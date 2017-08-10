«Вишка» узаконила газові ліцензії Злочеському, але одна суддя це рішення назвала помилковим

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Вищий адміністративний суд відхилив касаційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання недійсним рішення та наказу про надання спецдозволу ПАТ «Техноресурс» на користування надрами Володимирського родовища в Сумській області. Таку ухвалу суд прийняв 3 серпня.

В 2011 році Міністерство охорони навколишнього середовища видало «Техноресурс» спеціальний дозвіл на видобуток природного газу на Володимирському родовищі. В серпні 2016 році САП звернулося до суду з позовом про визнання недійсною ліцензії через порушення процедури  її надання – фірма не отримала необхідне погодження на роботи на родовищі від Сумської області.

Перша і апеляційні інстанції позов прокуратури відхилили через пропущення позовного строку. Тоді суди визнали, що спецдозвіл «Техноресурс» було видано з порушенями. І про ці порушення САП стало відомо в січні 2016 року, коли Сумська облрада повідомила, що не голосувала за погодження дозволу фірмі працювати на Володимирському родовищі. Натомість САП подала позов  лише 1 вересня – більше ніж через 7 місяців після отримання інформації про незаконність видачі спецдозволу. Таким чином, було пропущено піврічний термін для подання адмінпозову. Хоча в САП наполягали, що початок позовного терміну слід рахувати з серпня 2016 року, коли було отримано відповідь Держгеонадр про її дії в ситуації з видачею ліцензії з порушенням законодавства.

Колегія суддів ВАСУ погодилася з рішеннями попередніх судів, що САП пропустив позовний термін і відмовив в задоволенні касації. Але головуюча на цьому засіданні суддя Олена Калашников ависловила окрему думку, в якій не погодилася з рішеннями судів в цій справі. На її думку, суди зробили передчасний висновок про сплив позовного строку для САП, не дослідивши глибше це питання. Через це, на думку, Калашніковой, рішення ВАСУ є помилковим.

Нагадаємо, раніше ВАСУ відмовся задовольнити три позови САП про визнання незаконність видачі ліцензій ПП «Парі «та ТОВ «Надрагаз» на видобування газу. Ще один позов САП проти «Парі» зараз знаходитсь яна розгляді в ВАСУ.

Бенефіціаром «Парі», «Надрагаз» та «Техноресурс» є Микола Злочевський, який саме в 2010-2012 роках очолював міністерство екології та природних ресурсів. Раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справ проти Групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів. На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна.

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському

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