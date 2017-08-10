«Вишка» узаконила газові ліцензії Злочеському, але одна суддя це рішення назвала помилковим

Вищий адміністративний суд відхилив касаційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання недійсним рішення та наказу про надання спецдозволу ПАТ «Техноресурс» на користування надрами Володимирського родовища в Сумській області. Таку ухвалу суд прийняв 3 серпня.

В 2011 році Міністерство охорони навколишнього середовища видало «Техноресурс» спеціальний дозвіл на видобуток природного газу на Володимирському родовищі. В серпні 2016 році САП звернулося до суду з позовом про визнання недійсною ліцензії через порушення процедури її надання – фірма не отримала необхідне погодження на роботи на родовищі від Сумської області.

Перша і апеляційні інстанції позов прокуратури відхилили через пропущення позовного строку. Тоді суди визнали, що спецдозвіл «Техноресурс» було видано з порушенями. І про ці порушення САП стало відомо в січні 2016 року, коли Сумська облрада повідомила, що не голосувала за погодження дозволу фірмі працювати на Володимирському родовищі. Натомість САП подала позов лише 1 вересня – більше ніж через 7 місяців після отримання інформації про незаконність видачі спецдозволу. Таким чином, було пропущено піврічний термін для подання адмінпозову. Хоча в САП наполягали, що початок позовного терміну слід рахувати з серпня 2016 року, коли було отримано відповідь Держгеонадр про її дії в ситуації з видачею ліцензії з порушенням законодавства.

Колегія суддів ВАСУ погодилася з рішеннями попередніх судів, що САП пропустив позовний термін і відмовив в задоволенні касації. Але головуюча на цьому засіданні суддя Олена Калашников ависловила окрему думку, в якій не погодилася з рішеннями судів в цій справі. На її думку, суди зробили передчасний висновок про сплив позовного строку для САП, не дослідивши глибше це питання. Через це, на думку, Калашніковой, рішення ВАСУ є помилковим.

Нагадаємо, раніше ВАСУ відмовся задовольнити три позови САП про визнання незаконність видачі ліцензій ПП «Парі «та ТОВ «Надрагаз» на видобування газу. Ще один позов САП проти «Парі» зараз знаходитсь яна розгляді в ВАСУ.

Бенефіціаром «Парі», «Надрагаз» та «Техноресурс» є Микола Злочевський, який саме в 2010-2012 роках очолював міністерство екології та природних ресурсів. Раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справ проти Групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів. На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна.

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському

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