Київ програв 2 мільярди за вагони метро фірмі, чиїми першими власниками були нинішні помічники «порошенківця»

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20 Лютого 2017

Фірма «Укррослізинг» відсудила у комунального підприємства «Київський метрополітен» 1,96 млрд грн. за частково неоплачену поставку сотні вагонів метро десять років тому.

Таку постанову виніс Київський апеляційний господарський суд 31 січня 2017 року.

Рішення апеляційної інстанції має виконуватись безумовно. Тому зараз метрополітен просить суд про відстрочку виконання цієї постанови.

Водночас суд визнав необгрунтованим зустрічний позов метрополітенівців, яким комунальне підприємтсво вимагало визнати недійсним один з пунктів лізингової угоди.

З загальної суми програшу метрополітенівців 1,96 млрд грн. безпосередньо заборгованість з оплати частини вагонів становить лише 0,36 млрд грн. і ще 0,11 млрд грн. – це заборгованість з оплати відсотків за користування предметом лізингу. Ще 0,23 млрд грн. припало на інфляційні втрати. Набагато більшу суму склав такий собі «коефіцієнт коригування» у розмірі 1,19 млрд грн.

Йдеться про повернення «Укррослізингу» грошей за лізингову поставку вагонів метро у 2009 році. По тій оборудці Держфінінспеція відразу  у 2009 році повідомила, що сума втрат метрополітену становить 770,8 млн грн (55%), у тому числі «винагорода фірми 590,8 млн грн, що забезпечує «космічну» рентабельність». Однак нині «Укррослізинг» виграв суд за позовом від 2016 року.

Наприкінці грудня 2015 року у Київраді створили тимчасову комісію, яка вивчала заборгованість метрополітену перед фірмою «Укррослізинг». Зі звіту цієї комісії стало відомо, що засновником ТОВ «Укррослізинг» у листопаді 2008 року було ТОВ «Київринг» Андрія і Владислава Лебедів.

Навесні 2009 року почалися розмови про закупівлю вагонів метрополітеном у лізинг, і наприкінці травня Київрада дозволила це зробити. Наприкінці червня 2009 року, коли вже треба було підписувати угоди, власником «Укррослізингу» замість «Київрингу» стала кіпрська «Impofirm consulting limited», близька до Юрія Іванющенка.

Першими ж власниками «Київрингу » були Владислав Лебедь – екс-керівник ДП «Держпостачання», якого у ЗМІ називають смотрящим від Януковича на «Укрзалізниці», та син Лебедя Андрій, більше знаний як автогонщик із команди «Ferrari Team Ukraine», створеної Віктором Януковичем-молодшим та Русланом Циплаковим. Також згодом до складу засновників «Київрингу» входила Неля Нікуліна – дружина нинішнього співвласника «Другої вантажної компанії».

Лебеді сьогодні помічниками народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва. У 2014 році Алексєєв обраний головою Кіровоградської обласної організації партії «УДАР». Також народний депутат є президентом громадської організації «Офіційний Фан-клуб братів Кличків».

Партнер Алєксєєва по юридичній  компанії «Алєксєєв, Боярчуков і партнери» Сергій Борчуков потрапив в об’єктив програми «Наші гроші. ТV» як один із співвласників товариства, що за часів Януковича отримало на півстоліття 2,4 га лісу на Київщині

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