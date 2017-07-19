«Вишка» закінчує узаконення ліцензій Злочевському через позови підлеглих Холодницького

Вищий адміністративний суд України відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у задоволенні позову про визнання недійсними спецдозволи ПП «Парі» та ТОВ «Надрагаз» на видобування газу в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Такі рішення суд прийняв 13 липня.

В 2011 році Міністерство охорони навколишнього середовища видало наказ, на основі якого «Парі» отримало спецдозвіл на видобування природного газу на Шереметівському родовищі у Чернівецькій області. Тоді ж за схожою схемою спецдозвіл на видобування газу на Гуцулівському родивищі в Івано-Франківській області отримало і «Надрагаз».

В 2016 році САП звернулося до суду з позовом про визнання недійсною ліцензії через порушення процедури її надання – фірма не отримали необхідне погодження на роботи на родовищі від обласних рад.

САП в суді заявила, що подала позови після отримання від Держгеонадр листа про відсутність підстав для анулювання спецдозволу «Парі». Але суди першої і апеляційної інстанції вирішили, що прокурори пропустили позовний термін, який починає рахуватися з моменту, коли САП отримала відповіді від обласних рад про відсутність погодження ліцензій. Таким чином, термін позову почав рахуватися на три місяці раніше.

ВАСУ визнало ці рішення суді вірними і відмовив САП в задоволенні касаційної скарги.

Обидві справи розглядав один суддя – Валентин Мороз.

В червні ВАСУ відмовив САП в позові про визнання недійсним спецдозволу «Парі» на видобуток газу на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області. На 3 серпня заплановано розгляд ВАСУ ще одного схожого позову САП до ПП «Техноресурс». Всі ці фірми мають одного бенефіціара – екс-міністра охорони навколишнього середовища Миколу Злочевського, який зараз офіційно займає посаду президента групи «Burisma».

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти Групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна. Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського. Участь української делегації в Монако висвітлювали лише українські телеканали «NewOne», «112» та «5 канал». Директором останнього (ТРК «Експрес-Інформ») раніше була Южаніна.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Корупція, Нафтогаз, Прокуратура, Суди