Франківська облрада з другої спроби придбала Toyota Highlander за мільйон

Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради 1 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Класик-авто» автомобіль вартістю 1,11 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Семимісний повно розмірний кросовер Toyota Highlander 2.7L Comfort 2017 року випуску матиме круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камеру заднього виду з динамічною проекцією, аудіосистему Toyota Touch 2 (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1 та 6 динаміками, подушки безпеки.

У відкритих джерелах ціна на Toyota Highlander 2.7L Comfort складає 1,11 млн грн.

Єдиним конкурентом «Класик-авто» на торгах було ТОВ «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова з міста Червоноград Львівської області, чия пропозиція була трохи вищою – 1,12 млн грн. Очікувана ціна склала 1,20 млн грн.

Директором та власником івано-франківського ТОВ «Класик-авто» є депутат Вовчинецької сільради Івано-Франківської області Василь Угренюк.

1 січня цього року комунальне підприємство Івано-Франківської обларади з експлуатації майна вже укладало угоду з ТОВ «Класик-авто» про постачання семимісної автівки Toyota Highlander за трохи меншою ціною – 1,05 млн грн.

Втім, договір було розірвано через виявлені порушення під час закупівлі. Зокрема, у технічних вимогах комунальне підприємство вказало конкретну торгову марку автомобіля, деталізувавши технічні характеристики Toyota Highlander без обґрунтування, що призвело до обмеження конкуренції та дискримінації учасників. Крім того «Класик-авто» було пов’язане з іншим учасником аукціону. Відповідно, облрада Toyota Highlander не отримала.

В подальшому у липні 2017 року Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради придбало у ТОВ «Класик-авто» легковий автомобіль Toyota Camry за 792 тис грн. Єдиним конкурентом на торгах тоді теж було ТОВ «Сервісний центр «Діамант».

Івано-Франківську обласну раду очолює «свободівець» Олександр Сич.

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