Франківська облрада не отримала Toyota Highlander за мільйон через пильність активістів

Представники ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень» домоглися розірвання договору, укладеного за результатом тендеру 1 січня цього року між комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна та ТОВ «Класик-авто» про придбання автомобіля Toyota Highlander вартістю 1,05 млн грн.

Про це повідомляє громадська організація, посилаючись на інформацію управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області.

«Центр громадського моніторингу та досліджень» виявив порушення під час закупівлі комунальним підприємством нової семимісної автівки Toyota Highlander 2.7L Comfort, про яку інформували «Наші гроші», і повідомив про них співробітників Держаудитслужби. Аудитори перевірили докази, надані активістами, і встановили порушення законодавства про публічні закупівлі.

З’ясувалося, що у технічних вимогах комунальне підприємство вказало конкретну торгову марку автомобіля, деталізувавши технічні характеристики Toyota Highlander без обґрунтування, що призвело до обмеження конкуренції та дискримінації учасників.

Крім того, Держаудит встановив, що комунальне підприємство уклало договір з переможцем торгів ТОВ «Класик АВТО», яке пов’язане з іншим учасником аукціону. В ньому крім «Класик АВТО» Василя Угренюка брали участь ТОВ «Модерн-авто» Василя Човганюка та Людмили Угренюк, а також ПАТ «Івано-Франківськ-авто» з «Української автомобільної корпорації» Таріела Васадзе.

Співробітники Держаудиту також повідомили, що комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна не отримало автомобіль Toyota Highlander, гроші за нього не сплатило, а договір з ТОВ «Класик-авто» розірвало.

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