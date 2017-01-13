Холодницький програв суд ще двом фірмам Злочевського, проти якого у Луценка закрили всі кримінальні справи

Суд відмовив в позовах Спеціальній антикорупційній прокуратурі щодо визнання недійсними спецдозволів на видобуток природного газу ПАТ «Техноресурс» та ТОВ «Парі».

Такі рішення 28 грудня прийняв Окружний адміністративний суд Києва.

З матеріалів судової справи відомо, що на початку 2011 року «Техноресурс» та «Парі» отримали від Міністерства охорони навколишнього природного середовища спецдозволи на видобування газу відповідно на Володимирському (Сумська область) та Нікловицькому родовищах (Львівська область).

В серпні 2016 року САП звернулась з позовом до суду з вимогою визнати ці спецдозволи недійсними, так як вони були видані без погодження з Сумською та Львівськими обласними радами, як того вимагає урядовий Порядок видачі спецдозволів.

Але суд вирішив, що САП пропустив піврічний термін для подачі адмінпозовів, бо ще в січні минулого року отримав від згаданих облрад підтвердження про відсутність погодженнями ними видачі спецдозволів фірмам.

Нагадаємо, раніше за ідентичних обставин Окружний адміністративний суд Києва відмовив в задоволенні позову САП щодо визнання недійсним спецдозволу ТОВ «Надрагаз», бенефіціарами якого вказані Олена Керницька та Микола Злочевський. Останній також є бенефіціаром ТОВ «Парі».

Засновниками ПАТ «Техноресурс» є кіпрські «Мерналікс інвестментс лтд» та «Стрітвайз кепітал лімітед», кожні з яких належить по 40%. «Стрітвайз кепітал лімітед» записане на мешканців Кіпру і входить за засновників «Техноресурс» з 2011 року. «Мерналікс інвестментс лтд» раніше була серед засновників ТОВ «Кримтопенергосервіс», де її нині змінила «Burisma holdings limited» Злочевського.

В свою чергу фірма «Burisma» 12 січня повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти Групи та її президента Микола Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Раніше ГПУ звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні, але восени справи проти нього були закриті.

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