від 17.12.2010, тендерна пропозиція «SKODA JS a.s.» визнана переможцем тендеру із закупівлі з пропозицією 303 000 000 чеських крон або 133 104 720, 33 гривень, а пропозиція ТОВ «Проатом» (м. Нетішин Хмельницької області) визнана менш економічно вигідною.

Разом з цим під час досудового розслідування встановлено, що пропозиція ТОВ «Проатом», яка була допущена до участі у оцінці, не відповідала пунктам 2 та 7 розділу III документації конкурсних торгів, пункту 7 частини 1 ст. Закону «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року N 2289-VI та, відповідно до вимог статті 29 вказаного Закону повинна бути відхилена, а торги, відповідно до абзацу 8 частини першої статті 30 – відмінені.

У подальшому, між ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Skoda JS a.s.» 31.12.2010 укладено контракт №JS-PM/138/10 про поставку обладнання для енергоблоків №№ 1, 2, 5 відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС вартістю 303 000 000 чеських крон.

Предмет договору №JS-PM/138/10 від 31.12.2010, що був укладений між відокремленим підрозділом «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Skoda JS a.s.» фактично відповідав положенням п. п. 1, 2, 3 додатку № 3 до угоди про співпрацю № JAD-PM/380/08 між товариствами «Skoda JS a.s.» та «Bradcrest Investment S.A» від 09.07.2010.

При цьому, зміст контракту №JS-PM/138/I0 від 31.12.2010 в інтересах товариства «Skoda JS a.s.» відрізнявся від змісту пропозиції конкурсних торгів у частині порядку та підстав для застосування санкцій до вказаного товариства у разі несвоєчасного постачання продукції, що є порушенням частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім того, 18.04.2011 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено про проведення закупівлі обладнання системи управління та захисту для відокремленого підрозділу Хмельницька АЕС.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) № 2661-лот2 від 05.07.2011, тендерна пропозиція «SKODA JS a.s.» визнана переможцем тендеру із закупівлі з пропозицією 308 162 500 чеських крон або 145 599 077,19 гривень, а пропозиція ТОВ «Проатом» (м. Нетішин Хмельницької області) визнана менш економічно вигідною.

Разом з тим під час досудового розслідування встановлено, що пропозиція ТОВ «Проатом», яка була допущена до участі у оцінці, не відповідала пунктам 2 та 7 розділу 111 документації конкурсних торгів, пункту 7 частини І ст. Закону «Про здійснення державних закупівель», та, відповідно до вимог статті 29 вказаного Закону повинна бути відхилена, а торги, відповідно до абзацу 8 частин першої статті 30 – відмінені.

У подальшому, між ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.» 27.07.2011 укладено контракт №JS-OBCH/102/11 про поставку обладнання системи управління та захисту для відокремленого підрозділу «Хмельницької АЕС» ДГІ «НАЕК «Енергоатом» вартістю 308 162 500 чеських крон.

При цьому, зміст контракту №JS-OBCH/102/11 від 27.07.2011 відрізнявся від змісту пропозиції конкурсних торгів у частині порядку та підстав для застосування санкцій до «SKODA JS a.s.» у разі несвоєчасного поставлення продукції, що є порушенням частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Предмет договору №JS-OBCH/102/11 від 27.07.2011, що був укладений між відокремленим підрозділом «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.» фактично відповідав положенням п. 2 додатку № 4 до угоди про співпрацю № JAD-PM/380/08 між товариствами «SKODA JS a.s.» та «Bradcrest investment S.A» від 11.04.2011.

Також встановлено, що зміст контракту №JS-OBC/102/11 від 27.07.2011 в інтересах товариств «SKODA JS a.s.» відрізнявся від змісту пропозиції конкурсних торгів у частині порядку та підстав для застосування санкцій до вказаного товариства у разі несвоєчасного поставлення продукції, що є порушенням частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім того, 15.12.2010 за вихідним номером № 94422/54 директором ВП «Атомкомплект» Васильковим В.О. голові комітету з конкурсних торгів ДІЇ «НАЕК «Енергоатом Чеброву В.Д. скеровано лист про розгляд на засіданні Комітету з конкурсних торгів питання щодо можливості здійснення за процедурою закупівлі в одного учасника AT «Шкода ЙС»: устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване (обладнання для модифікації СГІУ-М, ЗІП до СГІУ-М для центрзапису) для потреб ВП АЕС очікуваною вартістю 135 274 137 чеських крон.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсник торгів ДП НАЕК «Енергоатом» від 17.12.2010. члени комітету з конкурсних торгів ДП «НАЕК «Енергоатом» вирішили застосувати процедуру закупівлі в одною учасника AT «Шкода-ЙС»: устаткування для керування технологічними процесами

автоматизоване (обладнання для модифікації СГІУ-М. ЗІП до СГУ-М для центрзапасу) для ВП АЕС код ДК 33.30.1. очікуваною вартістю закупівлі 135 274 137 чеських крон.

У подальшому, 28.12.2010 між ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.» 28.12.2010 укладено контракт №JS-PM 142/10 про постачання системи управління реактору (СГІУ) та частим системи управління реактора для третього енергоблоку Запорізької АЕС вартістю 135 274 137 чеських крон (5 518911 Євро).

Предмет договору №JS-№JS-PM 142/10, що був укладений між відокремленим підрозділом «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS -s.» фактично відповідав положенням н. 2 додатку Хї 2 до угоди про співпрацю Хї JAD-PM/380/08 між товариствами “SKODA JS a.s.» та «BRADCREST INVESTMENT S.A» від 01.12.2009.

Крім того, 05.04.2011 ДG «НFЕК «Енергоатом» оголошено про проведення закупівлі приладів та апаратури для автоматичного регулювання та керування (механізми однообертові та блоки керування для ВП ХАЕС).

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (ціпових пропозицій) № 2638-лот2 від 20.05.2011, тендерна пропозиція «SKODA JS a.s.» визнана переможцем тендеру із закупівлі з пропозицією 472 717 500 чеських крон або 219 885 490,56 гривень, а пропозиція ТОВ «Проатом» (м. Нетішин Хмельницької області) визнана менш економічно вигідною.

Разом з цим під час досудового розслідування встановлено, що пропозиція ТОВ «Проатом», яка була допущена до участі в оцінці, не відповідала пункту З розділу V та пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів, та відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» повинна бути відхилена, а торги, відповідно до абзацу 8 частини першої статті 30 вказаного Закону відмінені.

У подальшому, між 1311 «Атомкомнлекг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.» 06.06.2011 укладено контракт №JS-OBCH/101/11 про поставку обладнання для відокремленого підрозділу «Хмельницької АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» вартістю 472 717 500 чеських крон (19 334 060 Євро).

Предмет договору №JS- OBCH/101/11, що був укладений між відокремленим підрозділом «Атомкомплек» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.». фактично відповідав положенням п. І додатку № 4 до угоди про співпрацю № JAD-PM/380/08 між товариствами «SKODA JS a.s.» та «BRADCREST INVESTMENT S.A» від 11.04.2011.

Крім тою, 22.11.2011 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено про проведення процедури державних закупівель запасних частин до основного обладнання для блоків №№ І, 2. 3. 4 відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС», очікуваною вартістю 4 838 040 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) № 2972-лотн 2. З, 4. 5 від 16.02.2012. тендерна пропозиція «SKODA JS a.s.» визнана переможцем тендеру із закупівлі з пропозицією 55 433 Євро (568 283. 15 гривень) за лотом №2 (прокладки графітові та нікелеві для ВП РАЕС) з пропозицією 42 555 Євро (436 261, 60 гривень) за лотом №З (прокладки графітові та нікелеві для ВП ХАЕС). 5 040 Євро (51 668.63 гривень) за лотом № 4 (прокладки графітові для ВП ЗАЕС), 64 760 Євро (663 900. 87 гривень) за лотом № 5 (прокладки графітові та нікелеві для ВП ЮУАЕС, а пропозиції ТОВ «Проатом» (м. Нетішин Хмельницької області) визнані менш економічно вигідними.

Разом з цим під час досудового розслідування встановлено, що пропозиція ТОВ «Проатом», яка була допущена до участі у оцінці, не відповідала пункту 7 розділу 111 документації конкурсних торгів, та відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» повинна бути відхилена, а торги, відповідно до абзацу 8 частини першої статті 30 вказаного Закону – відмінені.

У подальшому, між ВП «Атомномгміект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.» 19.03.2012 укладено контракт № JC-ОВCH/015/12 про поставку графітових та нікелевих прокладок власного виробництва ЮУАЕС, РАЕС, ЗАЕС та ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» вартістю 167 788 Євро.

При ньому, зміст контракту № JC-ОВCH/015/12 від 19.03.2012 в інтересах товариства «SKODA JS a.s.» відрізнявся від змісту пропозиції конкурсних торгів у частині порядку та підстав для застосування санкцій до вказаного товариства у разі несвоєчасного поставлення продукції, що є порушенням частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Таким чином, під час проведення тендерних процедур, у яких брало участь товариство «SKODA JS a.s.» систематично допускалося порушення вимог законодавства, які регламентували їх проведення, внаслідок чого ці торги мали бути відмінені. Незважаючи на це, у період 2008-2012 років за результатами проведення конкурсних процедур між товариством «SKODA JS a.s.» та ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено договорі» про закупівлю на суму 65.5 млн. Євро.

Крім того, представники товариства «SKODA JS a.s.» при проведенні зазначених вище тендерних процедур забезпечували штучну конкуренцію за рахунок укладення угод про наміри з ТОВ «Проатом» на представлення товарно-матеріальних цінностей їх же виробництва під час проведення тендерних процедур, про закупівлю яких оголошувало ДП «НАЕК «Енергоатом», у яких ««SKODA JS a.s.» також брала участь. При цьому, цінові пропозиції ТОВ «Проатом» значно перевищували тендерні пропозиції «SKODA JS a.s.», що заздалегідь обумовлювало їх неконкурентність.

ВП «Атомкомплект», як сторона договорів, укладених зі «SKODA JS a.s.», незважаючи на те, що чеська сторона не своєчасно виконувала окремі умови договорів, не вживало будь-яких заходів щодо стягнення штрафних санкцій, що було передбачено умовами відповідних договорів.

Відповідно до протоколу робочої наради віл 20.01.2010. яка проведена у місті Києві за участю довіреної особи Мартиненка М.В.. який згідно з протоколом є представником в Україні «Вradcrest investment S.A.» – Володимиром Святненком, та начальником відділу продаж «SKODA JS a.s.» по Центральній та Східній Європі Петером Луптачеком, сторони дійшли згоди про те, що станом 31.12.2009р. виконані усі умови контракту № JAD-PM/380/08 по пункту 3 додатку №.1 до контракту. По пункту №1 виконано 30%. Інша частина п.н.1.2 додатку №1 до контракту буде виконана у порядку, викладеному у пункті №2 даного протоколу. Так, у пункті №2 протоколу передбачені детальні умови та порядок отримання товариством «Вradcrest investment S.A.» коштів від «SKODA JS a.s.», що залежало від здійснення авансових платежів ДП «НАЕК «Енергоатом» за поставки товарно-матеріальних цінностей для блоків №№З.4 Запорізької АЕС та Рівненської АЕС, а також об’ємів наданого Чеським експортним банком кредиту. Крім того, сторони домовилися про розширення співпраці на підставі контракту № JAD-PM/380/08.

Відповідно до протоколу робочої наради від 08.07.2010, яка проведена у місті Києві за участю уповноваженого керівником організованої групи Мартиненком М.В її учасник, який згідно з протоколом є представником в Україні «Вradcrest investment S.A.» – Володимиром Святненком, та заступника комерційною директора товариства «SKODA JS a.s.» Петером Луптачеком, сторони дійшли згоди про те, що станом на 01.01.2010р. виконані всі умови контракту № JAD-PM/380/08. Крім того, сторони домовилися про те, що «SKODA JS a.s.» буде сплачувати винагороду «Вradcrest investment S.A.» за контрактами, укладеними між ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.», викладених у додатках до контракт № JAD-PM/380/08. Також вказаним протоколом було обумовлено, що «SKODA JS a.s.» буде сплачувати кошти «Вradcrest investment S.A.» у євро за курсом перерахунку чеських крон у євро згідно з курсом Чеського національного банку у день надходження грошових коштів від ДП «НАЕК «Енергоатом» на рахунок «SKODA JS a.s.», а також визначили конкретні перспективні напрямки для подальшого співробітництва.

Відповідно до протоколу робочої наради від 12.10.2011, яка проведена у місті Києві за участю за участю уповноваженого керівником організованої групи Мартинепком М.В. її учасник, який згідно з протоколом є представником в Україні «Вradcrest investment S.A.» – Володимиром Святненком, та заступником комерційного директора товариства «SKODA JS a.s.» по продажам Петером Луптачеком, сторони дійшли згоди про те, що станом на 01.10.2011 виконані усі умови контракту № JAD-РМ/380/08. Крім того, «SKODA JS a.s.» поінформувала Володимира Святненка, як представника «BRADCREST INVESTMENT S.A» про прострочення оплати авансового рахунку фактури по контракту JS-ОВСН\102\11, а останній у спою чергу повідомив, то «BRADCREST INVESTMENT S.A» буде вжито необхідних заходів з метою прискорення оплати за зазначеним контрактом, який укладений між ДП «НАЕК «Енергоатом» та «SKODA JS a.s.».

Відповідно до протоколу робочої наради від 25.01.2011, яка проведена у місті Києві за участю уповноваженого керівником організованої груші Мартиненком М.В. її учасник, який згідно з протоколом є представником в Україні «BRADCREST INVESTMENT S.A» – Володимиром Святненком, та заступником комерційного директора товариства «SKODA JS a.s.» по продажам Петером Луптачеком, сторони дійшли згоди про те, що станом на 31.12.2011 виконані усі умови контракту № JAD-РМ/380/08, а також домовилися про те, що сторони підпишуть додаток до вказаного контракту, яким буде визначатися подальше співробітництво у 2012 році.

Таким чином Святненко В.М. від імені бенефіціарного власника товариства «BRADCREST INVESTMENT S.A» Мартиненка М.В., який являвся організатором та керівником організованої групи, у період 2010-2012 років, виконуючи свої обов’язки у складі організованої групи, неодноразово домовлявся з представником «SKODA JS a.s.» ІІетером Луптачеком про обставини отримання Мартиненком М.В. хабарів, розмір яких перебував у прямій залежності від проведення ДП «НАЕК «Енергоатом» розрахунків за вже укладеними та такими, що будуть укладені у майбутньому договорами на поставку товарно-матеріальних цінностей, що вироблялися «SKODA JS a.s.».

Разом з цим, товариство «BRADCREST INVESTMENT S.A» не могло законним шляхом впливати на укладення указаних вище контрактів між ДП «НАЕК «Енергоатом» та товариством «SKODA JS a.s.» на поставку продукції, як то передбачалось угодою про співпрацю № JAD-РМ/380/08 та додатковими угодами до неї, а натомість Мартиненко М.В., який є бенефіціарним власником коштів, які надходили на рахунки «BRADCREST INVESTMENT S.A», як народний депутат України, член та толова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, голова фракції Верховної Ради України, член колегії Міністерства палива та енергетики України (Міністерства енергетики та вугільної промисловості України) був наділеним широкими повноваженнями у сфері паливно-енергетичного комплексу та впливав на прийняття рішень у вказаній сфері, однак враховуючи домовленість про перерахування товариством «SKODA JS a.s.» на рахунки товариства «BRADCREST INVESTMENT S.A» хабарів не вживав будь-яких заходів, спрямованих на зупинення проведення тендерних процедур та визнання їх переможцем вказаного чеського товариства.

Як наслідок, у період з 19 березня 2009 року по 17 вересня 2012 року відповідно до домовленості між представниками товариства «Skoda JS» та членами організованої групи Святненка В.М., Скаленка П.О., Василькова В.О. та бенефіціара товариства «BRADCREST Ïnvestment S.A» Мартиненка M.В., який є керівником та організатором зазначеного злочинного угрупування, та виконання спільних узгоджених дій вказаних осіб, пвд чеського товариства «Skoda JS» на підставі договору про співпрацю JAD-PM/380/08 і додатків №№1-4 до нього, за результатами укладання та виконання ЛП «НАЕК «Енергоатом» договорів з товариством «Skoda JS» на загальну суму понад 64 млн євро на розрахункові рахунки «ВRADСREST 1NVESTMENT S.A» під виглядом комісійних виплат надійшло 6 400 777,5 євро, що за курсом Національного банку України на дату їх надходження становить 69 579 146. 30 гривень, а саме:

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE», Prag (CZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 372855, відкритий у «BNP Paribas SA» надійшло 45 075 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 455 712.76 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «СІТІBANK EUROPE», Prag (CZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 372855, відкритий у «BNP Paribas SA» надійшло 125 250 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 1 266 290. 9 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «Crеdit Agricole СІВ». Prag (CZ) па розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 372855, відкритий у «BNP Paribas SA» надійшло 127 500 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 1 303 052,67 грн.:

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «Unicredit Bank». Prag (CZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 372855, відкритий у «BNP Paribas SA» надійшло 29 100 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 294 102, 79 грн.;

з розрахункового рахунку товарне тол «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE», Prag (СZ) yа розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» №372855, відкритий у «BNP Paribas SA» надійшло 52 889 євро. що за курсом Національною банку України на дату надходження становить 567 561.80 грн.;

03.07.2009 з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «Komereni Banka AS». Prag (СZ) yа розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 372855, відкритий у «BNP Paribas SA» надійшло 117 814 євро, що за курсом Національного байку України на дату надходження становить 1 264 284. 18 грн.;

18.08.2009 з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE», Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» №372855. відкритий y «BNP Paribas SA» надійшло 355 593 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 4 188 587.91 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE», Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 372855, відкритий у «BNP Paribas SA» надійшло 2 015 030 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 22 132 888. 02 грн.;

12.05.2010 з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (CZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 372855, відкритий у «BNP Paribas SA», надійшло 755 066 євро, що за курсом Національною банку України на дату надходження становить 7 599 216, 78 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 361 813 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 3 910 168. 81 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 91 768 євро, що та курсом Національного банку України на дату надходження становить 1 011 730, 09 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 93 905 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 1 106 577. 74 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 166 321 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 1 887 911,67 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 946 362 євро. що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 10 784 482. 05 грн.

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 278 460 євро, що та курсом Національного банку України на дату надходження становить 3 077 297.66 грн.; з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 450 426 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 4 698 676. 92 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 283 405 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 2 972 535. 57 грн.;

з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe» надійшло 102 813 євро, то за курсом Національного банку України на дату надходження становить 1 035 054. 76 грн.;

17.09.2012 з розрахункового рахунку товариства «Skoda JS», відкритого у банківській установі «CITIBANK EUROPE». Prag (СZ) на розрахунковий рахунок товариства «ВRADСREST INVESTMENT S.A» № 3405250, відкритий у «Banque Hottinger & Сіe», надійшло 2 197,50 євро, що за курсом Національного банку України на дату надходження становить 23 000. 89 грн.

Враховуючи вищевикладане, народний депутат України, член та голова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненко М.В., член колегії Міністерства поливи та енергетики України (Міністерств енергетики та вугільної промисловості України), керівник та уповноважений представник фракції Верховної Ради України, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становите у період з 19 березня 2009 року по 17 вересня 2012 року у складі організованої групи, до якої також увійшли директор відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» Васильков В.О., Скаленко П.О. та Святненко В.М., одержав хабар (неправомірну вигоду) на розрахункові рахунки товариства «BRADCREST INVESTMENT S.A», бенефіціаром яких він являвся, у сумі 6 400 777,5 євро, що у перерахунку за курсом Національного банку України на дату їх одержання становить 69 579 146.3 гривень, що більш як у п’ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки 1 до статті 368 КК України, є особливо великим розміром.

Таким чином, Мартиненко М.В. підозрюється в одержанні хабара і особливо великому розмірі у складі організованої групи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище за виконання та не виконання в інтересах того, хто дає будь-якої дії з використання наданої їй влади та службового становища, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. .3 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 368 КК України.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства «Bradcrest Investments S.A». член та голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики за ядерної безпеки Мартиненко М.В., вирішив їх легалізувати (відмити) шляхом перерахування на розрахункові рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані в Україні, а також шляхом перерахування на розрахункові рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані за кордоном, а також наближених до нього фізичних осіб.

З метою легалізації (відмивання) коштів, які надійшли віл товариства «Skoda JS» у загальній сумі 6 400 787.5 євро Мартиненко М.В. частково конвертував у інші валюти та з яких 21.06.2011 кошти у сумі 768 987.29 доларів США перерахував на розрахунковий рахунок «Randstonе- commercial llp» під виглядом здійснення оплати за продукцію із металу.

У подальшому, зазначені кошти у сумі 768 987,29 доларів США разом з іншими коштами, розмішеними на вказаному розрахунковому рахунку у загальній сумі 2 793 420 доларів СІІІА, перераховано на валютний розрахунковий рахунок ТОВ «ТІА «Консольінвест», що відкритий у ПАТ «Прайм-банк» під виглядом погашення боргу за нібито укладеними 01.06.2011 та 15.06.2011 договорами.

У подальшому, з метою переведення у готівку безготівкових коштів в іноземній валюті, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОН «ТІА «Консольінвест», грошові кошти у сумі 2 793 420 доларів США 22.06.2011 за курсом 7.9946 за 1 долар СІІІА (з урахуванням комісії ПАТ «Прайм-банк» у розмірі 0.1%) конвертовано у 22 309 783,52 гривень.

Після цього, 22.06.2011 та 23.06.2011 кошти зараховано в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами від 01.06.2011 №1176/0013-4, від 01.06.2011 №1177/0014-1 та від 15.06.2011 №1184/0051-І6.

Таким чином, грошові кошти у сумі 768 987.29 доларів США, які надійшли на розрахунковий рахунок товариства «Bradcrest Investments S.A.» від компанії «Skoda JS», у подальшому шляхом проведення ряду фінансових операцій конвертовані у 6 141 554 гривень, які видані і каси ПАТ «Прайм-банк» та отримані не встановленою особою.

Таким чином народний депутат України, член та голова Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненко М.В., член колегії Міністерства палива та енергетики України (Міністерства енергетики га вугільної промисловості України) будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище у період з 19 березня 2009 року по 17 вересня 2012 року одержав хабар (неправомірну вигоду) на розрахункові рахунки «Bradcrest Investment S.A». бенефіціаром якого він являвся, у сумі 6 400 777,5 євро. що у перерахунку за курсом Національного банку України на дату їх одержання становить 69 579 146,3 гривень, що більш як у п’ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 1 до статті 368 КК України. є особливо великим розміром, після чого у період 21-23.06.2011 частину вказаних грошових коштів у сумі 768 987.29 доларів США, які конвертовані у 6 141 554 гривень, легалізував (відмив) з використанням рахунків товаристві «Randstone Commercial Llp», ТОВ «TIA «Консольінвест» та ПАТ «Прайм-банк».

Крім того встановлено, що решта коштів, що надходили на розрахунковий рахунок товариства «Bradcrest Investments S A.» під компанії «Skoda JS», як хабарі були легалізовані (відмиті) шляхом проведення ряду інших трансакцій, зокрема, наступних:

06.07.2011 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено перерахування 45 016.48 євро товариству «Moathоuse Investments Limited»;

06.07.2011 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A..» здійснено перерахування 9 793.96 євро товариству «Mirage Granitо Ceramico S.P.A.»;

06.07.2011 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено перерахування 17 509,96 євро товариству «Ceramiche Atlas Concorde S.P.A.»;

06.07.2011 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено перерахування 35 032.96 євро товариству «Westpoint Trading Corp.»;

02.08.2011 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено перерахування 67 576.64 євро товариству «Strilets Uk L.Td.», аналогічний платіж у суму 25 496.58 було здійснено 05.08.2011;

– 11.05.2012 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено перерахування 2 108.03 євро товариству «Consus Finance Consulhong Ag»;

21.05.2012 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено перерахування 70 033,72 євро товариству «Brenners Park-Hotel & Spa»;

09.08.2012 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено двома платежами перерахування 8 375.19 і 7 925.19 євро товариству «Mdesign Business Service»;

07.11.2012 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено трьома платежами перерахування 10 033,66, 20 033.66 і 2 320.98 євро товариству «Hasberger Seitz & Partner Kl Chtsanw»;

24.01.2013 з рахунку товариства «Bradcrest Investments S.A.» здійснено перерахування 416.45 євро фізичній особі Alexandre Moukiune;

Таким чином, Мартиненком М.В. підозрюється у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої у складі організованої злочинної групі, тобто у вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а також у набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шо передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненої у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

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