Франківська облрада 1 січня придбала Toyota Highlander за мільйон

Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна 1 січня 2017 року за результатами тендеру замовило ТОВ «Класик-авто» автомобіль вартістю 1,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Семимісний Toyota Highlander 2.7L Comfort 2016 року випуску повинен мати круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камеру заднього виду з динамічною проекцією, аудіосистему Toyota Touch 2 (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1 та 6 динаміками, подушки безпеки.

У договорі вказано, що 572 тис грн. на цю автівку виділено з обласного бюджету, ще 480 тис грн. становлять «інші кошти» невідомого походження.

Конкурентами «Класик-авто» у відкритих торгах були івано-франківське ТОВ «Модерн-авто» Василя Човганюка та Людмили Угренюк, а також ПАТ «Івано-Франківськ-авто» з «Української автомобільної корпорації» Таріела Васадзе.

«Модерн-авто» запропонувало вищу від «Класик-авто» ціну, а пропозиція «Івано-Франківськ-авто» була нижчою – 1,01 млн грн. Втім, вона була відхилена, оскільки фірма запропонувала іншу автівку KIA Sorento, чиї характеристики не відповідали технічним вимогам тендерної документації.

У відкритих джерелах ціни на Toyota Highlander 2.7L починаються з 1,07 млн грн.

Директором та власником івано-франківського ТОВ «Класик-авто» є депутат Вовчинецької сільради Василь Угренюк.

Івано-Франківську обласну раду очолює «свободівець» Олександр Сич. Директором комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна є Віталій Костишин.

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